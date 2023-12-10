Тур: 17. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
27' Желтая карточкаФулон Дам
51' Желтая карточкаСинкернагель Филип
76' Желтая карточкаКюйпер Максим
77' Желтая карточкаВанакен Ханс
77' Желтая карточкаБейтс Дэвид
84' Желтая карточкаКуке Гетан
87' Желтая карточкаРафаэль Онедика
90' Желтая карточкаМехеле Брэндон
90'+8
Ход матча
27'
76'
77'
77'
84'
87'
90'
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
Брюгге
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
24 матча
8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.62
Среднее время на гол
110
146
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
3
2.27
Среднее время на гол
30
39
Всего голов
48
33
Голов в среднем за матч
2
1.38
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|4
|0.24
|Мрабти Керим
|2
|0.12
|Хайреманс Джеффри
|2 (1)
|0.12
|Лаубербах Лион
|2
|0.12
|Сторм Никола
|1
|0.06
|Флюке Патрик
|1
|0.06
|Rafik Belghali
|1
|0.06
|Бейтс Дэвид
|1
|0.06
|Бассетте Норман
|1
|0.06
|Маледе Йонас
|0
|0
|Фулон Дам
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.41
|Родригеш Тьяго
|5 (1)
|0.29
|Синкернагель Филип
|4
|0.24
|Ванакен Ханс
|3
|0.18
|Ютгла Ферран
|3
|0.18
|Бушанан Тажон
|2
|0.12
|Нуса Антонио
|2
|0.12
|Кюйпер Максим
|1
|0.06
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|5
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Бейтс Дэвид
|3
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Bilal Bafdili
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Брюгге
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
7
17
Мехелен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Брюгге
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
50%
1
9%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
3
38%
4
24%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Забито
16
28
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
2
13%
7
25%
61-75
7
44%
5
18%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
4
19%
5
31%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1
Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2
Результаты матчей
Мехелен
Брюгге
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
18
44
18
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
143
314
512
314
314
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|37 - 17
|38
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|17
|8
|8
|1
|30 - 18
|32
|4.
|17
|8
|6
|3
|34 - 14
|30
|5.
|1:0
|17
|7
|7
|3
|31 - 17
|28
|6.
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|20 - 19
|25
|8.
|17
|5
|8
|4
|21 - 25
|23
|9.
|16
|5
|5
|6
|16 - 23
|20
|10.
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|18 - 31
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|0:1
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 33
|14
|15.
|17
|3
|4
|10
|21 - 32
|13
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|4.
|9
|5
|4
|0
|19 - 10
|19
|5.
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|10.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|3.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6