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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:1
Второй тайм: 66'
Хайдарабад
0'
4' Желтая карточка
Сабако Мичел
1:0
8' Гол в свои ворота
Nim Dorjee Tamang
35' Желтая карточка
Gani Nigam
38' Желтая карточка
Nim Dorjee Tamang
1:1
44' Гол
Пеннанен Петтери

Ход матча

4'
Сабако Мичел
 
8'
Nim Dorjee Tamang
1:0
35'
Gani Nigam
 
38'
 
Nim Dorjee Tamang
44'
1:1
Пеннанен Петтери
(Ясир Мохаммад)
60'
 
Mark Zothanpuia
Manoj Mohammed
60'
 
Abdul Rabeeh
Ramhlunchhunga
63'
Thoi Singh
Konsam Singh
 
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Нортист Юнайтед
Ничья
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32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
6
Бемаммер
Мохаммед
17
Gani
Nigam
26
Konsam
Singh
10
Филиппото
Ромен
18
Jithin
M.S
8
Альбьяк
Нестор
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
4
Сингх
Чингленсана
29
Nim
Dorjee
Tamang
41
Manoj
Mohammed
14
Sahil
Tavora
8
João
Victor
I
10
Ясир
Мохаммад
7
Пеннанен
Петтери
46
Ramhlunchhunga
28
Joseph
Knowles
Нортист Юнайтед
Хайдарабад

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Хайдарабад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

СИ
6:1
СИ
0:3
СИ
0:5
СИ
5:1
СИ
0:0
СИ
2:4
СИ
1:5
СИ
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

2.75
4.25

Среднее время на гол

32
21

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.75
2.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
36

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.33
Альбьяк Нестор 1 0.11
Asheer Akhtar 1 0.11
Сабако Мичел 1 0.11
Konsam Singh 1 0.11
Ибсон Баррето 1 (1) 0.11
Филиппото Ромен 0 0
Jithin M.S 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.11
Пеннанен Петтери 1 0.11
Мойя Хонатан 1 0.11
Hitesh Sharma 1 0.11
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 4 0
Asheer Akhtar 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Dinesh Singh 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Redeem Tlang 1 0
Сабако Мичел 1 0
Gani Nigam 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Macarton Nickson 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 3 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Joseph Knowles 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Sahil Tavora 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
1
Нортист Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Хайдарабад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1
Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7
Хайдарабад
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1
Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Хайдарабад

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
Керала Бластерс
 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
АТК
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Дели Динамос
 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Нортист Юнайтед
 1:1 9 2 4 3 10 - 13 10
7.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 11 - 8 9
8.
Ченнаин
 9 2 3 4 13 - 18 9
9.
Бенгалуру
 9 1 4 4 10 - 16 7
10.
Джамшедпур
 9 1 3 5 6 - 10 6
11.
Пенджаб
 9 0 5 4 8 - 16 5
12.
Хайдарабад
 1:1 9 0 4 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 4 4 0 0 6 - 2 12
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Нортист Юнайтед
 1:1 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
6.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Бенгалуру
 4 1 2 1 5 - 8 5
9.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
5.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
6.
Керала Бластерс
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Хайдарабад
 1:1 6 0 3 3 4 - 7 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Нортист Юнайтед
 1:1 4 0 2 2 2 - 8 2
10.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Ист Бенгал Пардо Хосе Антонио 4
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Konsam Phalguni Singh уходит с поля. Huidrom Singh выходит вместо него
  • 60'
    Ramhlunchhunga уходит с поля. Abdul Rabeeh выходит вместо него
  • 60'
    Manoj Mohammed уходит с поля. Mark Zothanpuia выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ясир Мохаммад сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Пеннанен Петтери бьет в цель!
  • 38'
    Nim Dorjee Tamang получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Gani Nigam получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Г О О О О Л - Nim Dorjee Tamang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 4'
    Сабако Мичел получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Хайдарабад
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