Тур: 15. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
0:1
7' ГолЭрлич Мартин
9' Желтая карточкаЛорьенте Арман
35' Желтая карточкаНето Руан
43' Желтая карточкаЭрлич Мартин
55' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
62' Вторая желтая карточкаНето Руан
69' Желтая карточкаКонсильи Андреа
90' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
1:1
90' ГолЛападула Джанлука
90' Желтая карточкаМулаттьери Самуэле
2:1
90' ГолПаволетти Леонардо
90'+11
Ход матча
7'
0:1
35'
43'
62'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
373 Количество передач 269
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Прати
Маттео
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Сассуоло
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.38
Среднее время на гол
52
65
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|3
|0.2
|Лувумбо Зито
|3
|0.2
|Виола Николас
|2
|0.13
|Доссена Альберто
|2
|0.13
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.07
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.07
|Лападула Джанлука
|1
|0.07
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.07
|Макумбу Антуан
|1
|0.07
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|7 (3)
|0.47
|Пинамонти Андреа
|5
|0.33
|Торстведт Кристиан
|3
|0.2
|Энрике Матеус
|2
|0.13
|Лорьенте Арман
|1
|0.07
|Эрлич Мартин
|1
|0.07
|Байрами Недим
|1
|0.07
|Болока Даниэль
|1
|0.07
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Макумбу Антуан
|2
|1
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|5
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Нето Руан
|3
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Эрлич Мартин
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
5
Кальяри
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
2
10
Кальяри
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сассуоло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
6
55%
1
9%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
5
33%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
6
46%
76-90
Забито
16
22
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
6%
5
23%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
8
50%
2
9%
76-90
Пропущено
26
28
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
12%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
7
27%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
5
19%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1
Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0
Результаты матчей
Кальяри
Сассуоло
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
35
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
69
114
312
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 27
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Сассуоло
Исход игры
Кальяри
38.9% (51)
Ничья
45.8% (60)
Сассуоло
15.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
87.72% (100)
Нет
12.28% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (53)
2:1 Кальяри
19.1% (25)
1:2 Сассуоло
9.9% (13)
1:0 Кальяри
8.4% (11)
2:2 Ничья
5.3% (7)
0:1 Сассуоло
2.3% (3)
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