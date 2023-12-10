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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Андерлехт
1:2
Второй тайм: 74'
Стандард
0'
1:0
21' Гол
Дрейер Андерс
36' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
1:1
45' Гол
Кавабэ Хаяо
1:2
55' Гол
Канга Вилфрид
72' Желтая карточка
О'Нил Эйден
73' Желтая карточка
Nathan Ngoy
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
25
Дилейни
Томас
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
10
Версхарен
Яри
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
34
Лайфис
Константинос
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
8
Прайс
Айзек
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
6
Кавабэ
Хаяо
14
Канга
Вилфрид
24
О'Нил
Эйден
Андерлехт
4-3-3
Стандард
3-4-3

История личных встреч

Андерлехт
Стандард

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
12 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

50 матчей

32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед

Первый тайм

24%
46%
30%
12 побед 23 ничьи 15 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
15 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:0
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
5:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
3:3
К
0:1
ПДА
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
С
3:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.6
1.04

Среднее время на гол

56
86

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.72
1.04

Среднее время на гол

52
86

Всего голов

83
52

Голов в среднем за матч

1.66
1.04

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 10 (1) 0.59
Дольберг Каспер 10 (2) 0.59
Струйкенс Марио 3 0.18
Амузу Френсис 3 0.18
Васкес Луис 2 0.12
Леони Тео 1 0.06
Вертонген Ян 1 0.06
Н'Диайе Мусса 1 0.06
Дилейни Томас 1 0.06
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Версхарен Яри 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.35
Канга Вилфрид 5 0.29
Сова Камал 2 0.12
Альсате Стивен 1 0.06
Бокади Мервей 1 0.06
Прайс Айзек 1 0.06
Драгус Денис 1 0.06
Nathan Ngoy 1 0.06
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 3 1
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Вертонген Ян 2 0
Дилейни Томас 2 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Флипс Алексис 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 5 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
4
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

13
8
Андерлехт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Стандард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
25%
4
44%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
25%
1
11%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
50%
2
13%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
57%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

31
17
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
7
23%
4
24%
31-45
5
16%
2
12%
46-60
4
13%
5
29%
29%
61-75
7
23%
2
12%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
5
23%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0
Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1

Результаты матчей

Андерлехт
Стандард

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
6
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
2
6
3
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
4
12
5
11
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 17 13 2 2 38 - 17 41
2.
Андерлехт
 1:2 17 10 4 3 33 - 19 34
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Генк
 17 7 7 3 33 - 18 28
6.
Брюгге
 17 7 6 4 29 - 15 27
7.
Серкль Брюгге
 17 8 1 8 20 - 19 25
8.
Стандард
 2:1 17 6 5 6 18 - 24 23
9.
Сент-Трейден
 17 5 8 4 21 - 25 23
10.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
11.
РВДМ 47
 17 4 6 7 18 - 31 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 17 4 5 8 17 - 26 17
13.
Эйпен
 17 4 3 10 20 - 36 15
14.
Вестерло
 17 3 5 9 23 - 33 14
15.
АХ Лёвен
 17 3 4 10 21 - 32 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 1:2 8 6 1 1 17 - 8 19
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 9 4 3 2 13 - 12 15
8.
Стандард
 2:1 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 8 6 1 1 15 - 8 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 1:2 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Стандард
 2:1 9 3 2 4 10 - 17 11
8.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
9.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
10.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
11.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 12
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 10 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 10
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
Весь список
  • 55'
    Г О О О О Л - Канга Вилфрид бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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