Тур: 17. Стадион: Летцигрунд.
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
11
Teddy
Okou
69
Шадер
Софьян
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
-
25 Mile Vukelic
-
71 Sascha Meyer
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Цюрих
Люцерн
30 матчей
76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
43.3%
21 победа 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
26.7%
25 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы
63 матча
36.5%
25.4%
38.1%
23 победы 16 ничьих 24 победы
Первый тайм
33.3%
39.7%
27%
21 победа 25 ничьих 17 побед
Второй тайм
39.7%
25.4%
34.9%
25 побед 16 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
46
50
Голов в среднем за матч
1.48
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.41
1.13
Среднее время на гол
64
79
Всего голов
91
85
Голов в среднем за матч
1.44
1.35
Тотал матчей
2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
48
Больше 76%
Меньше 24%
15
32
Больше 51%
Меньше 49%
31
21
Больше 33%
Меньше 67%
42
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
Среднее время на гол
62
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|8 (2)
|0.5
|Маркезано Антонио
|6
|0.38
|Катич Никола
|3
|0.19
|Ронер Фабиан
|2
|0.13
|Африйе Дэниел
|2
|0.13
|Камбери Линдрит
|2
|0.13
|Красничи Бледиан
|2
|0.13
|Мэтью Ифиний
|1
|0.06
|Боранияшевич Никола
|1
|0.06
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.06
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.24
|Шадер Софьян
|4
|0.24
|Майер Макс
|4 (2)
|0.24
|Яшари Ардон
|3
|0.18
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.12
|Дорн Пиус
|1
|0.06
|Teddy Okou
|1
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.06
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.06
|Severin Ottiger
|1
|0.06
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Катич Никола
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Мэтью Ифиний
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Фрыдек Мартин
|4
|0
|Симани Денис
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Luca Jaquez
|2
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Ульрих Дарио
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Люцерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
13
14
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Люцерн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
3
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
8
47%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
3
50%
4
36%
76-90
Забито
29
22
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
5
17%
1
5%
1-15
2
7%
6
27%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90
Пропущено
13
28
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
8%
6
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
23%
11
39%
61-75
5
38%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1
Результаты матчей
Цюрих
Люцерн
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
62
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
52
17
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
105
79
69
214
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|37 - 16
|35
|2.
|0:0
|16
|8
|7
|1
|29 - 13
|31
|3.
|17
|9
|3
|5
|32 - 21
|30
|4.
|17
|8
|6
|3
|28 - 20
|30
|5.
|17
|8
|1
|8
|30 - 28
|25
|6.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|23 - 27
|25
|7.
|17
|6
|2
|9
|26 - 25
|20
|8.
|17
|5
|5
|7
|25 - 29
|20
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|20 - 36
|17
|10.
|16
|4
|4
|8
|29 - 38
|16
|11.
|17
|4
|3
|10
|22 - 33
|15
|12.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|23 - 7
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|9.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|13 - 17
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|2.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|6.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|7.
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|8.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 17
|6
|9.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|10.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|11.
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
|12.
|8
|1
|1
|6
|9 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|6
|Лугано
|Хайдари Альбиан
|6