Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
32'
34'
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Этникос Ахна
Анортосис
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 15 побед
29 матчей
6.9%
17.2%
75.9%
2 победы 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.93
0.8
Среднее время на гол
96
112
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.47
1.36
Среднее время на гол
36
66
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.72
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.57
|Пехливанис Мариос
|3
|0.21
|Enzo Cabrera2
|3
|0.21
|Липски Патрик
|2
|0.14
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.07
|Дражич Деян
|1
|0.07
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.07
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|5
|0.36
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.36
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|0.21
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.21
|Гассама Секу
|2
|0.14
|Коррейя Андерсон
|1
|0.07
|Тиун Уссейну
|1
|0.07
|Феррер Сальвадор
|1
|0.07
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.07
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|6
|0
|Enzo Cabrera2
|5
|0
|Marios Peratikos
|3
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Спировски Стефан
|3
|0
|Липски Патрик
|3
|0
|Petros Ioannou
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|0
|Ристевски Кирче
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|4
|0
|Чико Хосе Мануэль Морено
|2
|1
|Каргас Яннис
|3
|0
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Арболеда Иван
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Кастель Серхио
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Nabil Marmouk
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Этникос Ахна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
6
9
Этникос Ахна
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Анортосис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
30%
1
9%
1-15
1
10%
5
45%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
24
8
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
4%
2
25%
1-15
8
33%
1
13%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
6
25%
1
13%
61-75
4
17%
3
38%
76-90
Забито
19
22
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
6
32%
1
5%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
21%
6
27%
76-90
Пропущено
31
11
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
6%
3
27%
1-15
8
26%
1
9%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
2
6%
2
18%
46-60
8
26%
1
9%
61-75
6
19%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4
Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0
Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Этникос Ахна
Анортосис
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
42
16
24
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
49
85
211
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 8
|32
|2.
|13
|9
|2
|2
|28 - 7
|29
|3.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|4.
|13
|7
|5
|1
|27 - 14
|26
|5.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 11
|26
|6.
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|8.
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|9.
|14
|5
|1
|8
|14 - 24
|16
|10.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|19 - 31
|14
|11.
|14
|2
|5
|7
|20 - 35
|11
|12.
|14
|2
|3
|9
|12 - 23
|9
|13.
|13
|1
|4
|8
|13 - 28
|7
|14.
|14
|0
|1
|13
|5 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|11.
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|8.
|7
|1
|3
|3
|13 - 15
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|14.
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Докса Катокопия
|Ньярко Эрнест
|6