Тур: 15. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Мариани Маурицио
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Прати
Маттео
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Сассуоло
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.38
Среднее время на гол
52
65
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|3
|0.2
|Виола Николас
|2
|0.13
|Паволетти Леонардо
|2
|0.13
|Доссена Альберто
|2
|0.13
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.07
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.07
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.07
|Макумбу Антуан
|1
|0.07
|Янкто Якуб
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|7 (3)
|0.47
|Пинамонти Андреа
|5
|0.33
|Торстведт Кристиан
|3
|0.2
|Энрике Матеус
|2
|0.13
|Лорьенте Арман
|1
|0.07
|Эрлич Мартин
|1
|0.07
|Байрами Недим
|1
|0.07
|Болока Даниэль
|1
|0.07
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Макумбу Антуан
|2
|1
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|5
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Тольян Йереми
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
4
Кальяри
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
2
10
Кальяри
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сассуоло
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
5
36%
2
15%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
6
46%
76-90
Забито
14
21
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
6
43%
2
10%
76-90
Пропущено
25
26
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
8%
4
15%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
5
20%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1
Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0
Результаты матчей
Кальяри
Сассуоло
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
68
113
311
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|14.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 27
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 27
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|14.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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- — Вылет в Серию B
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|14 (2)
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|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Сассуоло
Исход игры
Кальяри
38.9% (51)
Ничья
45.8% (60)
Сассуоло
15.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
87.72% (100)
Нет
12.28% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (53)
2:1 Кальяри
19.1% (25)
1:2 Сассуоло
9.9% (13)
1:0 Кальяри
8.4% (11)
2:2 Ничья
5.3% (7)
0:1 Сассуоло
2.3% (3)
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