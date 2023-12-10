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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:3
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
15' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
32' Желтая карточка
Багер Йонас
38' Желтая карточка
Матида Коки
40' Желтая карточка
Амани Жан
0:2
50' Гол
Терхо Каспер
59' Желтая карточка
Баджи Юссуф
62' Желтая карточка
Андреу Стелиос
0:3
65' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
1:3
90' Гол
Гуагон Парфэйт
90'+3
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
15
Драгснес
Ветле
18
Хейманс
Дан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
9
Даббаг
Одай
10
Баджи
Юссуф
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
17
Терхо
Каспер
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Спортинг Шарлеруа
5-3-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.24
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.24
Гуагон Парфэйт 3 0.18
Драгснес Ветле 2 0.12
Мбенза Исаак 1 0.06
Андреу Стелиос 1 0.06
Хейманс Дан 1 0.06
Nikola Stulic 1 0.06
Youssuf Sylla 1 0.06
Зоргане Адем 0 0
Багер Йонас 0 0
Бернье Антуан 0 0
Рогель Жан 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 11 0.65
Нильссон Хокан 7 (3) 0.41
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.35
Пуэртас Кэмерон 3 (1) 0.18
Лапуссен Лоик 3 0.18
Родригес Кевин II 2 0.12
Сайкс Росс 2 0.12
Терхо Каспер 2 0.12
Кастро-Монтес Алессио 1 0.06
Расмуссен Матиас 1 0.06
Кабангу Элтон 1 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.06
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Андреу Стелиос 5 0
Марк Дамьен 3 1
Багер Йонас 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Мбенза Исаак 2 0
Зоргане Адем 2 0
Рогель Жан 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 5 0
Нильссон Хокан 4 0
Ванхутт Шарль 4 0
Макаллистер Кевин 3 0
Амани Жан 3 0
Лапуссен Лоик 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Лейсен Федде 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
1
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

0
23
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

5
24

Голы по времени матча

Забито

14
17
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
7%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
8
57%
3
18%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
4
44%
76-90

Забито

4
23
3 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
1
25%
1
4%
1-15
1
25%
6
26%
16-30
1
25%
7
30%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
25%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
6
43%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Забито

18
40
5 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
2
11%
4
10%
1-15
1
6%
7
18%
16-30
2
11%
11
28%
31-45
2
11%
6
15%
46-60
3
17%
5
13%
61-75
8
44%
7
18%
76-90

Пропущено

28
18
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
2
7%
1
6%
1-15
5
18%
3
17%
16-30
6
21%
7
39%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
32%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(18 матчей)
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
8
1
2
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
13
4
2
15
2.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 40 - 18 41
2.
Андерлехт
 17 10 5 2 34 - 19 35
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Генк
 17 7 7 3 33 - 18 28
6.
Брюгге
 17 7 6 4 29 - 15 27
7.
Серкль Брюгге
 17 8 1 8 20 - 19 25
8.
Сент-Трейден
 17 5 8 4 21 - 25 23
9.
Стандард
 17 5 6 6 18 - 25 21
10.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
11.
РВДМ 47
 17 4 6 7 18 - 31 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 17 4 5 8 18 - 28 17
13.
Эйпен
 17 4 3 10 20 - 36 15
14.
Вестерло
 17 3 5 9 23 - 33 14
15.
АХ Лёвен
 17 3 4 10 21 - 32 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
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    • 59'
      Баджи Юссуф получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Кастро-Монтес Алессио сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Терхо Каспер бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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