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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Анкарагюджю
1:1
Конец матча
Ризеспор
0'
7' Желтая карточка
Сепас Реналдо
1:0
14' Гол
Моруцан Олимпиу
33' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
39' Желтая карточка
Зекири Альтин
40' Желтая карточка
Соу Али
50' Вторая желтая карточка
Соу Али
66' Желтая карточка
Минчев Мартин
83' Желтая карточка
Гайч Адольфо
83' Желтая карточка
Гюнгёрду Бахадир
90' Желтая карточка
Нильсен Каспер
90' Вторая желтая карточка
Топчу Эмир Хан
1:1
90' Гол
Гайч Адольфо
90'+8

Ход матча

7'
Сепас Реналдо
 
14'
Моруцан Олимпиу
(Гюнерен Али Каан)
1:0
33'
 
Топчу Эмир Хан
39'
 
Зекири Альтин
40'
Соу Али
 
46'
Хадзийованнис Анастасиос
Сепас Реналдо
 
50'
Соу Али
 
59'
 
Гайч Адольфо
Зекири Альтин
66'
 
Минчев Мартин
70'
 
Кесер Бенхур
Зауэр Густаво
70'
 
Пинчи Оскар
Варешанович Дал
76'
Македа Федерико
Бекироглу Эфкан
 
81'
 
Пехливан Халиль
Пала Митхат
81'
Родригес Гарри
Моруцан Олимпиу
 
83'
 
Гайч Адольфо
83'
Гюнгёрду Бахадир
 
89'
Джоканович Андрей
Педринью
 
90'
 
Нильсен Каспер
90'
 
Топчу Эмир Хан
90'
1:1
Гайч Адольфо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 1
  • 38 Владение мячом, % 62
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
3
Улудаг
Алпер
23
Гюнерен
Али
Каан
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
54
Пала
Митхат
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
89
Минчев
Мартин
Анкарагюджю
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Ризеспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:1
С
5:3
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
ПЛТ
2:4
ПЛТ
1:4
ТПЛ
3:0
ТПЛ
2:1
С
0:0
К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
68

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 4 0.27
Соу Али 3 0.2
Джигерджи Толга 3 (1) 0.2
Сепас Реналдо 3 0.2
Моруцан Олимпиу 2 0.13
Баич Риад 2 0.13
Родригес Гарри 1 0.07
Македа Федерико 1 0.07
Улудаг Алпер 1 0.07
Педринью V 1 0.07
Ганоушек Матей 0 0
Гюнерен Али Каан 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 3 0.2
Варешанович Дал 3 0.2
Олавоин Ибрахим 2 0.13
Гайч Адольфо 2 0.13
Шелви Джонджо 1 0.07
Зекири Альтин 1 0.07
Мари Джон 1 0.07
Мочи Отилла 1 0.07
Зауэр Густаво 1 (1) 0.07
Пала Митхат 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 4 0
Соу Али 2 1
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Сепас Реналдо 2 0
Улудаг Алпер 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Родригес Гарри 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 4 1
Пала Митхат 4 1
Олавоин Ибрахим 4 0
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Мочи Отилла 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Минчев Мартин 2 0
Кесер Бенхур 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ризеспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
7
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Ризеспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
18%
2
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
6
40%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
15%
4
20%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
5
25%
4
20%
61-75
3
15%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2
Ризеспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0
Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0

Результаты матчей

Анкарагюджю
Ризеспор

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
3
12
3
12
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 27 - 19 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Сивасспор
 Заявка 15 4 6 5 18 - 24 18
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
14.
Газиантеп
 Заявка 15 5 0 10 15 - 25 15
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
15.
Газиантеп
 Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Соу Али получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Altin Zeqiri получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Топчу Эмир Хан получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Гюнерен Али Каан сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Моруцан Олимпиу бьет в цель!
    • 10'
      Г О О О О Л - Соу Али бьет в цель!
    • 7'
      Сепас Реналдо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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