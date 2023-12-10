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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Лугано
1:0
Перерыв
Винтертур
0'
16' Желтая карточка
Махмуд Хадж
35' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
1:0
39' Гол
Штеффен Ренато

Ход матча

16'
Махмуд Хадж
 
35'
Хайдари Альбиан
 
39'
Штеффен Ренато
(Вляди Шкельчим)
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Винтертур
1.76
5.10
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9.89
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
19
Вляди
Шкельчим
21
Киминьяни
Янис
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
14
Thibault
Corbaz
77
Дзуффи
Лука
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
9
Буэсс
Роман
Лугано
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Винтертур

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

53.6%
10.7%
35.7%
15 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
1:0
С
3:1
К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.62
1.53

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Среднее время на гол

67
83

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.32

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 0.29
Штеффен Ренато 3 0.18
Киминьяни Янис 3 0.18
Вляди Шкельчим 3 0.18
Саббатини Хонатан 2 0.12
Хайдари Альбиан 2 0.12
Махмуд Хадж 2 0.12
Боттани Маттиа 1 0.06
Мацек Роман 1 0.06
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.06
Бабич Борис 1 0.06
Валенсуэла Мильтон 1 0.06
Эспиноса Джон 1 0.06
Крешник Хайризи 1 0.06
Маркеш Мартим 1 0.06
Бислими Уран 0 0
Гргич Анто 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 6 0.38
Ди Джусто Маттео 5 0.31
Samuel Ballet 4 0.25
Туркес Алдин 4 (1) 0.25
Буэсс Роман 2 (1) 0.13
Randy Schneider 1 0.06
Шеттин Тобиас 1 0.06
Adrian Gantenbein 1 0.06
Стильхарт Базиль 1 0.06
Арнольд Ремо 1 0.06
Буркарт Нишан 1 0.06
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Маркеш Мартим 2 1
Мацек Роман 3 0
Бислими Уран 3 0
Крешник Хайризи 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Вляди Шкельчим 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Гргич Анто 1 0
Маю Хишам 1 0
Саипи Амир 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Стильхарт Базиль 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Randy Schneider 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Лугано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
11
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

11
8
Лугано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Винтертур
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
5
31%
76-90

Пропущено

11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
18%
5
19%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
3
27%
4
15%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
2
18%
10
38%
76-90

Забито

16
11
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
13%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
6
38%
3
27%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Забито

27
27
7 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
7%
5
19%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
9
33%
4
15%
61-75
6
22%
7
26%
76-90

Пропущено

28
37
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
7%
7
19%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
8
29%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5
Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6
Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0

Результаты матчей

Лугано
Винтертур

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лугано
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
2
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
6
10
1.5
10
5
4
12
2.5
2
13
2
14
3.5
1
14
2
14
4.5
1
14
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 1:0 17 8 1 8 29 - 27 25
6.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 16 4 5 7 20 - 35 17
10.
Винтертур
 0:1 16 4 4 8 28 - 37 16
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Лугано
 1:0 9 5 1 3 13 - 10 16
6.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
7.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 0:1 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 1:0 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
8.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
9.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
10.
Винтертур
 0:1 9 1 2 6 17 - 26 5
11.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 1 6 8 - 16 4
12.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
Лугано Хайдари Альбиан 6
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Вляди Шкельчим сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Штеффен Ренато бьет в цель!
  • 35'
    Хайдари Альбиан получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Махмуд Хадж получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Винтертур
1.76
5.10
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9.89
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