  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Коньяспор
0:1
Конец матча
Сивасспор
0'
0:1
15' Гол
Нжи Клинтон Муа
45' Желтая карточка
Сайс Самуэль
54' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
54' Желтая карточка
Язгылы Угурджан
74' Желтая карточка
Кападжак Бурак
79' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
79' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
84' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
90'+8
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
35
Юлгюн
Огулджан
8
Чикылдэу
Александру
7
Мурич
Роберт
17
Чикалеши
Сокол
70
Морено
Марлос
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
88
Османпаша
Джанер
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
16
Кападжак
Бурак
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
11
Родригес
Жерсон
10
Нжи
Клинтон
Муа
Коньяспор
4-3-3
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Сивасспор

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

27 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.5%
70.4%
11.1%
5 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
5:0
С
2:1
К
3:2
К
0:0
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

21
3

Голов в среднем за матч

1.62
0.21

Среднее время на гол

55
420

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

37
16

Голов в среднем за матч

1.37
0.59

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
151

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 (2) 0.33
Хауберт Гильерме 2 0.13
Мурич Роберт 2 0.13
Андреасен Лука 2 0.13
Морено Марлос 1 0.07
Огюз Ахмет 1 0.07
Чикылдэу Александру 1 0.07
Язгылы Угурджан 1 0.07
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 5 0.33
Сайс Самуэль 4 0.27
Нжи Клинтон Муа 2 0.13
Родригес Жерсон 2 0.13
Койта Бенгали-Фоде 1 0.07
Османпаша Джанер 1 0.07
Бэрроу Моду 1 0.07
Аппиндангойе Аарон 1 0.07
Квет Роман 1 0.07
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Демирбаг Адиль 2 1
Юлгюн Огулджан 2 1
Кальво Франсиско 3 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 5 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Башсан Эмрах 2 0
Чифтчи Угюр 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Эрдал Зия 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Кападжак Бурак 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
2
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сивасспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
6
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сивасспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
36%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
3
43%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
42%
3
30%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
0
0%
7
39%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
4
22%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
1
5%
7
29%
29%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
8
40%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2
Сивасспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0
Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2

Результаты матчей

Коньяспор
Сивасспор

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 27 - 19 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Сивасспор
 Заявка 15 4 6 5 18 - 24 18
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
14.
Газиантеп
 Заявка 15 5 0 10 15 - 25 15
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
15.
Газиантеп
 Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Сайс Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Сайс Самуэль сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Нжи Клинтон Муа бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Коньяспор 0:1 Сивасспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     