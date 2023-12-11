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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Эмполи
1:1
Конец матча
Лечче
0'
4' Желтая карточка
Гонсалес Хоан
37' Желтая карточка
Мале Юссеф
52' Желтая карточка
Грасси Альберто
0:1
64' Гол
Банда Ламек
68' Желтая карточка
Роберто Д'Аверса
1:1
71' Гол в свои ворота
Рафья Хамза
75' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
90'+6

Ход матча

4'
 
Гонсалес Хоан
37'
Мале Юссеф
 
41'
Шпенди Стивен
Капуто Франческо
 
46'
 
Галло Антонино
Доргу Патрик
46'
Эбюэхи Тайронн
Берешиньски Бартош
 
52'
Грасси Альберто
 
60'
 
Крстович Никола
Пикколи Роберто
60'
 
Рафья Хамза
Уден Реми
63'
Марин Рэзван
Мале Юссеф
 
64'
0:1
Банда Ламек
(Гонсалес Хоан)
68'
 
Роберто Д'Аверса
70'
 
Блен Алексис
Гонсалес Хоан
71'
Рафья Хамза
1:1
75'
 
Рамадани Юльбер
80'
Фаццини Якопо
Коваленко Виктор
 
80'
Гьяси Эммануэль
Канчельери Маттео
 
86'
 
Каба Мохамед
Рамадани Юльбер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 417 Количество передач 343
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 140
Эмполи 47.1% (66)
X 42.1% (59)
Лечче 10.7% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
30
Бастони
Симоне
8
Коваленко
Виктор
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
28
Камбьяги
Николо
9
Капуто
Франческо
20
Канчельери
Маттео
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
16
Гонсалес
Хоан
20
Рамадани
Юльбер
11
Сансоне
Никола
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
91
Пикколи
Роберто
Эмполи
4-3-3
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Лечче

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.2
Коваленко Виктор 2 0.13
Канчельери Маттео 1 0.07
Фаццини Якопо 1 0.07
Гьяси Эммануэль 1 0.07
Бальданци Томмазо 1 0.07
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.27
Банда Ламек 2 0.13
Уден Реми 2 0.13
Алмквист Понтус 2 0.13
Пикколи Роберто 2 (1) 0.13
Сансоне Никола 1 0.07
Гонсалес Хоан 1 0.07
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Рафья Хамза 1 0.07
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.07
Блен Алексис 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 7 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Какаче Либерато 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Фаццини Якопо 3 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 7 0
Гонсалес Хоан 5 0
Понграчич Марин 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Роберто Д'Аверса 3 0
Стрефецца Габриэль 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Банда Ламек 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Сансоне Никола 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Пикколи Роберто 1 0

Результаты матчей

Эмполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лечче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

4
9
Эмполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Лечче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
5
56%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 3
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
6
33%
61-75
4
40%
7
39%
76-90

Пропущено

27
19
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
6
32%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
6
22%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1
Лечче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1
Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3

Результаты матчей

Эмполи
Лечче

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
5
10
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
5.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Сассуоло
 1:0 Заявка 15 5 3 7 22 - 26 18
14.
Лечче
 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
15.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Эмполи
 Заявка 15 3 3 9 10 - 27 12
17.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 0:1 Заявка 15 2 4 9 13 - 27 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Сассуоло
 1:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Сассуоло
 1:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 13 10
7.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Эмполи: 55%, Лечче: 45%.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Луперто Себастьяно из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Каба Мохамед
  • 95'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Эмполи: 55%, Лечче: 45%.
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    • 92'
      Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Луперто Себастьяно ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Эмполи: 57%, Лечче: 43%.
    • 90'
      Грасси Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Понграчич Марин ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 140
    Эмполи 47.1% (66)
    X 42.1% (59)
    Лечче 10.7% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Лечче

    Исход игры
    Эмполи
    47.1% (66)
    Ничья
    42.1% (59)
    Лечче
    10.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.96% (31)
    Меньше
    73.04% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (50)
    1:0 Эмполи
    18.6% (26)
    2:1 Эмполи
    16.4% (23)
    0:1 Лечче
    3.6% (5)
    1:2 Лечче
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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