Тур: 17. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
14'
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.24
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.24
|Драгснес Ветле
|2
|0.12
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.12
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Андреу Стелиос
|1
|0.06
|Хейманс Дан
|1
|0.06
|Nikola Stulic
|1
|0.06
|Youssuf Sylla
|1
|0.06
|Зоргане Адем
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|0.53
|Нильссон Хокан
|7 (3)
|0.41
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.35
|Пуэртас Кэмерон
|3 (1)
|0.18
|Лапуссен Лоик
|3
|0.18
|Родригес Кевин II
|2
|0.12
|Сайкс Росс
|2
|0.12
|Расмуссен Матиас
|1
|0.06
|Кабангу Элтон
|1
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.06
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.06
|Терхо Каспер
|1
|0.06
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|4
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|4
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Лапуссен Лоик
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
1
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
0
23
Спортинг Шарлеруа
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
4
24
Голы по времени матча
Забито
13
14
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
7
54%
3
21%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
3
38%
76-90
Забито
4
23
3 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
1
25%
1
4%
1-15
1
25%
6
26%
16-30
1
25%
7
30%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
25%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
6
43%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Забито
17
37
5 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
2
12%
3
8%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
2
12%
11
30%
30%
31-45
2
12%
5
14%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
7
41%
7
19%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
6
24%
7
41%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
36%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(18 матчей)
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
81
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
412
124
214
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|13
|2
|2
|38 - 17
|41
|2.
|1:1
|17
|10
|5
|2
|33 - 18
|35
|3.
|17
|8
|8
|1
|30 - 18
|32
|4.
|17
|8
|6
|3
|34 - 14
|30
|5.
|17
|7
|7
|3
|33 - 18
|28
|6.
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|20 - 19
|25
|8.
|17
|5
|8
|4
|21 - 25
|23
|9.
|1:1
|17
|5
|6
|6
|17 - 24
|21
|10.
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|18 - 31
|18
|12.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|17 - 26
|17
|13.
|17
|4
|3
|10
|20 - 36
|15
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 33
|14
|15.
|17
|3
|4
|10
|21 - 32
|13
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|1:1
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|4.
|9
|5
|4
|0
|19 - 10
|19
|5.
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|7.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|8.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|10 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6