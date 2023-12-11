Тур: 15. Стадион: Эрьяман.
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаСепас Реналдо
1:0
14' ГолМоруцан Олимпиу
33' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
39' Желтая карточкаЗекири Альтин
40' Желтая карточкаСоу Али
50' Вторая желтая карточкаСоу Али
66' Желтая карточкаМинчев Мартин
83' Желтая карточкаГайч Адольфо
83' Желтая карточкаГюнгёрду Бахадир
90' Желтая карточкаНильсен Каспер
90' Вторая желтая карточкаТопчу Эмир Хан
1:1
90' ГолГайч Адольфо
90'+8
Ход матча
14'
33'
39'
40'
50'
66'
83'
83'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 1
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
23
Аккан
Гёкхан
54
Пала
Митхат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Анкарагюджю
Ризеспор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
68
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|4
|0.27
|Соу Али
|3
|0.2
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.2
|Сепас Реналдо
|3
|0.2
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.13
|Баич Риад
|2
|0.13
|Родригес Гарри
|1
|0.07
|Македа Федерико
|1
|0.07
|Улудаг Алпер
|1
|0.07
|Педринью V
|1
|0.07
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнерен Али Каан
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесер Бенхур
|3
|0.2
|Варешанович Дал
|3
|0.2
|Олавоин Ибрахим
|2
|0.13
|Гайч Адольфо
|2
|0.13
|Шелви Джонджо
|1
|0.07
|Зекири Альтин
|1
|0.07
|Мари Джон
|1
|0.07
|Мочи Отилла
|1
|0.07
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.07
|Пала Митхат
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Сепас Реналдо
|2
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|4
|1
|Пала Митхат
|4
|1
|Олавоин Ибрахим
|4
|0
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Минчев Мартин
|2
|0
|Кесер Бенхур
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ризеспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
7
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Ризеспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
18%
2
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
6
40%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
15%
4
20%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
5
25%
4
20%
61-75
3
15%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2
Ризеспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0
Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0
Результаты матчей
Анкарагюджю
Ризеспор
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
510
312
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|21 - 14
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 19
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|0
|10
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|15.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 14
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|10 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6