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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 1500
Ивердон
2:1
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
13' Гол
Гарби Исмаэль
24' Желтая карточка
Гарби Исмаэль
40' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
61' Желтая карточка
Sahmkou Camara
68' Красная карточка
Florian Danho
69' Желтая карточка
Mergim Qarri
1:1
72' Гол
Сотье Антони
2:1
80' Гол
Тижани Мохамед
90' Желтая карточка
Бреза Себастьян
90' Желтая карточка
Оморуйи Кевин
90' Желтая карточка
Ташар Варол
90'+9

Ход матча

13'
0:1
Гарби Исмаэль
(Mergim Qarri)
24'
 
Гарби Исмаэль
40'
 
Уэдраого Дилан
46'
 
Кадима Райан
Уэдраого Дилан
61'
 
Sahmkou Camara
64'
 
Florian Danho
Айдини Альбан
65'
Родригес Мауро
Корнесс Доминик
 
68'
 
Florian Danho
69'
 
Mergim Qarri
71'
 
Liridon Mulaj
Гарби Исмаэль
72'
Сотье Антони
(William Le Pogam)
1:1
77'
 
Али Мохамед Абдалла
Sahmkou Camara
77'
 
Байар Ромен
Mergim Qarri
77'
Клепач Михаель
Lizeiro
 
80'
Тижани Мохамед
(Лусиф Хайтем)
2:1
86'
Breston Malula
Лусиф Хайтем
 
90'
Бреза Себастьян
 
90'
Оморуйи Кевин
 
90'
Ташар Варол
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 518 Количество передач 337
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Бреза
Себастьян
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
10
Корнесс
Доминик
12
Лусиф
Хайтем
11
Оморуйи
Кевин
27
Ташар
Варол
1
Dany
Bornand
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
49
Sahmkou
Camara
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
Ивердон
4-3-3
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:3
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
0:1
ЁЛК
0:3
ЁЛК
0:3

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1.29

Среднее время на гол

73
70

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
84

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.29
Evans Maurin 3 0.18
Махиус Аймен 3 0.18
Оморуйи Кевин 3 0.18
Лунгой Кристофер 2 0.12
Сеспедес Борис 2 (1) 0.12
Сотье Антони 1 0.06
Lizeiro 1 0.06
Тижани Мохамед 1 0.06
Клепач Михаель 1 0.06
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.18
Liridon Mulaj 3 0.18
Mergim Qarri 2 0.12
Махмуд Элиес 2 0.12
Гарби Исмаэль 2 0.12
Florian Danho 2 0.12
Lucas Pos 1 0.06
Giovani Bamba 1 0.06
Sahmkou Camara 1 0.06
Кадима Райан 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Ташар Варол 5 0
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Danho 3 2
Giovani Bamba 6 0
Акичи Огу 5 0
Mergim Qarri 5 0
Махмуд Элиес 3 1
Sahmkou Camara 4 0
Кадима Райан 3 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Гарби Исмаэль 3 0
Обексер Линус 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Liridon Mulaj 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Ивердон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
6
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

4
6
Ивердон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
27%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
7
39%
3
18%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

23
18
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
5
22%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
6
26%
5
28%
76-90

Пропущено

35
35
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
9%
3
9%
1-15
9
26%
5
14%
16-30
6
17%
7
20%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
7
20%
4
11%
61-75
7
20%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1
Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2

Результаты матчей

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
3
5
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Цюрих
 16 8 7 1 30 - 14 31
3.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 17 7 4 6 24 - 28 25
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 17 5 5 7 22 - 36 20
10.
Винтертур
 16 4 4 8 29 - 38 16
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 5 10 18 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
7.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
10.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
11.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
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    • 67'
      Florian Danho получил желтую карточку от судьи
    • 65'
      Dominic Corness уходит с поля. Родригес Мауро выходит вместо него
    • 64'
      Айдини Альбан уходит с поля. Florian Danho выходит вместо него
    • 61'
      Sahmkou Camara получил желтую карточку от судьи
    • 61'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Уэдраого Дилан уходит с поля. Кадима Райан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Уэдраого Дилан получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Гарби Исмаэль получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Mergim Qarri сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Гарби Исмаэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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