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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Порту
3:1
Конец матча
Каса Пия
0'
1:0
12' Гол
Эванилсон
36' Желтая карточка
Эванилсон
39' Желтая карточка
Варела Алан
2:0
49' Гол
Зе Педро
3:0
81' Гол
Пепе Кеплер
88' Желтая карточка
Коласио Хорхе
3:1
89' Пенальти
Андраде Фернандо
90' Желтая карточка
Кастро Пабло
90'+6

Ход матча

12'
Эванилсон
(Эуштакиу Стивен)
1:0
36'
Эванилсон
 
39'
Варела Алан
 
49'
Зе Педро
(Мендеш Жоау)
2:0
58'
Галено Вандерсон
Хайме Иван
 
58'
Груйич Марко
Варела Алан
 
61'
 
Жажа Коэльо
Сома Юки
61'
 
Кастро Пабло
Жушту Самуэл
70'
 
Кардозо Фелиппе
Афонсо Клейтон Мишель
70'
 
Андраде Фернандо
Диас Тиаго
75'
Боржеш Гонсалу
Эванилсон
 
75'
Франко Андре
Пепе Акино
 
81'
Пепе Кеплер
(Эуштакиу Стивен)
3:0
82'
 
Нето Анжело
Бени
84'
Кардозу Фабиу
Пепе Кеплер
 
88'
Коласио Хорхе
 
89'
3:1
Андраде Фернандо
90'
 
Кастро Пабло
Прогнозы 121
Порту 100% (121)
X 0% (0)
Каса Пия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
3
Пепе
Кеплер
97
Зе
Педро
55
Мендеш
Жоау
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
17
Хайме
Иван
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
96
Жушту
Самуэл
16
Бени
5
Лело
Леонардо
77
Диас
Тиаго
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
11
Сома
Юки
Порту
4-4-2
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Порту
Каса Пия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 0.31
Тареми Мехди 3 (1) 0.23
Эуштакиу Стивен 2 0.15
Консейсау Франсишку 2 0.15
Маркано Иван 2 0.15
Мартинес Антонио III 2 0.15
Галено Вандерсон 1 (1) 0.08
Пепе Кеплер 1 0.08
Венделл Боргес 1 0.08
Зе Педро 1 0.08
Хайме Иван 1 0.08
Занузи Зайду 1 0.08
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.23
Кастро Пабло 2 0.15
Ларрасабаль Гаиска 1 0.08
Кардозо Фелиппе 1 0.08
Жушту Самуэл 1 0.08
Годвин Савиур 1 (1) 0.08
Андраде Фернандо 1 (1) 0.08
Варела Фернанду 0 0
Сома Юки 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Консейсау Франсишку 5 0
Нико Гонсалес 4 0
Кардозу Фабиу 2 1
Санчес Хорхе 3 0
Варела Алан 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Мартинес Антонио III 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 5 1
Нето Анжело 5 0
Бени 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Кардозо Фелиппе 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Морейра Педру 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Каса Пия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Порту
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Каса Пия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

12
2
Порту
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Каса Пия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
44%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
4
57%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
24%
2
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
33%
4
40%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0
Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2
Каса Пия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1
Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0

Результаты матчей

Порту
Каса Пия

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Порту
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
1
12
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
11.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
17.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Кастро Пабло тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 89'
    Г О О О О О Л - Андраде Фернандо из команды Каса Пия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Диогу Кошта прыгнул не в ту сторону.
  • 88'
    Санчес Хорхе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 84'
    Тактическая замена. Пепе Кеплер уходит с поля и его заменяет Кардозу Фабиу
  • 82'
    Тактическая замена. Бени уходит с поля и его заменяет Нето Анжело
  • 81'
    Эуштакиу Стивен сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Варела Алан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 36'
      Эванилсон из команды Порту получает желтую после опасной игры.
    • 12'
      Эуштакиу Стивен сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О О Л - Эванилсон из команды Порту легко посылает мяч в пустые ворота правой! Эванилсон легко с этим справился!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Порту 100% (121)
    X 0% (0)
    Каса Пия 0% (0)
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    Где смотреть матч Порту 3:1 Каса Пия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 3:1 Каса Пия

    Исход игры
    Порту
    100% (121)
    Ничья
    0% (0)
    Каса Пия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    14.41% (17)
    Нет
    85.59% (101)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    60.3% (73)
    3:0 Порту
    14.9% (18)
    2:1 Порту
    10.7% (13)
    1:0 Порту
    5.8% (7)
    3:1 Порту
    3.3% (4)
    4:0 Порту
    2.5% (3)
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