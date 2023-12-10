Тур: 17. Стадион: Лото-парк.
0'
1:0
21' ГолДрейер Андерс
36' Желтая карточкаКавабэ Хаяо
1:1
45' ГолКавабэ Хаяо
1:2
55' ГолКанга Вилфрид
72' Желтая карточкаО'Нил Эйден
73' Желтая карточкаNathan Ngoy
74' Желтая карточкаДрейер Андерс
76' Желтая карточкаДебаст Зено
2:2
77' ПенальтиДрейер Андерс
90'+10
Ход матча
21'
1:0
36'
45'
1:1
55'
1:2
72'
73'
74'
76'
77'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 О'Нил ЭйденНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
-
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
Стандард
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
12 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
50 матчей
32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед
Первый тайм
24%
46%
30%
12 побед 23 ничьи 15 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
15 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.6
1.04
Среднее время на гол
56
86
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.72
1.04
Среднее время на гол
52
86
Всего голов
83
52
Голов в среднем за матч
1.66
1.04
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|0.65
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.59
|Струйкенс Марио
|3
|0.18
|Амузу Френсис
|3
|0.18
|Васкес Луис
|2
|0.12
|Леони Тео
|1
|0.06
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.06
|Дилейни Томас
|1
|0.06
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.35
|Канга Вилфрид
|5
|0.29
|Сова Камал
|2
|0.12
|Альсате Стивен
|1
|0.06
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Прайс Айзек
|1
|0.06
|Драгус Денис
|1
|0.06
|Nathan Ngoy
|1
|0.06
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|4
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Дрейер Андерс
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
6
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
13
8
Андерлехт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Стандард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
4
22%
5
45%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
57%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
33
19
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
12%
1
5%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
7
21%
5
26%
31-45
5
15%
3
16%
46-60
4
12%
5
26%
61-75
8
24%
2
11%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
1
5%
3
13%
1-15
3
15%
6
25%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0
Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1
Результаты матчей
Андерлехт
Стандард
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
116
116
512
512
215
116
116
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6