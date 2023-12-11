Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Хамза Рафья пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

Г О О О О Л - Хамза Рафья уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

Ламек Банда не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Коваленко Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Берешиньски Бартош получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Берешиньски Бартош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Ламек Банда из команды Лечче в офсайде

44' Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

43' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Ох, нехорошо это выглядит. Капуто Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Капуто Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Уден Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Мале Юссеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Эмполи

36' Уден Реми из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Лечче

30' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Лечче

28' Канчельери Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Бастони Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Камбьяги Николо . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Patrick Dorgu ошибается в защите.

25' Удар от ворот произведет Эмполи

25' Пикколи Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Эмполи

19' Оооо... вот это был удар! Пикколи Роберто должен был забить с этой позиции.

19' Пикколи Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Patrick Dorgu из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Лечче

14' Камбьяги Николо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Patrick Dorgu пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

13' Уден Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Уден Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Patrick Dorgu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

8' Жендрей Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Понграчич Марин нанес удар головой, но Этрит Бериша спокойно отбил мяч.

7' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Лечче

6' Бастони Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Гонсалес Хоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

4' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Пикколи Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Камбьяги Николо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Patrick Dorgu ослабляет давление, выбив мяч.

1' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лечче начинает с центра поля