Тур: 17. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
12
Лусиф
Хайтем
27
Ташар
Варол
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лусиф ХайтемНападающий
- Нападающий
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1.29
Среднее время на гол
73
70
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
84
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|5
|0.29
|Evans Maurin
|3
|0.18
|Махиус Аймен
|3
|0.18
|Оморуйи Кевин
|3
|0.18
|Лунгой Кристофер
|2
|0.12
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.12
|Lizeiro
|1
|0.06
|Клепач Михаель
|1
|0.06
|Сотье Антони
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.18
|Liridon Mulaj
|3
|0.18
|Махмуд Элиес
|2
|0.12
|Mergim Qarri
|2
|0.12
|Florian Danho
|2
|0.12
|Гарби Исмаэль
|1
|0.06
|Lucas Pos
|1
|0.06
|Giovani Bamba
|1
|0.06
|Sahmkou Camara
|1
|0.06
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Ташар Варол
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|6
|0
|Акичи Огу
|5
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Florian Danho
|3
|1
|Mergim Qarri
|4
|0
|Кадима Райан
|3
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Гарби Исмаэль
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Liridon Mulaj
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
4
6
Ивердон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Стад Лозанна-Уши
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
31%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
6
38%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
7
39%
3
18%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
5
24%
1
6%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
34
33
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
6%
3
9%
1-15
9
26%
5
15%
16-30
6
18%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
7
21%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1
Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2
Результаты матчей
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
511
511
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|37 - 16
|35
|2.
|0:0
|16
|8
|7
|1
|29 - 13
|31
|3.
|17
|9
|3
|5
|32 - 21
|30
|4.
|17
|8
|6
|3
|28 - 20
|30
|5.
|17
|8
|1
|8
|30 - 28
|25
|6.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|23 - 27
|25
|7.
|17
|6
|2
|9
|26 - 25
|20
|8.
|17
|5
|5
|7
|25 - 29
|20
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|20 - 36
|17
|10.
|16
|4
|4
|8
|29 - 38
|16
|11.
|17
|4
|3
|10
|22 - 33
|15
|12.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|23 - 7
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|9.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|13 - 17
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|2.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|6.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|7.
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|8.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 17
|6
|9.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|10.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|11.
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
|12.
|8
|1
|1
|6
|9 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|6
|Лугано
|Хайдари Альбиан
|6