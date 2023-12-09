Тур: 13. Стадион: Драгау. Главный судья: Joao Goncalves
0'
1:0
12' ГолЭванилсон
36' Желтая карточкаЭванилсон
39' Желтая карточкаВарела Алан
2:0
49' ГолЗе Педро
3:0
81' ГолПепе Кеплер
88' Желтая карточкаКоласио Хорхе
3:1
89' ПенальтиАндраде Фернандо
90' Желтая карточкаКастро Пабло
90'+6
Ход матча
12'
1:0
36'
39'
49'
2:0
61'
81'
3:0
82'
88'
89'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
97
Зе
Педро
55
Мендеш
Жоау
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
30
Эванилсон
96
Жушту
Самуэл
16
Бени
77
Диас
Тиаго
11
Сома
Юки
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
-
Главный тренер: Pedro Moreira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Каса Пия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4
|0.31
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.23
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.15
|Консейсау Франсишку
|2
|0.15
|Маркано Иван
|2
|0.15
|Мартинес Антонио III
|2
|0.15
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.08
|Пепе Кеплер
|1
|0.08
|Венделл Боргес
|1
|0.08
|Зе Педро
|1
|0.08
|Хайме Иван
|1
|0.08
|Занузи Зайду
|1
|0.08
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.23
|Кастро Пабло
|2
|0.15
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.08
|Кардозо Фелиппе
|1
|0.08
|Жушту Самуэл
|1
|0.08
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.08
|Андраде Фернандо
|1 (1)
|0.08
|Варела Фернанду
|0
|0
|Сома Юки
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Консейсау Франсишку
|5
|0
|Нико Гонсалес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|1
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Варела Алан
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Мартинес Антонио III
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|5
|1
|Нето Анжело
|5
|0
|Бени
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Каса Пия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Порту
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Каса Пия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
12
2
Порту
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Каса Пия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
13
5
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
44%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
4
57%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
24%
2
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
33%
4
40%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0
Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2
Каса Пия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1
Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0
Результаты матчей
Порту
Каса Пия
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Порту
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
85
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 24
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 3:1 Каса Пия
Исход игры
Порту
100% (121)
Ничья
0% (0)
Каса Пия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.2% (38)
Меньше
67.8% (80)
Обе команды забьют
Да
14.41% (17)
Нет
85.59% (101)
Популярный счёт
2:0 Порту
60.3% (73)
3:0 Порту
14.9% (18)
2:1 Порту
10.7% (13)
1:0 Порту
5.8% (7)
3:1 Порту
3.3% (4)
4:0 Порту
2.5% (3)
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