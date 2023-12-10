Тур: 17. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
26' Желтая карточкаФлориан Кофельдт
0:1
45' ГолСор Коллинс
53' Желтая карточкаФадера Алию
0:2
56' ГолПейнтсил Джозеф
1:2
65' ГолЧарльз-Кук Риган
80' Желтая карточкаКуэста Карлос
1:3
90' ГолАрокодаре Толуваласе
90'+4
Ход матча
26'
45'
0:1
53'
56'
65'
80'
90'
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
41 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эйпен
Генк
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
20 матчей
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.73
Среднее время на гол
67
123
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.64
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
2.05
1.3
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
43
69
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.24
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.18
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.12
|Пантович Милош
|2
|0.12
|Палссон Виктор
|2
|0.12
|Yentil van Genechten
|2
|0.12
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.06
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.06
|Деом Жером
|1
|0.06
|Кейта Амаду
|1
|0.06
|Jan Kral
|1
|0.06
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|5
|0.29
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0.24
|Хейнен Бриан
|4 (1)
|0.24
|Арокодаре Толуваласе
|4
|0.24
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.18
|Зекири Анди
|3
|0.18
|Сор Коллинс
|3
|0.18
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Баа Кристофер
|1
|0.06
|Куэста Карлос
|1
|0.06
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.06
|Фадера Алию
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Дэвидсон Джейсон
|2
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Кейта Амаду
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Куэста Карлос
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Галарса Матиас
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
4
Эйпен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Генк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
6
16
Эйпен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Генк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Пропущено
20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
10%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
4
50%
61-75
6
30%
1
13%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
5
31%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Забито
23
32
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
2
9%
1
3%
1-15
5
22%
5
16%
16-30
2
9%
7
22%
31-45
5
22%
5
16%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
5
22%
9
28%
76-90
Пропущено
33
19
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
9%
4
21%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
18%
4
21%
31-45
4
12%
1
5%
46-60
7
21%
5
26%
61-75
10
30%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0
Генк
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0
Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0
Результаты матчей
Эйпен
Генк
Точный счет
1:3
4 раза 44%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:3
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
53
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
17
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
413
107
215
710
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6