Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Лападула Джанлука забивает с правой ноги!

94' Лувумбо Зито из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Торстведт Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сассуоло

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Сассуоло

86' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Хорошую попытку сделал Ауджелло Томмазо . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Сассуоло

81' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Сассуоло

80' Лувумбо Зито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кальяри

75' Удар от ворот произведет Сассуоло

75' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Хорошую попытку сделал Прати Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Винья Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Винья Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Судье надоело, что Консильи Андреа тянет время и он наказал его горчичником

68' Лападула Джанлука пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

67' Удар от ворот произведет Сассуоло

66' Удар от ворот произведет Сассуоло

64' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

62' Удар от ворот произведет Сассуоло

61' Виола Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Торстведт Кристиан из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Кальяри

57' Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Гольданига Эдоардо получил желтую карточку от судьи

55' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Кальяри

54' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Рачич Урош получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Рачич Урош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Удар от ворот произведет Сассуоло

50' Виола Николас из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника