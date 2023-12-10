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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:1
Первый тайм: 23'
Унион Сент-Жиллуаз

Ход матча

14'
0:1
Эль-Амин Амура Мохамед
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Спортинг Шарлеруа
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
4.96
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3.87
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1.75
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
15
Драгснес
Ветле
18
Хейманс
Дан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
9
Даббаг
Одай
10
Баджи
Юссуф
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
17
Терхо
Каспер
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Спортинг Шарлеруа
5-3-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.24
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.24
Драгснес Ветле 2 0.12
Гуагон Парфэйт 2 0.12
Мбенза Исаак 1 0.06
Андреу Стелиос 1 0.06
Хейманс Дан 1 0.06
Nikola Stulic 1 0.06
Youssuf Sylla 1 0.06
Зоргане Адем 0 0
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 9 0.53
Нильссон Хокан 7 (3) 0.41
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.35
Пуэртас Кэмерон 3 (1) 0.18
Лапуссен Лоик 3 0.18
Родригес Кевин II 2 0.12
Сайкс Росс 2 0.12
Расмуссен Матиас 1 0.06
Кабангу Элтон 1 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.06
Кастро-Монтес Алессио 1 0.06
Терхо Каспер 1 0.06
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Марк Дамьен 3 1
Хейманс Дан 4 0
Андреу Стелиос 4 0
Багер Йонас 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Мбенза Исаак 2 0
Зоргане Адем 2 0
Рогель Жан 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 5 0
Нильссон Хокан 4 0
Ванхутт Шарль 4 0
Макаллистер Кевин 3 0
Лапуссен Лоик 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Лейсен Федде 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
1
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

0
23
Спортинг Шарлеруа
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

4
24

Голы по времени матча

Забито

13
14
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
7
54%
3
21%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
3
38%
76-90

Забито

4
23
3 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
1
25%
1
4%
1-15
1
25%
6
26%
16-30
1
25%
7
30%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
25%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
6
43%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Забито

17
37
5 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
2
12%
3
8%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
2
12%
11
30%
30%
31-45
2
12%
5
14%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
7
41%
7
19%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
6
24%
7
41%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
36%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(18 матчей)
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
8
1
2
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
12
4
2
14
2.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 17 13 2 2 38 - 17 41
2.
Андерлехт
 1:1 17 10 5 2 33 - 18 35
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Генк
 17 7 7 3 33 - 18 28
6.
Брюгге
 17 7 6 4 29 - 15 27
7.
Серкль Брюгге
 17 8 1 8 20 - 19 25
8.
Сент-Трейден
 17 5 8 4 21 - 25 23
9.
Стандард
 1:1 17 5 6 6 17 - 24 21
10.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
11.
РВДМ 47
 17 4 6 7 18 - 31 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 17 4 5 8 17 - 26 17
13.
Эйпен
 17 4 3 10 20 - 36 15
14.
Вестерло
 17 3 5 9 23 - 33 14
15.
АХ Лёвен
 17 3 4 10 21 - 32 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 1:1 8 6 2 0 17 - 7 20
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 9 4 3 2 13 - 12 15
8.
Стандард
 1:1 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 8 6 1 1 15 - 8 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 1:1 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 1:1 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 12
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 10 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 9
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
4.96
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3.87
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1.75
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Спортинг Шарлеруа
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