Тур: 17. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon. Зрители: 1500
2:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолГарби Исмаэль
24' Желтая карточкаГарби Исмаэль
40' Желтая карточкаУэдраого Дилан
61' Желтая карточкаSahmkou Camara
68' Красная карточкаFlorian Danho
69' Желтая карточкаMergim Qarri
1:1
72' ГолСотье Антони
2:1
80' ГолТижани Мохамед
90' Желтая карточкаБреза Себастьян
90' Желтая карточкаОморуйи Кевин
90' Желтая карточкаТашар Варол
90'+9
Ход матча
13'
0:1
24'
40'
61'
68'
69'
72'
1:1
80'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
518 Количество передач 337
-
61 Владение мячом, % 39
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
12
Лусиф
Хайтем
27
Ташар
Варол
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лусиф ХайтемНападающий
- Нападающий
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1.29
Среднее время на гол
73
70
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
84
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|5
|0.29
|Evans Maurin
|3
|0.18
|Махиус Аймен
|3
|0.18
|Оморуйи Кевин
|3
|0.18
|Лунгой Кристофер
|2
|0.12
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.12
|Сотье Антони
|1
|0.06
|Lizeiro
|1
|0.06
|Тижани Мохамед
|1
|0.06
|Клепач Михаель
|1
|0.06
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.18
|Liridon Mulaj
|3
|0.18
|Mergim Qarri
|2
|0.12
|Махмуд Элиес
|2
|0.12
|Гарби Исмаэль
|2
|0.12
|Florian Danho
|2
|0.12
|Lucas Pos
|1
|0.06
|Giovani Bamba
|1
|0.06
|Sahmkou Camara
|1
|0.06
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Ташар Варол
|5
|0
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Danho
|3
|2
|Giovani Bamba
|6
|0
|Акичи Огу
|5
|0
|Mergim Qarri
|5
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Кадима Райан
|3
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Liridon Mulaj
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
6
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
4
6
Ивердон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
27%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
7
39%
3
18%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
23
18
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
5
22%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
6
26%
5
28%
76-90
Пропущено
35
35
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
9%
3
9%
1-15
9
26%
5
14%
16-30
6
17%
7
20%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
7
20%
4
11%
61-75
7
20%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1
Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2
Результаты матчей
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
35
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
611
512
215
116
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|6