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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 10093
Штурм Грац
1:0
Конец матча
Альтах
0'
1:0
3' Гол
Ятта Сиди
35' Желтая карточка
Лавале Димитри
40' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
54' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
55' Желтая карточка
Коллер Пауль-Фридрих
77' Желтая карточка
Фадингер Лукас
85' Желтая карточка
Прасс Александр
89' Желтая карточка
Инголич Сандро
90' Желтая карточка
Райнер Константин
90' Желтая карточка
Стоянович Деян
90'+5
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
20
Ятта
Сиди
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
10
Райтер
Доминик
20
Gustavo
VI
Штурм Грац
4-1-2-1-2
Альтах
3-4-2-1

История личных встреч

Штурм Грац
Альтах

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 5 0.29
Влодарчик Шимон 5 0.29
Китеишвили Отар 3 0.18
Саркария Манприт 3 (1) 0.18
Прасс Александр 3 0.18
Вютрих Грегори 2 0.12
Ятта Сиди 2 0.12
Газибегович Юсуф 1 0.06
Фусейни Мохаммед II 1 0.06
Горенц-Станкович Йон 1 0.06
Аффенгрубер Давид 1 0.06
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.18
Фадингер Лукас 2 0.12
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.12
Mike-Steven Baehre 2 (1) 0.12
Гебауэр Кристиан 1 0.06
Нухиу Атдхи 1 0.06
Гугганиг Лукас 1 0.06
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Прасс Александр 6 0
Хирлендер Штефан 5 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Шнегг Давид 2 1
Серрано Хавьер 2 1
Вютрих Грегори 3 0
Лавале Димитри 3 0
Газибегович Юсуф 2 0
Christian Ilzer 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Джонстон Макс 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 7 0
Йегер Лукас 6 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Фадингер Лукас 5 0
Гугганиг Лукас 4 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Штандфест Йоахим 2 0
Стоянович Деян 2 0
Gustavo VI 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Инголич Сандро 2 0
Райнер Константин 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Альтах
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

15
6
Штурм Грац
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Альтах
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

17
10

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
21%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

5
16
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
3
60%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
3
38%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

30
14
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
5
17%
4
29%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
8
27%
2
14%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
3
10%
4
29%
76-90

Пропущено

10
23
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 13
3
30%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
3
30%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
2
20%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3
Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2
Альтах
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1
Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Альтах

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
8
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
8
9
9
8
1.5
3
14
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Альтах Mike-Steven Baehre 7
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Майк-Стивен Бэре получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Лавале Димитри получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Шнегг Давид сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Ятта Сиди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Штурм Грац 1:0 Альтах онлайн

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