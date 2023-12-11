Тур: 13. Стадион: Municipal de Barcelos. Зрители: 3382 Главный судья: Мальейру Элдер
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ПенальтиТиба Педру
21' Желтая карточкаБута Леонарду
24' Желтая карточкаФильо Жозе Карлос
31' Желтая карточкаСильва Фабиано
52' Желтая карточкаНету Мартим
66' Желтая карточкаФранко Гонсало
67' Желтая карточкаМурило Коста
80' Желтая карточкаГбане Мори
1:1
83' ПенальтиЛуис Андре
88' Желтая карточкаВаллиссон
90'+7
Ход матча
6'
1:0
21'
31'
52'
66'
67'
80'
83'
1:1
88'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
26
Маракас
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Жил Висенте
Морейренсе
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.9
Среднее время на гол
60
47
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
62
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.38
|Депу
|3
|0.23
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.23
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.15
|Коррея Фелиш
|2
|0.15
|Роко Батурина
|2
|0.15
|Шаброль Тиджани
|2
|0.15
|Мигель Монтейру
|1
|0.08
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.08
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.08
|Перейра Габриэл
|1
|0.08
|Рубен Мигель
|1
|0.08
|Уилсон Роан
|1
|0.08
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|5 (1)
|0.38
|Камачу Жоау
|3
|0.23
|Алан Осорио
|2
|0.15
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.15
|Сильва Фабиано
|1
|0.08
|Марсело Феррейра
|1
|0.08
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.08
|Франко Гонсало
|0
|0
|Кодисанг Кобамело
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|5
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Нету Мартим
|4
|0
|Гбане Мори
|4
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маракас
|4
|1
|Офори Лоуренс
|5
|0
|Франко Гонсало
|5
|0
|Валлиссон
|2
|1
|Луис Андре V
|3
|0
|Алан Осорио
|3
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Марсело Феррейра
|3
|0
|Антониссе Джереми
|1
|1
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Морейренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
1
Жил Висенте
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Морейренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
0
4
Жил Висенте
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Морейренсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
16%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
4
44%
76-90
Пропущено
11
5
1 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
5
45%
1
20%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
4
57%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
4
29%
2
40%
76-90
Забито
26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
5
31%
76-90
Пропущено
25
10
5 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
8
32%
1
10%
46-60
3
12%
4
40%
61-75
9
36%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1
Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1
Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Морейренсе
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
15
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
67
310
310
112
211
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|24 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|25 - 26
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 35
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Морейренсе
Исход игры
Жил Висенте
43.1% (53)
Ничья
29.3% (36)
Морейренсе
27.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
26.09% (30)
Меньше
73.91% (85)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26% (32)
1:0 Жил Висенте
22% (27)
0:1 Морейренсе
14.6% (18)
2:1 Жил Висенте
13.8% (17)
1:2 Морейренсе
8.9% (11)
2:0 Жил Висенте
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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