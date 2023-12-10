Тур: 14.
0:2
Конец матча
0'
0:1
48' ГолСемедо Вилли
63' Желтая карточкаAbdelaye Diakite
0:2
68' ГолКусулос Янис
69' Желтая карточкаDiego Dorregaray
90' Желтая карточкаСиприано Маркос Робсон
90'+9
Ход матча
48'
0:1
63'
68'
0:2
69'
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
77 Edson Silva
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Неа Саламина
Омония Никосия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед
36 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
6 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
11.1%
36.1%
52.8%
4 победы 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
16.7%
36.1%
47.2%
6 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
0.94
0.5
Среднее время на гол
95
180
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
2.67
1.78
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
65
41
Голов в среднем за матч
1.81
1.14
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.5
|Abdelaye Diakite
|4
|0.29
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.14
|Antonis Katsiaris
|2
|0.14
|Даткович Нико
|1
|0.07
|Мигелито
|1
|0.07
|Бехарано Данни
|1
|0.07
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.07
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.07
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.57
|Какулис Андроникос
|6
|0.43
|Кусулос Янис
|2
|0.14
|Лойзу Лойзос
|2
|0.14
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.14
|Saidou Alioum
|2
|0.14
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.14
|Симич Велько
|1
|0.07
|Панайоту Николас
|1
|0.07
|Безус Роман
|1 (1)
|0.07
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|1
|Тчаха Серж
|5
|1
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|3
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Омония Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
15
Неа Саламина
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Омония Никосия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
9%
4
16%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
8
35%
6
24%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1
Результаты матчей
Неа Саламина
Омония Никосия
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
61
15
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
76
103
211
58
112
211
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Докса Катокопия
|Ньярко Эрнест
|6