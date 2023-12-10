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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
1:1
Первый тайм: 45+'
Сваровски Тироль
0'
1:0
1' Гол
Simon Pirkl
33' Желтая карточка
Голлес Джулиан
1:1
45' Гол
Диарра Мамаду

Ход матча

1'
Simon Pirkl
1:0
33'
Голлес Джулиан
 
45'
1:1
Диарра Мамаду
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Сваровски Тироль
1.39
4.70
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9.92
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Все Коэффициенты
1
Nicolas
Schmid
27
Хаудум
Штефан
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
7
Носс
Конор
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
26
Dominik
Stumberger
30
Тафернер
Маттойс
10
Блуме
Брор
7
Кронбергер
Лука
98
Огринец
Санди
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
2:4
ТМК
4:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:3

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.6
1.57

Среднее время на гол

150
57

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.6

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

67
56

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 5 0.29
Simon Pirkl 3 0.18
Голлес Джулиан 2 0.12
Paul Mensah 2 0.12
Simon Seidl 2 0.12
Фейертаг Штефан 1 0.06
Носс Конор 1 0.06
Маранда Мануэль 1 0.06
Кох Тобиас 1 (1) 0.06
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 4 0.24
Кронбергер Лука 3 0.18
Эртльталер Юлиус 2 0.12
Диарра Мамаду 1 0.06
Шульц Кофи 1 0.06
Огринец Санди 1 0.06
Зульцбахер Лукас 1 0.06
Скрбо Стефан 1 0.06
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 5 0
Кох Тобиас 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Штраусс Фабио 3 0
Marco Krainz 3 0
Paul Mensah 3 0
Митрович Данило 3 0
Michael Brandner 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 7 0
Гугганиг Давид 5 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Felix Bacher 3 0
Зульцбахер Лукас 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сваровски Тироль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сваровски Тироль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

5
5
Блау-Вайсс Линц
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сваровски Тироль
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
19

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
22%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
17%
4
20%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
6
33%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
3
17%
5
25%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
6
33%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Пропущено

28
33
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
5
18%
5
15%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
7
25%
9
27%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
5
18%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:0 17 8 5 4 28 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:1 17 6 5 6 23 - 23 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 17 4 6 7 19 - 29 18
10.
Альтах
 16 4 4 8 13 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 1:1 17 2 3 12 17 - 32 9
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 1:0 9 5 2 2 13 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:1 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 9 2 6 1 10 - 11 12
7.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:1 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:0 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:1 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 1:1 9 1 2 6 5 - 14 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Кронбергер Лука сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Mahamadou Diarra бьет в цель!
  • 33'
    Голлес Джулиан получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Г О О О О Л - Simon Pirkl бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Сваровски Тироль
1.39
4.70
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9.92
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Блау-Вайсс Линц
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