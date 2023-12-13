Тур: 1.
0'
1:0
6' ПенальтиКривелларо Рафаэл
14' Желтая карточкаХави Эрнандес
45' Желтая карточкаYumkhaibam Jiteshwor Singh
2:0
50' ПенальтиМюррей Джордан
72' Желтая карточкаIrfan Yadwad
90'+6
Ход матча
6'
14'
50'
2:0
72'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Sourav Das
-
29 Irfan Yadwad
-
22 Sachu Siby
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
44 Robin Yadav
-
24 Rohit Danu
-
-
-
30 Sahil Poonia
-
-
Главный тренер: Renedy Singh
История личных встреч
Ченнаин
Бенгалуру
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.46
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
73
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.3
|Мюррей Джордан
|3 (2)
|0.3
|Connor Shields
|3
|0.3
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.2
|Чоудхари Фарух
|1
|0.1
|Rahim Ali
|1
|0.1
|Эдвардз Райан
|1
|0.1
|Vincy Barretto
|1
|0.1
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.3
|Уильямс Райан
|2
|0.2
|Мэйн Кёртис
|2
|0.2
|Хави Эрнандес II
|2
|0.2
|Harsh Patre
|1
|0.1
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|2
|1
|Чоудхари Фарух
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Bikash Yumnam
|2
|0
|Irfan Yadwad
|2
|0
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Debjit Majumder
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|1
|0
|Aakash Sangwan
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Дамьянович Славко
|3
|0
|Кумар Рохит
|3
|0
|Сингх Суреш
|1
|1
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
5
Ченнаин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Бенгалуру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
5
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
12
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
5
31%
1
8%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
5
31%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3
Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1
Бенгалуру
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3
Результаты матчей
Ченнаин
Бенгалуру
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
22
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
46
37
28
19
19
19
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|4