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  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
0:0
Второй тайм: 82'
Мумбаи Сити
0'
28' Желтая карточка
Онайндиа Одеи
38' Желтая карточка
Сингх Пратап Викрам
80' Желтая карточка
Лаленгмавия
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
3
Джинган
Сандеш
41
Jay
Gupta
4
Макхью
Карл
8
Фернандес
Райньер
17
Boris
Singh
Thangjam
32
Родригес
Виктор
II
15
Сингх
Уданта
7
Noah
Sadaoui
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
18
Гриффитс
Ростин
5
Сингх
Мехтаб
6
Сингх
Пратап
Викрам
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
16
Раи
Винит
23
Эль-Хайяти
Абденассер
24
Стюарт
Грэг
30
Перейра
Диас
Хорхе
Гоа
Мумбаи Сити

История личных встреч

Гоа
Мумбаи Сити

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СИ
3:5
СИ
4:1
СИ
0:2
СИ
3:0
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
5:2
СИ
2:4
СИ
0:1
СИ
1:5
СИ
0:2
СИ
5:0
СИ
3:4
СИ
2:1
СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
7:0
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
0:0

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.27
1.55

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.91
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

47
58

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Виктор II 2 0.25
Боргес Роуллин 2 0.25
Noah Sadaoui 2 (1) 0.25
Carlitos XI 1 0.13
Сингх Уданта 1 0.13
Jay Gupta 1 0.13
Джинган Сандеш 1 0.13
Boris Singh Thangjam 1 0.13
Макхью Карл 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.86
Стюарт Грэг 1 0.14
Чхангте Лаллианзуала 1 (1) 0.14
Гриффитс Ростин 1 0.14
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.14
Лаленгмавия 1 0.14
Мишра Акаш 1 0.14
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Сингх Пратап Викрам 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 2 0
Родригес Виктор II 2 0
Онайндиа Одеи 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Noah Sadaoui 2 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 2 1
Стюарт Грэг 3 0
Сингх Мехтаб 3 0
Сингх Пратап Викрам 3 0
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Лаленгмавия 2 0
Лаченпа Пхурба 0 1
Гриффитс Ростин 1 0
Рэйн Дилип Джаеш 1 0
Раи Винит 1 0
Мишра Акаш 1 0
Сингх Гуркират 1 0

Результаты матчей

Гоа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1
Мумбаи Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0

Результаты матчей

Гоа
Мумбаи Сити

Точный счет

1:0
3 раза 75%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гоа
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
1
2
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 0:0 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
АТК
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Мумбаи Сити
 0:0 7 4 3 0 13 - 6 15
5.
Дели Динамос
 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Нортист Юнайтед
 9 2 4 3 10 - 13 10
7.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 11 - 8 9
8.
Ченнаин
 9 2 3 4 13 - 18 9
9.
Бенгалуру
 9 1 4 4 10 - 16 7
10.
Джамшедпур
 9 1 3 5 6 - 10 6
11.
Пенджаб
 9 0 5 4 8 - 16 5
12.
Хайдарабад
 9 0 4 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 0:0 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Нортист Юнайтед
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
6.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Мумбаи Сити
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Бенгалуру
 4 1 2 1 5 - 8 5
9.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мумбаи Сити
 0:0 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
5.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
6.
Керала Бластерс
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Хайдарабад
 6 0 3 3 4 - 7 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
10.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Ист Бенгал Пардо Хосе Антонио 4
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
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Гоа
Ничья
Мумбаи Сити
4.71
3.55
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