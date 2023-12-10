Тур: 17. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
32' Желтая карточкаБагер Йонас
38' Желтая карточкаМатида Коки
40' Желтая карточкаАмани Жан
0:2
50' ГолТерхо Каспер
59' Желтая карточкаБаджи Юссуф
62' Желтая карточкаАндреу Стелиос
0:3
65' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
1:3
90' ГолГуагон Парфэйт
90'+3
Ход матча
15'
32'
38'
40'
50'
59'
62'
65'
75'
90'
1:3
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.24
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.24
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.18
|Драгснес Ветле
|2
|0.12
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Андреу Стелиос
|1
|0.06
|Хейманс Дан
|1
|0.06
|Nikola Stulic
|1
|0.06
|Youssuf Sylla
|1
|0.06
|Зоргане Адем
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|11
|0.65
|Нильссон Хокан
|7 (3)
|0.41
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.35
|Пуэртас Кэмерон
|3 (1)
|0.18
|Лапуссен Лоик
|3
|0.18
|Родригес Кевин II
|2
|0.12
|Сайкс Росс
|2
|0.12
|Терхо Каспер
|2
|0.12
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.06
|Расмуссен Матиас
|1
|0.06
|Кабангу Элтон
|1
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.06
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Багер Йонас
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|4
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Амани Жан
|3
|0
|Лапуссен Лоик
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
1
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
0
23
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
5
24
Голы по времени матча
Забито
14
17
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
7%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
8
57%
3
18%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
4
44%
76-90
Забито
4
23
3 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
1
25%
1
4%
1-15
1
25%
6
26%
16-30
1
25%
7
30%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
25%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
6
43%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Забито
18
40
5 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
2
11%
4
10%
1-15
1
6%
7
18%
16-30
2
11%
11
28%
31-45
2
11%
6
15%
46-60
3
17%
5
13%
61-75
8
44%
7
18%
76-90
Пропущено
28
18
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
2
7%
1
6%
1-15
5
18%
3
17%
16-30
6
21%
7
39%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
32%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(18 матчей)
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
413
134
215
89
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6