Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаОнайндиа Одеи
38' Желтая карточкаСингх Пратап Викрам
79' Желтая карточкаЛаленгмавия
90'+6
Ход матча
28'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Jay
Gupta
15
Сингх
Уданта
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
16
Раи
Винит
24
Стюарт
Грэг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
-
-
-
-
21 Saviour Gama
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
История личных встреч
Гоа
Мумбаи Сити
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.27
1.55
Среднее время на гол
39
58
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.91
1.55
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
47
58
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Виктор II
|2
|0.25
|Боргес Роуллин
|2
|0.25
|Noah Sadaoui
|2 (1)
|0.25
|Carlitos XI
|1
|0.13
|Сингх Уданта
|1
|0.13
|Jay Gupta
|1
|0.13
|Джинган Сандеш
|1
|0.13
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.13
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.86
|Стюарт Грэг
|1
|0.14
|Чхангте Лаллианзуала
|1 (1)
|0.14
|Гриффитс Ростин
|1
|0.14
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.14
|Лаленгмавия
|1
|0.14
|Мишра Акаш
|1
|0.14
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
|Сингх Пратап Викрам
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|2
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Noah Sadaoui
|2
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|2
|1
|Стюарт Грэг
|3
|0
|Сингх Мехтаб
|3
|0
|Сингх Пратап Викрам
|3
|0
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Лаченпа Пхурба
|0
|1
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Мишра Акаш
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1
Мумбаи Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Гоа
Мумбаи Сити
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гоа
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
21
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
52
26
16
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|4