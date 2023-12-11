Тур: 15. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
4' Желтая карточкаГонсалес Хоан
37' Желтая карточкаМале Юссеф
52' Желтая карточкаГрасси Альберто
0:1
64' ГолБанда Ламек
68' Желтая карточкаРоберто Д'Аверса
1:1
71' Гол в свои воротаРафья Хамза
75' Желтая карточкаРамадани Юльбер
90'+6
Ход матча
37'
52'
60'
64'
0:1
68'
71'
1:1
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
417 Количество передач 343
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Бериша
Этрит
29
Мале
Юссеф
13
Доргу
Патрик
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Лечче
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.2
|Коваленко Виктор
|2
|0.13
|Канчельери Маттео
|1
|0.07
|Фаццини Якопо
|1
|0.07
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.07
|Бальданци Томмазо
|1
|0.07
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.27
|Банда Ламек
|2
|0.13
|Уден Реми
|2
|0.13
|Алмквист Понтус
|2
|0.13
|Пикколи Роберто
|2 (1)
|0.13
|Сансоне Никола
|1
|0.07
|Гонсалес Хоан
|1
|0.07
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Рафья Хамза
|1
|0.07
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.07
|Блен Алексис
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|7
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Какаче Либерато
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Фаццини Якопо
|3
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|7
|0
|Гонсалес Хоан
|5
|0
|Понграчич Марин
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Роберто Д'Аверса
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Банда Ламек
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лечче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
4
9
Эмполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Лечче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
5
56%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 3
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
6
33%
61-75
4
40%
7
39%
76-90
Пропущено
27
19
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
6
32%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
6
22%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1
Лечче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1
Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3
Результаты матчей
Эмполи
Лечче
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
123
213
510
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|14.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 27
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 27
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|14.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Лечче
Исход игры
Эмполи
47.1% (66)
Ничья
42.1% (59)
Лечче
10.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (50)
1:0 Эмполи
18.6% (26)
2:1 Эмполи
16.4% (23)
0:1 Лечче
3.6% (5)
1:2 Лечче
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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