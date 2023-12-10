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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Эйпен
0:1
Перерыв
Генк
0'
26' Желтая карточка
Флориан Кофельдт
0:1
45' Гол
Сор Коллинс

Ход матча

26'
Флориан Кофельдт
 
45'
0:1
Сор Коллинс
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Эйпен
Ничья
Генк
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Все Коэффициенты
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
3
Дэвидсон
Джейсон
6
Байе
Брандон
23
Кристи-Дэвис
Исаак
19
Пантович
Милош
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нуху
Айзек
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
7
Фадера
Алию
14
Сор
Коллинс
Эйпен
3-4-1-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Эйпен
Генк

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

20 матчей

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПДА
5:0
ПДА
3:2
ТМК
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ЛППОЗПВЛЕ
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.73

Среднее время на гол

67
123

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.64
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

2.05
1.3

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

43
69

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.24
Gary Magnee 2 (1) 0.12
Пантович Милош 2 0.12
Чарльз-Кук Риган 2 0.12
Палссон Виктор 2 0.12
Yentil van Genechten 2 0.12
Финнбогасон Альфред 1 0.06
Деом Жером 1 0.06
Кейта Амаду 1 0.06
Мёхвальд Кевин 1 0.06
Jan Kral 1 0.06
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 5 0.29
Хейнен Бриан 4 (1) 0.24
Пейнтсил Джозеф 3 0.18
Арокодаре Толуваласе 3 0.18
Эль-Ханнус Билаль 3 0.18
Зекири Анди 3 0.18
Сор Коллинс 2 0.12
Кайембе Йорис 1 0.06
Куэста Карлос 1 0.06
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.06
Фадера Алию 1 0.06
Галарса Матиас 1 0.06
Баа Кристофер 1 0.06
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 4 0
Мёхвальд Кевин 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Дэвидсон Джейсон 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Кейта Амаду 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Палссон Виктор 0 1
Финнбогасон Альфред 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Муньос Даниэль 4 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Галарса Матиас 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Зекири Анди 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Фадера Алию 2 0
Артеага Херардо 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
4
Эйпен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Генк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

6
16
Эйпен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Генк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
12%
2
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
43%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
5
31%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Забито

22
29
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
9%
1
3%
1-15
5
23%
5
17%
16-30
2
9%
6
21%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
5
23%
8
28%
76-90

Пропущено

30
18
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
10%
4
22%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
7
23%
4
22%
61-75
9
30%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0
Генк
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0
Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0

Результаты матчей

Эйпен
Генк

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:3
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
9
7
2
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 37 - 17 38
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Генк
 1:0 17 7 7 3 31 - 17 28
6.
Брюгге
 17 7 6 4 29 - 15 27
7.
Серкль Брюгге
 17 8 1 8 20 - 19 25
8.
Сент-Трейден
 17 5 8 4 21 - 25 23
9.
Стандард
 16 5 5 6 16 - 23 20
10.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
11.
РВДМ 47
 17 4 6 7 18 - 31 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 0:1 17 4 3 10 19 - 34 15
14.
Вестерло
 17 3 5 9 23 - 33 14
15.
АХ Лёвен
 17 3 4 10 21 - 32 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
10.
Генк
 1:0 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 0:1 9 2 2 5 11 - 19 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 9 5 2 2 15 - 6 17
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
3.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
11.
Стандард
 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 0:1 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 12
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 9
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Сор Коллинс бьет в цель!
  • 26'
    Флориан Кофельдт получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Эйпен.
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