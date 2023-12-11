Тур: 15. Стадион: Конья Бююкшехир.
0'
0:1
15' ГолНжи Клинтон Муа
45' Желтая карточкаСайс Самуэль
54' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
54' Желтая карточкаЯзгылы Угурджан
74' Желтая карточкаКападжак Бурак
79' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
79' Желтая карточкаКойта Бенгали-Фоде
84' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
90'+8
Ход матча
15'
0:1
45'
54'
54'
74'
79'
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
22
Огюз
Ахмет
14
Камара
Самба
24
Сайс
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
-
23 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Келеш Хакан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
99 Палули МуратЗащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Четин Сервет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Коньяспор
Сивасспор
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
27 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
18.5%
70.4%
11.1%
5 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
3
Голов в среднем за матч
1.62
0.21
Среднее время на гол
55
420
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
37
16
Голов в среднем за матч
1.37
0.59
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
65
151
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5 (2)
|0.33
|Хауберт Гильерме
|2
|0.13
|Мурич Роберт
|2
|0.13
|Андреасен Лука
|2
|0.13
|Морено Марлос
|1
|0.07
|Огюз Ахмет
|1
|0.07
|Чикылдэу Александру
|1
|0.07
|Язгылы Угурджан
|1
|0.07
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|5
|0.33
|Сайс Самуэль
|4
|0.27
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.13
|Родригес Жерсон
|2
|0.13
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.07
|Османпаша Джанер
|1
|0.07
|Бэрроу Моду
|1
|0.07
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.07
|Квет Роман
|1
|0.07
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|4
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|1
|Юлгюн Огулджан
|2
|1
|Кальво Франсиско
|3
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|5
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Чифтчи Угюр
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Квет Роман
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
2
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сивасспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
6
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сивасспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
36%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
3
43%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
42%
3
30%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
0
0%
7
39%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
4
22%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
1
5%
7
29%
29%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
8
40%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2
Сивасспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0
Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2
Результаты матчей
Коньяспор
Сивасспор
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
312
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|21 - 14
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 19
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|0
|10
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|15.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 14
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|10 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6