Тур: 17. Стадион: Меркур Арена. Зрители: 10093
1:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЯтта Сиди
35' Желтая карточкаЛавале Димитри
40' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
54' Желтая карточкаЛукачевич Леонардо
55' Желтая карточкаКоллер Пауль-Фридрих
77' Желтая карточкаФадингер Лукас
85' Желтая карточкаПрасс Александр
89' Желтая карточкаИнголич Сандро
90' Желтая карточкаРайнер Константин
90' Желтая карточкаСтоянович Деян
90'+5
Ход матча
3'
1:0
35'
71'
77'
85'
89'
90'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
20
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Amady Camara
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Штурм Грац
Альтах
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|5
|0.29
|Влодарчик Шимон
|5
|0.29
|Китеишвили Отар
|3
|0.18
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.18
|Прасс Александр
|3
|0.18
|Вютрих Грегори
|2
|0.12
|Ятта Сиди
|2
|0.12
|Газибегович Юсуф
|1
|0.06
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.06
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.06
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.06
|Шнегг Давид
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.18
|Фадингер Лукас
|2
|0.12
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.12
|Mike-Steven Baehre
|2 (1)
|0.12
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.06
|Нухиу Атдхи
|1
|0.06
|Гугганиг Лукас
|1
|0.06
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Прасс Александр
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Шнегг Давид
|2
|1
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Лавале Димитри
|3
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|7
|0
|Йегер Лукас
|6
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Штандфест Йоахим
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Gustavo VI
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Инголич Сандро
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Альтах
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
15
6
Штурм Грац
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Альтах
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
17
10
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
21%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
5
16
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
3
60%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
3
38%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
30
14
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
5
17%
4
29%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
8
27%
2
14%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
3
10%
4
29%
76-90
Пропущено
10
23
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 13
3
30%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
3
30%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
2
20%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3
Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2
Альтах
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1
Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Альтах
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
54
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
89
98
314
314
215
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|7
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5