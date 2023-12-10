Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 66'
0'
4' Желтая карточкаСабако Мичел
1:0
8' Гол в свои воротаNim Dorjee Tamang
35' Желтая карточкаGani Nigam
38' Желтая карточкаNim Dorjee Tamang
1:1
44' ГолПеннанен Петтери
Ход матча
4'
8'
35'
44'
17
Gani
Nigam
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
14
Sahil
Tavora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Gani NigamПолузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
- Полузащитник
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
21 Сингх МанвирНападающий
-
-
-
-
23 Bekey Oram
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
44 Alex Saji
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Хайдарабад
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
2.75
4.25
Среднее время на гол
32
21
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.75
2.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
36
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.33
|Альбьяк Нестор
|1
|0.11
|Asheer Akhtar
|1
|0.11
|Сабако Мичел
|1
|0.11
|Konsam Singh
|1
|0.11
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.11
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.11
|Пеннанен Петтери
|1
|0.11
|Мойя Хонатан
|1
|0.11
|Hitesh Sharma
|1
|0.11
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|4
|0
|Asheer Akhtar
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Dinesh Singh
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Redeem Tlang
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Macarton Nickson
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|3
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
1
Нортист Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Хайдарабад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1
Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7
Хайдарабад
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1
Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Хайдарабад
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|7.
|8
|2
|3
|3
|11 - 8
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|9.
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|6 - 10
|6
|11.
|9
|0
|5
|4
|8 - 16
|5
|12.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|8.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|9.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2