Тур: 17. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
1'
1:0
33'
45'
1:1
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.57
Среднее время на гол
150
57
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.6
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
67
56
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|5
|0.29
|Simon Pirkl
|3
|0.18
|Голлес Джулиан
|2
|0.12
|Paul Mensah
|2
|0.12
|Simon Seidl
|2
|0.12
|Фейертаг Штефан
|1
|0.06
|Носс Конор
|1
|0.06
|Маранда Мануэль
|1
|0.06
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.06
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|4
|0.24
|Кронбергер Лука
|3
|0.18
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.12
|Диарра Мамаду
|1
|0.06
|Шульц Кофи
|1
|0.06
|Огринец Санди
|1
|0.06
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.06
|Скрбо Стефан
|1
|0.06
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|5
|0
|Кох Тобиас
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Штраусс Фабио
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Paul Mensah
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|7
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Felix Bacher
|3
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сваровски Тироль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
1
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сваровски Тироль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
5
5
Блау-Вайсс Линц
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сваровски Тироль
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
19
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
22%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
17%
4
20%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
6
33%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
3
17%
5
25%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
6
33%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Пропущено
28
33
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
5
18%
5
15%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
7
25%
9
27%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
5
18%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
88
511
412
214
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|28 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|19 - 29
|18
|10.
|16
|4
|4
|8
|13 - 23
|16
|11.
|1:1
|17
|2
|3
|12
|17 - 32
|9
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 13
|17
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:1
|9
|2
|6
|1
|10 - 11
|12
|7.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|1:1
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|1:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5