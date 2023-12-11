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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Кальяри
0:1
Первый тайм: 29'
Сассуоло
0'
0:1
7' Гол
Эрлич Мартин
9' Желтая карточка
Лорьенте Арман

Ход матча

7'
0:1
Эрлич Мартин
(Лорьенте Арман)
9'
 
Лорьенте Арман

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 131
Кальяри 38.9% (51)
X 45.8% (60)
Сассуоло 15.3% (20)
Все прогнозы
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Кальяри
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
16
Прати
Маттео
25
Сулемана
Ибрахим
10
Виола
Николас
9
Лападула
Джанлука
19
Ористанио
Гаэтано
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
5
Эрлич
Мартин
17
Винья
Матиас
6
Рачич
Урош
7
Энрике
Матеус
20
Кастильехо
Самуэль
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Кальяри
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Сассуоло

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
К
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:1
СA
6:2
СA
4:3
К
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.38

Среднее время на гол

52
65

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.2
Виола Николас 2 0.13
Паволетти Леонардо 2 0.13
Доссена Альберто 2 0.13
Ористанио Гаэтано 1 0.07
Нандес Найтан 1 (1) 0.07
Дзаппа Габриэле 1 0.07
Макумбу Антуан 1 0.07
Янкто Якуб 0 0
Петанья Андреа 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (3) 0.47
Пинамонти Андреа 5 0.33
Торстведт Кристиан 3 0.2
Энрике Матеус 2 0.13
Лорьенте Арман 1 0.07
Эрлич Мартин 1 0.07
Байрами Недим 1 0.07
Болока Даниэль 1 0.07
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Макумбу Антуан 2 1
Лувумбо Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Нандес Найтан 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 5 0
Болока Даниэль 3 1
Энрике Матеус 3 0
Эрлич Мартин 2 0
Нето Руан 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Лорьенте Арман 1 0

Результаты матчей

Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
4
Кальяри
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

2
10
Кальяри
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сассуоло
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
5
36%
2
15%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
6
46%
76-90

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
6
43%
2
10%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
8%
4
15%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
5
20%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1
Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0

Результаты матчей

Кальяри
Сассуоло

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
5.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Сассуоло
 1:0 Заявка 15 5 3 7 22 - 26 18
14.
Лечче
 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
15.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Эмполи
 Заявка 15 3 3 9 10 - 27 12
17.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 0:1 Заявка 15 2 4 9 13 - 27 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Сассуоло
 1:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Сассуоло
 1:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 13 10
7.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
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    Прогнозы 131
    Кальяри 38.9% (51)
    X 45.8% (60)
    Сассуоло 15.3% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Сассуоло
    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Сассуоло

    Исход игры
    Кальяри
    38.9% (51)
    Ничья
    45.8% (60)
    Сассуоло
    15.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    87.72% (100)
    Нет
    12.28% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (53)
    2:1 Кальяри
    19.1% (25)
    1:2 Сассуоло
    9.9% (13)
    1:0 Кальяри
    8.4% (11)
    2:2 Ничья
    5.3% (7)
    0:1 Сассуоло
    2.3% (3)
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