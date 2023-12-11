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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Кальяри
2:1
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
7' Гол
Эрлич Мартин
9' Желтая карточка
Лорьенте Арман
35' Желтая карточка
Нето Руан
43' Желтая карточка
Эрлич Мартин
55' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
62' Вторая желтая карточка
Нето Руан
69' Желтая карточка
Консильи Андреа
90' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
1:1
90' Гол
Лападула Джанлука
90' Желтая карточка
Мулаттьери Самуэле
2:1
90' Гол
Паволетти Леонардо
90'+11

Ход матча

7'
0:1
Эрлич Мартин
(Лорьенте Арман)
9'
 
Лорьенте Арман
35'
 
Нето Руан
43'
 
Эрлич Мартин
55'
Гольданига Эдоардо
 
59'
Лувумбо Зито
Сулемана Ибрахим
 
59'
Паволетти Леонардо
Нандес Найтан
 
62'
 
Нето Руан
65'
 
Феррари Джанмарко
Кастильехо Самуэль
65'
 
Педерсен Маркус II
Лорьенте Арман
69'
 
Консильи Андреа
73'
 
Байрами Недим
Винья Матиас
74'
Шомуродов Элдор
Ористанио Гаэтано
 
81'
 
Вольпато Кристиан
Рачич Урош
81'
 
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
90'
Манкозу Марко
Ауджелло Томмазо
 
90'
Петанья Андреа
Прати Маттео
 
90'
 
Торстведт Кристиан
90'
Лападула Джанлука
(Лувумбо Зито)
1:1
90'
 
Мулаттьери Самуэле
90'
Паволетти Леонардо
(Шомуродов Элдор)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 373 Количество передач 269
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Кальяри 38.9% (51)
X 45.8% (60)
Сассуоло 15.3% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
16
Прати
Маттео
25
Сулемана
Ибрахим
10
Виола
Николас
9
Лападула
Джанлука
19
Ористанио
Гаэтано
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
5
Эрлич
Мартин
17
Винья
Матиас
6
Рачич
Урош
7
Энрике
Матеус
20
Кастильехо
Самуэль
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Кальяри
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Сассуоло

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
К
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:1
СA
6:2
СA
4:3
К
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.38

Среднее время на гол

52
65

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 3 0.2
Лувумбо Зито 3 0.2
Виола Николас 2 0.13
Доссена Альберто 2 0.13
Ористанио Гаэтано 1 0.07
Нандес Найтан 1 (1) 0.07
Лападула Джанлука 1 0.07
Дзаппа Габриэле 1 0.07
Макумбу Антуан 1 0.07
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Петанья Андреа 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (3) 0.47
Пинамонти Андреа 5 0.33
Торстведт Кристиан 3 0.2
Энрике Матеус 2 0.13
Лорьенте Арман 1 0.07
Эрлич Мартин 1 0.07
Байрами Недим 1 0.07
Болока Даниэль 1 0.07
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Макумбу Антуан 2 1
Лувумбо Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Паволетти Леонардо 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Виола Николас 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Нандес Найтан 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 5 0
Болока Даниэль 3 1
Нето Руан 3 1
Энрике Матеус 3 0
Эрлич Мартин 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Лорьенте Арман 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
5
Кальяри
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

2
10
Кальяри
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сассуоло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
6
55%
1
9%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
5
33%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
6
46%
76-90

Забито

16
22
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
6%
5
23%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
8
50%
2
9%
76-90

Пропущено

26
28
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
12%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
7
27%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
5
19%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1
Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0

Результаты матчей

Кальяри
Сассуоло

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
5.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Лечче
 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
14.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 3 8 22 - 28 15
16.
Кальяри
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Эмполи
 Заявка 15 3 3 9 10 - 27 12
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
19.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 131
    Кальяри 38.9% (51)
    X 45.8% (60)
    Сассуоло 15.3% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Сассуоло

    Исход игры
    Кальяри
    38.9% (51)
    Ничья
    45.8% (60)
    Сассуоло
    15.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    87.72% (100)
    Нет
    12.28% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (53)
    2:1 Кальяри
    19.1% (25)
    1:2 Сассуоло
    9.9% (13)
    1:0 Кальяри
    8.4% (11)
    2:2 Ничья
    5.3% (7)
    0:1 Сассуоло
    2.3% (3)
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