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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Лугано
2:1
Конец матча
Винтертур
0'
16' Желтая карточка
Махмуд Хадж
35' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
1:0
39' Гол
Штеффен Ренато
74' Желтая карточка
Аригони Аллан
82' Желтая карточка
Буркарт Нишан
2:0
83' Гол
Целар Жан
85' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
2:1
90' Гол
Samuel Ballet
90' Желтая карточка
Крешник Хайризи
90' Желтая карточка
Бислими Уран
90'+7

Ход матча

16'
Махмуд Хадж
 
35'
Хайдари Альбиан
 
39'
Штеффен Ренато
(Вляди Шкельчим)
1:0
46'
 
Буркарт Нишан
Лтайеф Сайфалла
57'
Маю Хишам
Киминьяни Янис
 
58'
Аригони Аллан
Хайдари Альбиан
 
63'
 
Samuel Ballet
Ди Джусто Маттео
64'
Целар Жан
Вляди Шкельчим
 
64'
Бислими Уран
Мацек Роман
 
74'
Аригони Аллан
 
74'
 
Туркес Алдин
Буэсс Роман
74'
 
Samir Ramizi
Randy Schneider
82'
 
Буркарт Нишан
83'
Целар Жан
(Штеффен Ренато)
2:0
85'
 
Шеттин Тобиас
87'
Бабич Борис
Штеффен Ренато
 
87'
 
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
90'
2:1
Samuel Ballet
(Adrian Gantenbein)
90'
Крешник Хайризи
 
90'
Бислими Уран
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 428 Количество передач 382
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
19
Вляди
Шкельчим
21
Киминьяни
Янис
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
14
Thibault
Corbaz
77
Дзуффи
Лука
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
9
Буэсс
Роман
Лугано
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Винтертур

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

53.6%
10.7%
35.7%
15 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
1:0
С
3:1
К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.62
1.53

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Среднее время на гол

67
83

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.32

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 0.35
Штеффен Ренато 3 0.18
Киминьяни Янис 3 0.18
Вляди Шкельчим 3 0.18
Саббатини Хонатан 2 0.12
Хайдари Альбиан 2 0.12
Махмуд Хадж 2 0.12
Боттани Маттиа 1 0.06
Мацек Роман 1 0.06
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.06
Бабич Борис 1 0.06
Валенсуэла Мильтон 1 0.06
Эспиноса Джон 1 0.06
Крешник Хайризи 1 0.06
Маркеш Мартим 1 0.06
Бислими Уран 0 0
Гргич Анто 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 6 0.38
Ди Джусто Маттео 5 0.31
Samuel Ballet 5 0.31
Туркес Алдин 4 (1) 0.25
Буэсс Роман 2 (1) 0.13
Randy Schneider 1 0.06
Adrian Gantenbein 1 0.06
Шеттин Тобиас 1 0.06
Стильхарт Базиль 1 0.06
Арнольд Ремо 1 0.06
Буркарт Нишан 1 0.06
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Бислими Уран 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Мацек Роман 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Вляди Шкельчим 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Гргич Анто 1 0
Маю Хишам 1 0
Аригони Аллан 1 0
Саипи Амир 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Стильхарт Базиль 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Шеттин Тобиас 3 0
Randy Schneider 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Буркарт Нишан 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
12
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

11
8
Лугано
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
4
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

12
28
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
17%
5
18%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
17%
4
14%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
3
25%
11
39%
76-90

Забито

16
11
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
13%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
6
38%
3
27%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Забито

29
28
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
7%
5
18%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
9
31%
4
14%
61-75
7
24%
8
29%
76-90

Пропущено

29
39
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
2
7%
7
18%
1-15
4
14%
4
10%
16-30
4
14%
6
15%
31-45
4
14%
4
10%
46-60
6
21%
4
10%
61-75
9
31%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5
Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6
Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0

Результаты матчей

Лугано
Винтертур

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лугано
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
4
3
1
8
2.5
1
6
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
3
3
5
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
10
1.5
10
6
4
13
2.5
2
14
2
15
3.5
1
15
2
15
4.5
1
15
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Цюрих
 0:0 16 8 7 1 29 - 13 31
3.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 0:0 17 7 4 6 23 - 27 25
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 0:1 17 4 5 8 20 - 36 17
10.
Винтертур
 16 4 4 8 29 - 38 16
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 17 3 5 9 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 0:0 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 0:0 9 5 3 1 15 - 8 18
5.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
7.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
9.
Ивердон
 0:1 9 3 3 3 13 - 17 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
2.
Цюрих
 0:0 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 9 2 1 6 9 - 16 7
7.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
8.
Люцерн
 0:0 9 1 3 5 7 - 17 6
9.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
10.
Ивердон
 0:1 8 1 2 5 7 - 19 5
11.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
12.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
Лугано Хайдари Альбиан 6
Весь список
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