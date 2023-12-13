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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
2:0
Конец матча
Бенгалуру
0'
1:0
6' Пенальти
Кривелларо Рафаэл
14' Желтая карточка
Хави Эрнандес
45' Желтая карточка
Yumkhaibam Jiteshwor Singh
2:0
50' Пенальти
Мюррей Джордан
72' Желтая карточка
Irfan Yadwad
90'+6
24
Debjit
Majumder
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
4
Чиркович
Лазар
6
Ankit
Mukherjee
30
Ayush
Adhikari
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
7
Ninthoinganba
Meetei
50
Кривелларо
Рафаэл
47
Vincy
Barretto
17
Мюррей
Джордан
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
32
Синг
Наорем
Рошан
39
Sivasakthi
Narayanan
8
Сингх
Суреш
49
Harsh
Patre
19
Нарзари
Холичаран
10
Хави
Эрнандес
II
11
Чхетри
Сунил
Ченнаин
Бенгалуру

История личных встреч

Ченнаин
Бенгалуру

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
3:0
СИ
2:4
СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
1:3
СИ
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.3
Мюррей Джордан 3 (2) 0.3
Connor Shields 3 0.3
Ninthoinganba Meetei 2 0.2
Чоудхари Фарух 1 0.1
Rahim Ali 1 0.1
Эдвардз Райан 1 0.1
Vincy Barretto 1 0.1
Ankit Mukherjee 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.3
Уильямс Райан 2 0.2
Мэйн Кёртис 2 0.2
Хави Эрнандес II 2 0.2
Harsh Patre 1 0.1
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 2 1
Чоудхари Фарух 2 0
Rahim Ali 2 0
Bikash Yumnam 2 0
Irfan Yadwad 2 0
Кривелларо Рафаэл 1 0
Connor Shields 1 0
Debjit Majumder 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синг Наорем Рошан 1 2
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Дамьянович Славко 3 0
Кумар Рохит 3 0
Сингх Суреш 1 1
Хави Эрнандес II 2 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Chingambam Shivaldo Singh 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
5
Ченнаин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Бенгалуру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
5
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
12
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
5
31%
1
8%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
5
31%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3
Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1
Бенгалуру
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3

Результаты матчей

Ченнаин
Бенгалуру

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
АТК
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Мумбаи Сити
 7 4 3 0 13 - 6 15
5.
Дели Динамос
 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Ченнаин
 10 3 3 4 15 - 18 12
7.
Нортист Юнайтед
 9 2 4 3 10 - 13 10
8.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 11 - 8 9
9.
Бенгалуру
 10 1 4 5 10 - 18 7
10.
Джамшедпур
 9 1 3 5 6 - 10 6
11.
Пенджаб
 9 0 5 4 8 - 16 5
12.
Хайдарабад
 9 0 4 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Нортист Юнайтед
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
6.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Бенгалуру
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
5.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
6.
Керала Бластерс
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Хайдарабад
 6 0 3 3 4 - 7 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
10.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 3 (5)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Ист Бенгал Пардо Хосе Антонио 4
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Yumkhaibam Jiteshwor Singh получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Хави Эрнандес II получил желтую карточку от судьи
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