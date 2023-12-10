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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 14.
Неа Саламина
0:2
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
48' Гол
Семедо Вилли
63' Желтая карточка
Abdelaye Diakite
0:2
68' Гол
Кусулос Янис
69' Желтая карточка
Diego Dorregaray
90' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
90'+9
Неа Саламина
Омония Никосия

История личных встреч

Неа Саламина
Омония Никосия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед

36 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
6 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.1%
36.1%
52.8%
4 победы 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

16.7%
36.1%
47.2%
6 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
5:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
5:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ТМС
0:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
6:0
ПД
0:1
К
1:8
К
2:0
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
К
2:1
К
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

0.94
0.5

Среднее время на гол

95
180

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

2.67
1.78

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

65
41

Голов в среднем за матч

1.81
1.14

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.5
Abdelaye Diakite 4 0.29
Дурмишай Фиорин 2 0.14
Antonis Katsiaris 2 0.14
Даткович Нико 1 0.07
Мигелито 1 0.07
Бехарано Данни 1 0.07
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.07
Kialy Abdoul Kone 1 0.07
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.57
Какулис Андроникос 6 0.43
Кусулос Янис 2 0.14
Лойзу Лойзос 2 0.14
Сиприано Маркос Робсон 2 0.14
Saidou Alioum 2 0.14
Ансарифард Карим 2 (1) 0.14
Симич Велько 1 0.07
Панайоту Николас 1 0.07
Безус Роман 1 (1) 0.07

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 1
Тчаха Серж 5 1
Diego Dorregaray 4 0
Карлитуш Тавареш 3 0
Abdelaye Diakite 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Daniel Celea 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Kialy Abdoul Kone 1 0
Giorgos Viktoros 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 3 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Франссон Александер 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Омония Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
15
Неа Саламина
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Омония Никосия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
9%
4
16%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
8
35%
6
24%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Омония Никосия

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
6
1
1
5
2.5
3
4
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
10
3
2
11
2.5
5
8
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Пафос
 14 9 2 3 29 - 9 29
3.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
4.
Омония Никосия
 14 8 5 1 29 - 14 29
5.
Анортосис
 14 8 4 2 23 - 11 28
6.
АЕК Ларнака
 14 6 5 3 23 - 17 23
7.
Аполлон
 14 6 4 4 21 - 12 22
8.
Неа Саламина
 14 5 4 5 20 - 20 19
9.
АЕЛ Лимасол
 14 5 1 8 14 - 24 16
10.
Этникос Ахна
 14 3 4 7 19 - 32 13
11.
Закакиу
 14 2 5 7 20 - 35 11
12.
Кармиотисса
 14 2 4 8 15 - 29 10
13.
Отеллос
 14 2 3 9 12 - 23 9
14.
Докса Катокопия
 14 0 1 13 5 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Этникос Ахна
 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
4.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
5.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
6.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 4 - 5 9
8.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Докса Катокопия Ньярко Эрнест 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      ГОООООЛ Омония Никосия забивает
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 0:2 Омония Никосия онлайн

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