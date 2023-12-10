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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Хартберг
1:0
Первый тайм: 45'
Вольфсбергер
0'
1:0
26' Гол
Mamadou Sangare
35' Желтая карточка
Mohamed Bamba

Ход матча

26'
Mamadou Sangare
(Энтруп Максимилиан)
1:0
35'
 
Mohamed Bamba
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Хартберг
Ничья
Вольфсбергер
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Все Коэффициенты
1
Заллингер
Рафаэль
23
Кайнц
Тобиас
14
Компош
Пауль
12
Штайнвендер
Михаэль
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
70
Провиденс
Рубен
11
Энтруп
Максимилиан
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
97
Яшич
Адис
3
Шерцер
Йонатан
19
Алтунашвили
Сандро
6
Тиджани
Самсон
20
Augustine
Boakye
11
Балло
Тьерно
12
Mohamed
Bamba
Хартберг
4-1-4-1
Вольфсбергер
3-4-2-1

История личных встреч

Хартберг
Вольфсбергер

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

Б
0:3
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:4
Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:4
ТМК
0:3

Голы

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

1
2.13

Среднее время на гол

90
42

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

22
33

Голов в среднем за матч

1.38
2.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
43

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 8 0.47
Ланг Кристоф 5 0.29
Афдияй Донис 4 0.24
Прокоп Доминик 2 (1) 0.12
Фризер Доминик 1 0.06
Mamadou Sangare 1 0.06
Провиденс Рубен 1 0.06
Christoph Urdl 1 0.06
Диаките Усман 1 0.06
Ibane Bowat 1 0.06
Maximilian Fillafer 1 0.06
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 6 (1) 0.35
Augustine Boakye 5 0.29
Балло Тьерно 4 (1) 0.24
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.12
Забитцер Томас 1 0.06
Ридер Флориан 1 0.06
Кеннеди Скотт 1 0.06
Омич Эрвин 1 0.06
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 6 1
Диаките Усман 5 1
Mamadou Sangare 3 1
Прокоп Доминик 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Ibane Bowat 2 0
Маркус Шопп 2 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 6 0
Mohamed Bamba 5 0
Augustine Boakye 3 1
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Кеннеди Скотт 2 0
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0

Результаты матчей

Хартберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
5
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

11
9
Хартберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
5
38%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
16%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
20%
4
19%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
6
24%
5
24%
61-75
3
12%
5
24%
76-90

Пропущено

24
24
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
17%
2
8%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
5
21%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
6
25%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0
Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1

Результаты матчей

Хартберг
Вольфсбергер

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
4
4
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
7
9
5
11
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:0 17 8 5 4 28 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:1 17 6 5 6 23 - 23 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 17 4 6 7 19 - 29 18
10.
Альтах
 16 4 4 8 13 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 1:1 17 2 3 12 17 - 32 9
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 1:0 9 5 2 2 13 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:1 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 9 2 6 1 10 - 11 12
7.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:1 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:0 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:1 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 1:1 9 1 2 6 5 - 14 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
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Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Вольфсбергер
2.60
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4.20
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7.94
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