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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:3
Конец матча
АТК
0'
1:0
4' Гол
Konsam Singh
1:1
14' Гол
Deepak Tangri
1:2
28' Гол
Каммингс Джейсон
43' Желтая карточка
Tondonba Singh
45' Желтая карточка
Deepak Tangri
54' Вторая желтая карточка
Tondonba Singh
54' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
58' Желтая карточка
Buanthanglun Samte
1:3
71' Гол
Босе Субхасиш
84' Желтая карточка
Lalrinliana Hnamte
90' Желтая карточка
Hugo Boumous
90' Желтая карточка
Dinesh Singh
90'+9
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
4
Сабако
Мичел
97
Хамед
Яссер
3
Tondonba
Singh
6
Бемаммер
Мохаммед
15
Macarton
Nickson
25
Thoi
Singh
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
8
Альбьяк
Нестор
1
Каит
Вишал
5
Хэмилл
Брендан
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
44
Asish
Rai
17
Колако
Листон
7
Тапа
Анируд
22
Deepak
Tangri
35
Каммингс
Джейсон
25
Kiyan
Nassiri
99
Садику
Армандо
Нортист Юнайтед
АТК

История личных встреч

Нортист Юнайтед
АТК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
3:1
СИ
2:3
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
0:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.3
Konsam Singh 2 0.2
Альбьяк Нестор 1 0.1
Asheer Akhtar 1 0.1
Сабако Мичел 1 0.1
Ибсон Баррето 1 (1) 0.1
Jithin M.S 0 0
Филиппото Ромен 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садику Армандо 3 0.43
Каммингс Джейсон 3 0.43
Петратос Димитри 2 0.29
Сингх Манвир 2 0.29
Колако Листон 1 0.14
Kiyan Nassiri 1 0.14
Хэмилл Брендан 1 0.14
Hugo Boumous 1 0.14
Deepak Tangri 1 0.14
Asish Rai 1 0.14
Босе Субхасиш 1 0.14
Самад Сахал 0 0
Юсте Эктор 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 5 0
Asheer Akhtar 4 0
Tondonba Singh 2 1
Dinesh Singh 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Redeem Tlang 1 0
Сабако Мичел 1 0
Gani Nigam 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Macarton Nickson 1 0
Buanthanglun Samte 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 2 0
Юсте Эктор 2 0
Asish Rai 2 0
Садику Армандо 1 0
Hugo Boumous 1 0
Али Анвар 1 0
Колако Листон 1 0
Сингх Манвир 1 0
Deepak Tangri 1 0
Мартинс Глан 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
0
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АТК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
6
Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
АТК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

10
4
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
2
50%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Пропущено

18
7
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
17%
2
29%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5
Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
АТК

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
1
1
5
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
6
1
1
9
2.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
АТК
 7 6 1 0 17 - 7 19
4.
Мумбаи Сити
 7 4 3 0 13 - 6 15
5.
Дели Динамос
 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Ченнаин
 10 3 3 4 15 - 18 12
7.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 11 - 8 9
9.
Бенгалуру
 10 1 4 5 10 - 18 7
10.
Джамшедпур
 9 1 3 5 6 - 10 6
11.
Пенджаб
 10 0 5 5 8 - 17 5
12.
Хайдарабад
 9 0 4 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
5.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
6.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Бенгалуру
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Пенджаб
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
6.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
7.
Хайдарабад
 6 0 3 3 4 - 7 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
10.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 3 (5)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Ист Бенгал Пардо Хосе Антонио 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Buanthanglun Samte получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Huidrom Singh уходит с поля. Buanthanglun Samte выходит вместо него
    • 54'
      Бемаммер Мохаммед получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Tondonba Singh получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 54'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Хамед Яссер уходит с поля. Филиппото Ромен выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Deepak Tangri получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Tondonba Singh получил желтую карточку от судьи
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