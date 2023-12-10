Тур: 17. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
26'
35'
23
Кайнц
Тобиас
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Хартберг
Вольфсбергер
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
1
2.13
Среднее время на гол
90
42
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
22
33
Голов в среднем за матч
1.38
2.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
43
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|8
|0.47
|Ланг Кристоф
|5
|0.29
|Афдияй Донис
|4
|0.24
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.12
|Фризер Доминик
|1
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.06
|Провиденс Рубен
|1
|0.06
|Christoph Urdl
|1
|0.06
|Диаките Усман
|1
|0.06
|Ibane Bowat
|1
|0.06
|Maximilian Fillafer
|1
|0.06
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|6 (1)
|0.35
|Augustine Boakye
|5
|0.29
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.24
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.12
|Забитцер Томас
|1
|0.06
|Ридер Флориан
|1
|0.06
|Кеннеди Скотт
|1
|0.06
|Омич Эрвин
|1
|0.06
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|6
|1
|Диаките Усман
|5
|1
|Mamadou Sangare
|3
|1
|Прокоп Доминик
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Ibane Bowat
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|6
|0
|Mohamed Bamba
|5
|0
|Augustine Boakye
|3
|1
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
5
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
11
9
Хартберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
4
33%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
5
38%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
16%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
20%
4
19%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
6
24%
5
24%
61-75
3
12%
5
24%
76-90
Пропущено
24
24
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
17%
2
8%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
5
21%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
6
25%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0
Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1
Результаты матчей
Хартберг
Вольфсбергер
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
44
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
88
79
511
412
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|28 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|19 - 29
|18
|10.
|16
|4
|4
|8
|13 - 23
|16
|11.
|1:1
|17
|2
|3
|12
|17 - 32
|9
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 13
|17
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:1
|9
|2
|6
|1
|10 - 11
|12
|7.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|1:1
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|1:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5