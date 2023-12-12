Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 82'
0'
28' Желтая карточкаОнайндиа Одеи
38' Желтая карточкаСингх Пратап Викрам
80' Желтая карточкаЛаленгмавия
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
41
Jay
Gupta
15
Сингх
Уданта
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
16
Раи
Винит
24
Стюарт
Грэг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
-
-
-
-
21 Saviour Gama
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
История личных встреч
Гоа
Мумбаи Сити
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.27
1.55
Среднее время на гол
39
58
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.91
1.55
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
47
58
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Виктор II
|2
|0.25
|Боргес Роуллин
|2
|0.25
|Noah Sadaoui
|2 (1)
|0.25
|Carlitos XI
|1
|0.13
|Сингх Уданта
|1
|0.13
|Jay Gupta
|1
|0.13
|Джинган Сандеш
|1
|0.13
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.13
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.86
|Стюарт Грэг
|1
|0.14
|Чхангте Лаллианзуала
|1 (1)
|0.14
|Гриффитс Ростин
|1
|0.14
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.14
|Лаленгмавия
|1
|0.14
|Мишра Акаш
|1
|0.14
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
|Сингх Пратап Викрам
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|2
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Noah Sadaoui
|2
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|2
|1
|Стюарт Грэг
|3
|0
|Сингх Мехтаб
|3
|0
|Сингх Пратап Викрам
|3
|0
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Лаченпа Пхурба
|0
|1
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Мишра Акаш
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1
Мумбаи Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Гоа
Мумбаи Сити
Точный счет
1:0
3 раза 75%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гоа
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
51
25
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|7.
|8
|2
|3
|3
|11 - 8
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|9.
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|6 - 10
|6
|11.
|9
|0
|5
|4
|8 - 16
|5
|12.
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|8.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|4