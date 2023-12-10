Тур: 14.
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаPetros Ioannou
34' Желтая карточкаЭлдер Феррейра
42' Желтая карточкаТиун Уссейну
45' Желтая карточкаКаргас Яннис
49' Желтая карточкаРистевски Кирче
60' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
73' Желтая карточкаСпировски Стефан
86' Желтая карточкаElia Konstantinos
0:1
87' ГолГассама Секу
90' Желтая карточкаТехера Серхио
90'+6
Ход матча
32'
34'
42'
45'
49'
73'
87'
0:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Этникос Ахна
Анортосис
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 15 побед
29 матчей
6.9%
17.2%
75.9%
2 победы 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.93
0.8
Среднее время на гол
96
112
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.47
1.36
Среднее время на гол
36
66
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.72
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.57
|Пехливанис Мариос
|3
|0.21
|Enzo Cabrera2
|3
|0.21
|Липски Патрик
|2
|0.14
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.07
|Дражич Деян
|1
|0.07
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.07
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|5
|0.36
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.36
|Гассама Секу
|3
|0.21
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|0.21
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.21
|Коррейя Андерсон
|1
|0.07
|Тиун Уссейну
|1
|0.07
|Феррер Сальвадор
|1
|0.07
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.07
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|7
|0
|Enzo Cabrera2
|5
|0
|Marios Peratikos
|3
|1
|Спировски Стефан
|4
|0
|Petros Ioannou
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Липски Патрик
|3
|0
|Elia Konstantinos
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|5
|0
|Каргас Яннис
|4
|0
|Элдер Феррейра
|4
|0
|Чико Хосе Мануэль Морено
|2
|1
|Арболеда Иван
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Кастель Серхио
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Nabil Marmouk
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Этникос Ахна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Анортосис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
6
9
Этникос Ахна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Анортосис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
5
42%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
5
42%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
24
8
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
4%
2
25%
1-15
8
33%
1
13%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
6
25%
1
13%
61-75
4
17%
3
38%
76-90
Забито
19
23
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
6
32%
1
4%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
21%
7
30%
76-90
Пропущено
32
11
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
6%
3
27%
1-15
8
25%
1
9%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
2
6%
2
18%
46-60
8
25%
1
9%
61-75
7
22%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4
Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0
Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Этникос Ахна
Анортосис
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
43
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
410
86
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 8
|32
|2.
|0:2
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|3.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|4.
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|5.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|6.
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|8.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 18
|20
|9.
|14
|5
|1
|8
|14 - 24
|16
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 32
|13
|11.
|14
|2
|5
|7
|20 - 35
|11
|12.
|2:0
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|13.
|14
|2
|3
|9
|12 - 23
|9
|14.
|14
|0
|1
|13
|5 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|0:2
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|11.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|2.
|0:2
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|8.
|7
|1
|3
|3
|13 - 15
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|2:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|14.
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Докса Катокопия
|Ньярко Эрнест
|6