Тур: 17. Стадион: Лото-парк.
0'
1:0
21' ГолДрейер Андерс
36' Желтая карточкаКавабэ Хаяо
1:1
45' ГолКавабэ Хаяо
1:2
55' ГолКанга Вилфрид
72' Желтая карточкаО'Нил Эйден
73' Желтая карточкаNathan Ngoy
Ход матча
21'
1:0
36'
45'
1:1
55'
1:2
72'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 О'Нил ЭйденНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
-
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
Стандард
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
12 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
50 матчей
32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед
Первый тайм
24%
46%
30%
12 побед 23 ничьи 15 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
15 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.6
1.04
Среднее время на гол
56
86
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.72
1.04
Среднее время на гол
52
86
Всего голов
83
52
Голов в среднем за матч
1.66
1.04
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|10 (1)
|0.59
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.59
|Струйкенс Марио
|3
|0.18
|Амузу Френсис
|3
|0.18
|Васкес Луис
|2
|0.12
|Леони Тео
|1
|0.06
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.06
|Дилейни Томас
|1
|0.06
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.35
|Канга Вилфрид
|5
|0.29
|Сова Камал
|2
|0.12
|Альсате Стивен
|1
|0.06
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Прайс Айзек
|1
|0.06
|Драгус Денис
|1
|0.06
|Nathan Ngoy
|1
|0.06
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|3
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|5
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
4
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
13
8
Андерлехт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Стандард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
25%
4
44%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
25%
1
11%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
50%
2
13%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
57%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
31
17
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
7
23%
4
24%
31-45
5
16%
2
12%
46-60
4
13%
5
29%
29%
61-75
7
23%
2
12%
76-90
Пропущено
18
22
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
5
23%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0
Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1
Результаты матчей
Андерлехт
Стандард
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
25
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
26
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
106
106
412
511
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|13
|2
|2
|38 - 17
|41
|2.
|1:2
|17
|10
|4
|3
|33 - 19
|34
|3.
|17
|8
|8
|1
|30 - 18
|32
|4.
|17
|8
|6
|3
|34 - 14
|30
|5.
|17
|7
|7
|3
|33 - 18
|28
|6.
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|20 - 19
|25
|8.
|2:1
|17
|6
|5
|6
|18 - 24
|23
|9.
|17
|5
|8
|4
|21 - 25
|23
|10.
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|18 - 31
|18
|12.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|17 - 26
|17
|13.
|17
|4
|3
|10
|20 - 36
|15
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 33
|14
|15.
|17
|3
|4
|10
|21 - 32
|13
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|1:2
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|4.
|9
|5
|4
|0
|19 - 10
|19
|5.
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|7.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|8.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|1:2
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|10 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|10
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6