Тур: 2. Стадион: Стадион принца Абдаллы Аль-Фейсала.
Ход матча
78'
0:1
84'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победит «Леон»
-
-
22
Фриас
Адонис
13
Мена
Анхель
19
Ивао
Кэн
25
Ясуи
Кайто
11
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фриас АдонисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мена АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Беллон ПолЗащитник
-
34 Вилья ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Санчес БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лопес НикоНападающий
-
Главный тренер: Ларкамон Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ясуи КайтоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Ниэкава АюмиВратарь
-
31 Ёсида СюнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Охата АюмуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
-
27 Паня ЭканитПолузащитник
-
17 Схалк АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Бомбардиры внутри турнира
Леон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Урава Ред
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схалк Алекс
|1
|1
Карточки
Леон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесильо Вильям
|0
|1
Урава Ред
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Леон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урава Ред
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Леон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урава Ред
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Леон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Америка Мехико - Леон 2:0 Леон - Америка Мехико 2:2 Леон - Сантос Лагуна 3:2 Атлетико Сан-Луис - Леон 3:2
Леон - Хуарес 2:1 Пуэбла - Леон 5:4 Леон - Пумас-УНАМ 1:1 Крус Асуль - Леон 1:0 Леон - Атлас 1:1 Леон - Толука 1:0 Сантос Лагуна - Леон 0:2 Керетаро - Леон 1:1 Леон - Тихуана 1:0 Монтеррей - Леон 3:1 Леон - Чивас Гвадалахара 0:2 Леон - Некакса 1:1 Америка Мехико - Леон 1:1 Атлетико Сан-Луис - Леон 3:0 Леон - Мазатлан 2:1 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3
Урава Ред
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ханой ТТ - Урава Ред 2:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Ред 0:2 Урава Ред - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Ред - Ависпа Фукуока 2:3
Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Ред 2:1 Касима Антлерс - Урава Ред 0:0 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Ред - Касива Рейсол 2:0 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Урава Ред - Ханой ТТ 6:0 Урава Ред - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Ред 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Ред 2:2 Урава Ред - Киото Санга 0:0 Урава Ред - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Ред 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Ред 1:1
Результаты матчей
Леон
Урава Ред
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Леон
Урава Ред
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Урава Ред
|Схалк Алекс
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Канте Н'Голо
|1
|Аль-Ахли Каир
|Эль-Шахат Хуссейн
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Ромариньо Рикардо
|1
|Аль-Ахли Каир
|Модест Антони
|1
|Леон
|Тесильо Вильям
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победит «Леон»
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