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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Ивердон
0:1
Первый тайм: 24'
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
13' Гол
Гарби Исмаэль

Ход матча

13'
0:1
Гарби Исмаэль
(Mergim Qarri)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Стад Лозанна-Уши
6.30
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4.10
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2.33
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Все Коэффициенты
1
Бреза
Себастьян
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
10
Корнесс
Доминик
12
Лусиф
Хайтем
11
Оморуйи
Кевин
27
Ташар
Варол
1
Dany
Bornand
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
49
Sahmkou
Camara
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
Ивердон
4-3-3
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:3
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
0:1
ЁЛК
0:3
ЁЛК
0:3

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1.29

Среднее время на гол

73
70

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
84

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.29
Evans Maurin 3 0.18
Махиус Аймен 3 0.18
Оморуйи Кевин 3 0.18
Лунгой Кристофер 2 0.12
Сеспедес Борис 2 (1) 0.12
Lizeiro 1 0.06
Клепач Михаель 1 0.06
Сотье Антони 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.18
Liridon Mulaj 3 0.18
Махмуд Элиес 2 0.12
Mergim Qarri 2 0.12
Florian Danho 2 0.12
Гарби Исмаэль 1 0.06
Lucas Pos 1 0.06
Giovani Bamba 1 0.06
Sahmkou Camara 1 0.06
Кадима Райан 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Ташар Варол 4 0
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 6 0
Акичи Огу 5 0
Махмуд Элиес 3 1
Florian Danho 3 1
Mergim Qarri 4 0
Кадима Райан 3 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Айдини Альбан 2 0
Гарби Исмаэль 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Liridon Mulaj 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Ивердон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

4
6
Ивердон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Стад Лозанна-Уши
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
31%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
6
38%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
7
39%
3
18%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
5
24%
1
6%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

34
33
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
6%
3
9%
1-15
9
26%
5
15%
16-30
6
18%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
7
21%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1
Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2

Результаты матчей

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Цюрих
 0:0 16 8 7 1 29 - 13 31
3.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 0:0 17 7 4 6 23 - 27 25
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 0:1 17 4 5 8 20 - 36 17
10.
Винтертур
 16 4 4 8 29 - 38 16
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 17 3 5 9 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 0:0 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 0:0 9 5 3 1 15 - 8 18
5.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
7.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
9.
Ивердон
 0:1 9 3 3 3 13 - 17 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
2.
Цюрих
 0:0 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 9 2 1 6 9 - 16 7
7.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
8.
Люцерн
 0:0 9 1 3 5 7 - 17 6
9.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
10.
Ивердон
 0:1 8 1 2 5 7 - 19 5
11.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
12.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
Лугано Хайдари Альбиан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Mergim Qarri сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Гарби Исмаэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Стад Лозанна-Уши
6.30
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4.10
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2.33
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Ивердон
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