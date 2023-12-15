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  3. Клубный чемпионат мира 2023
Тур: 2. Стадион: .
Леон
0:1
Конец матча
Урава Ред
0'
0:1
78' Гол
Схалк Алекс
84' Вторая желтая карточка
Тесильо Вильям
90'+9
30
Кота
Родольфо
21
Баррейру
Джейн
22
Фриас
Адонис
6
Тесильо
Вильям
7
Морено
Иван
24
Родригрес
Освальдо
13
Мена
Анхель
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
5
Амбрис
Фидель
20
Альварадо
Хосе
18
Виньяс
Федерико
1
Нисикава
Сусаку
14
Сэкинэ
Такахиро
28
Шольц
Александр
5
Хейбротен
Мариус
15
Акимото
Такахиро
3
Ито
Ацуки
19
Ивао
Кэн
21
Окубо
Томоаки
25
Ясуи
Кайто
8
Коидзуми
Ёшио
11
Канте
Хосе
Леон
Урава Ред

Бомбардиры внутри турнира

Леон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урава Ред
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схалк Алекс 1 1

Карточки

Леон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесильо Вильям 0 1
Урава Ред
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Леон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урава Ред
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Леон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урава Ред
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Леон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Америка Мехико - Леон 2:0 Леон - Америка Мехико 2:2 Леон - Сантос Лагуна 3:2 Атлетико Сан-Луис - Леон 3:2
Леон - Хуарес 2:1 Пуэбла - Леон 5:4 Леон - Пумас-УНАМ 1:1 Крус Асуль - Леон 1:0 Леон - Атлас 1:1 Леон - Толука 1:0 Сантос Лагуна - Леон 0:2 Керетаро - Леон 1:1 Леон - Тихуана 1:0 Монтеррей - Леон 3:1 Леон - Чивас Гвадалахара 0:2 Леон - Некакса 1:1 Америка Мехико - Леон 1:1 Атлетико Сан-Луис - Леон 3:0 Леон - Мазатлан 2:1 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3
Урава Ред
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ханой ТТ - Урава Ред 2:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Ред 0:2 Урава Ред - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Ред - Ависпа Фукуока 2:3
Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Ред 2:1 Касима Антлерс - Урава Ред 0:0 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Ред - Касива Рейсол 2:0 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Урава Ред - Ханой ТТ 6:0 Урава Ред - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Ред 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Ред 2:2 Урава Ред - Киото Санга 0:0 Урава Ред - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Ред 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Ред 1:1

Результаты матчей

Леон
Урава Ред

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Леон
Урава Ред

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Урава Ред Схалк Алекс 1
Аль-Иттихад Джидда Канте Н'Голо 1
Аль-Ахли Каир Эль-Шахат Хуссейн 1
Аль-Иттихад Джидда Ромариньо Рикардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Каир Модест Антони 1
Леон Тесильо Вильям 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Окубо Томоаки получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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