Тур: 17. Стадион: Корнаредо.
Ход матча
16'
35'
39'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
29
Махмуд
Хадж
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Лугано
Винтертур
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
28 матчей
53.6%
10.7%
35.7%
15 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.62
1.53
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Среднее время на гол
67
83
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.46
1.32
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
Среднее время на гол
61
68
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5
|0.29
|Штеффен Ренато
|3
|0.18
|Киминьяни Янис
|3
|0.18
|Вляди Шкельчим
|3
|0.18
|Саббатини Хонатан
|2
|0.12
|Хайдари Альбиан
|2
|0.12
|Махмуд Хадж
|2
|0.12
|Боттани Маттиа
|1
|0.06
|Мацек Роман
|1
|0.06
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.06
|Бабич Борис
|1
|0.06
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.06
|Эспиноса Джон
|1
|0.06
|Крешник Хайризи
|1
|0.06
|Маркеш Мартим
|1
|0.06
|Бислими Уран
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.38
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.31
|Samuel Ballet
|4
|0.25
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.25
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.13
|Randy Schneider
|1
|0.06
|Шеттин Тобиас
|1
|0.06
|Adrian Gantenbein
|1
|0.06
|Стильхарт Базиль
|1
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.06
|Буркарт Нишан
|1
|0.06
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Мацек Роман
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Крешник Хайризи
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Вляди Шкельчим
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Samuel Ballet
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Randy Schneider
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
11
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
11
8
Лугано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Винтертур
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Пропущено
11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
18%
5
19%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
3
27%
4
15%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
2
18%
10
38%
76-90
Забито
16
11
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
13%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
6
38%
3
27%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
6
35%
3
27%
76-90
Забито
27
27
7 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
7%
5
19%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
9
33%
4
15%
61-75
6
22%
7
26%
76-90
Пропущено
28
37
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
7%
7
19%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
8
29%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5
Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6
Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0
Результаты матчей
Лугано
Винтертур
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лугано
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
43
17
16
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
35
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
610
105
412
213
214
114
214
114
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|37 - 16
|35
|2.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|3.
|17
|9
|3
|5
|32 - 21
|30
|4.
|17
|8
|6
|3
|28 - 20
|30
|5.
|1:0
|17
|8
|1
|8
|29 - 27
|25
|6.
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|7.
|17
|6
|2
|9
|26 - 25
|20
|8.
|17
|5
|5
|7
|25 - 29
|20
|9.
|16
|4
|5
|7
|20 - 35
|17
|10.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|28 - 37
|16
|11.
|17
|4
|3
|10
|22 - 33
|15
|12.
|16
|2
|5
|9
|17 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|23 - 7
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|1:0
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|6.
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|7.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|10.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|17 - 26
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|9 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|6
|Лугано
|Хайдари Альбиан
|6