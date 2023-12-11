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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 3382 Главный судья: Мальейру Элдер
Жил Висенте
1:1
Конец матча
Морейренсе
0'
1:0
6' Пенальти
Тиба Педру
21' Желтая карточка
Бута Леонарду
24' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
31' Желтая карточка
Сильва Фабиано
52' Желтая карточка
Нету Мартим
66' Желтая карточка
Франко Гонсало
67' Желтая карточка
Мурило Коста
80' Желтая карточка
Гбане Мори
1:1
83' Пенальти
Луис Андре
88' Желтая карточка
Валлиссон
90'+7

Ход матча

6'
Тиба Педру
1:0
21'
Бута Леонарду
 
24'
Фильо Жозе Карлос
 
31'
 
Сильва Фабиано
52'
Нету Мартим
 
60'
 
Фримпонг Годфрид
Амадор Педру
60'
 
Камачу Жоау
Кодисанг Кобамело
61'
Домингес Максим
Фудзимото Канья
 
62'
Мурило Коста
Шаброль Тиджани
 
62'
Роко Батурина
Алипур Али
 
66'
 
Франко Гонсало
67'
Мурило Коста
 
74'
 
Айяс Матеус
Алан Осорио
74'
 
Валлиссон
Франко Гонсало
77'
Гбане Мори
Нету Мартим
 
80'
Гбане Мори
 
81'
 
Антониссе Джереми
Де Соуза Силва Мадсон
83'
1:1
Луис Андре
88'
 
Валлиссон
90'
Хавьер Марлон
Коррея Фелиш
 
Прогнозы 123
Жил Висенте 43.1% (53)
X 29.3% (36)
Морейренсе 27.6% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
10
Фудзимото
Канья
7
Шаброль
Тиджани
9
Алипур
Али
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
18
Амадор
Педру
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
11
Алан
Осорио
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
9
Луис
Андре
V
Жил Висенте
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Морейренсе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:3
КЛ
2:1
ГЛ
2:1
ГЛ
1:1
КЛ
3:3

Голы

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.9

Среднее время на гол

60
47

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
62

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.38
Депу 3 0.23
Тиба Педру 3 (1) 0.23
Фудзимото Канья 2 (1) 0.15
Коррея Фелиш 2 0.15
Роко Батурина 2 0.15
Шаброль Тиджани 2 0.15
Мигель Монтейру 1 0.08
Мурило Коста 1 (1) 0.08
Фильо Жозе Карлос 1 0.08
Перейра Габриэл 1 0.08
Рубен Мигель 1 0.08
Уилсон Роан 1 0.08
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 5 (1) 0.38
Камачу Жоау 3 0.23
Алан Осорио 2 0.15
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.15
Сильва Фабиано 1 0.08
Марсело Феррейра 1 0.08
Фримпонг Годфрид 1 0.08
Франко Гонсало 0 0
Кодисанг Кобамело 0 0
Офори Лоуренс 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 6 0
Фильо Жозе Карлос 5 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 4 0
Гбане Мори 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 1 0
Бута Леонарду 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маракас 4 1
Офори Лоуренс 5 0
Франко Гонсало 5 0
Валлиссон 2 1
Луис Андре V 3 0
Алан Осорио 3 0
Сильва Фабиано 3 0
Марсело Феррейра 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 1 0
Понк Карлуш 1 0
Рамос Рубен 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Морейренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
1
Жил Висенте
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Морейренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

0
4
Жил Висенте
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Морейренсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
16%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
4
44%
76-90

Пропущено

11
5
1 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
5
45%
1
20%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
4
57%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
4
29%
2
40%
76-90

Забито

26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
5
31%
76-90

Пропущено

25
10
5 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
8
32%
1
10%
46-60
3
12%
4
40%
61-75
9
36%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1
Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1
Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Морейренсе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
3
4
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 4 3 15 - 11 22
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
10.
Боавишта
 Заявка 13 4 3 6 20 - 27 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Эшторил
 Заявка 13 4 1 8 24 - 23 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Жил Висенте
 Заявка 13 3 3 7 25 - 26 12
15.
Риу Аве
 Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 1 9 15 - 35 10
17.
Арока
 Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
8.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
10.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
15.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Арока
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 5
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Тактическая замена. Амадор Педру уходит с поля и его заменяет Фримпонг Годфрид
    • 52'
      Нету Мартим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Сильва Фабиано тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 24'
      Зе Карлош тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 21'
      Бута Леонарду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 6'
      'Г О О О О О Л - Тиба Педру из команды Жил Висенте забивает с пенальти! Он пробил правой. Кевин был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Жил Висенте 43.1% (53)
    X 29.3% (36)
    Морейренсе 27.6% (34)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Морейренсе

    Исход игры
    Жил Висенте
    43.1% (53)
    Ничья
    29.3% (36)
    Морейренсе
    27.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.09% (30)
    Меньше
    73.91% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26% (32)
    1:0 Жил Висенте
    22% (27)
    0:1 Морейренсе
    14.6% (18)
    2:1 Жил Висенте
    13.8% (17)
    1:2 Морейренсе
    8.9% (11)
    2:0 Жил Висенте
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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