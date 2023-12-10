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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Цюрих
0:0
Первый тайм: 20'
Люцерн
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Люцерн
1.85
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Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
3
Герреро
Адрия
27
Консейсау
Родригу
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
23
Mauricio
Willimann
4
Luca
Jaquez
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
16
Кадак
Якуб
11
Teddy
Okou
69
Шадер
Софьян
Цюрих
3-4-3
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Цюрих
Люцерн

30 матчей

76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
43.3%
21 победа 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
26.7%
25 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы

63 матча

36.5%
25.4%
38.1%
23 победы 16 ничьих 24 победы

Первый тайм

33.3%
39.7%
27%
21 победа 25 ничьих 17 побед

Второй тайм

39.7%
25.4%
34.9%
25 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

С
1:4
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

46
50

Голов в среднем за матч

1.48
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.41
1.13

Среднее время на гол

64
79

Всего голов

91
85

Голов в среднем за матч

1.44
1.35

Тотал матчей

2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
48
Больше 76%
Меньше 24%
15
32
Больше 51%
Меньше 49%
31
21
Больше 33%
Меньше 67%
42
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 8 (2) 0.5
Маркезано Антонио 6 0.38
Катич Никола 3 0.19
Ронер Фабиан 2 0.13
Африйе Дэниел 2 0.13
Камбери Линдрит 2 0.13
Красничи Бледиан 2 0.13
Мэтью Ифиний 1 0.06
Боранияшевич Никола 1 0.06
Око-Флекс Армостронг 1 0.06
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.24
Шадер Софьян 4 0.24
Майер Макс 4 (2) 0.24
Яшари Ардон 3 0.18
Кадак Якуб 2 (1) 0.12
Дорн Пиус 1 0.06
Teddy Okou 1 0.06
Симани Денис 1 0.06
Абубакар-Анкра Асума 1 0.06
Severin Ottiger 1 0.06
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 4 0
Катич Никола 3 0
Камбери Линдрит 3 0
Конде Шейк 3 0
Окита Жонатан 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Герреро Адрия 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Мэтью Ифиний 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Бо Энриксен 1 0
Красничи Бледиан 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Фрыдек Мартин 4 0
Симани Денис 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Хаас Николас 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Luca Jaquez 2 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Ульрих Дарио 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Люцерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

13
14
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Люцерн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
3
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
8
47%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
3
50%
4
36%
76-90

Забито

29
22
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
5
17%
1
5%
1-15
2
7%
6
27%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90

Пропущено

13
28
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
8%
6
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
23%
11
39%
61-75
5
38%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1

Результаты матчей

Цюрих
Люцерн

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
1
7
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
10
5
1.5
7
9
6
9
2.5
2
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Цюрих
 0:0 16 8 7 1 29 - 13 31
3.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 0:0 17 7 4 6 23 - 27 25
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 0:1 17 4 5 8 20 - 36 17
10.
Винтертур
 16 4 4 8 29 - 38 16
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 17 3 5 9 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 0:0 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 0:0 9 5 3 1 15 - 8 18
5.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
7.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
9.
Ивердон
 0:1 9 3 3 3 13 - 17 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
2.
Цюрих
 0:0 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 9 2 1 6 9 - 16 7
7.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
8.
Люцерн
 0:0 9 1 3 5 7 - 17 6
9.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
10.
Ивердон
 0:1 8 1 2 5 7 - 19 5
11.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
12.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
Лугано Хайдари Альбиан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
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1.85
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4.40
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4.67
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