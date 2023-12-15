Тур: 1.
1:3
Конец матча
0'
1:0
4' ГолKonsam Singh
1:1
14' ГолDeepak Tangri
1:2
28' ГолКаммингс Джейсон
43' Желтая карточкаTondonba Singh
45' Желтая карточкаDeepak Tangri
54' Вторая желтая карточкаTondonba Singh
54' Желтая карточкаБемаммер Мохаммед
58' Желтая карточкаBuanthanglun Samte
1:3
71' ГолБосе Субхасиш
84' Желтая карточкаLalrinliana Hnamte
90' Желтая карточкаHugo Boumous
90' Желтая карточкаDinesh Singh
90'+9
Ход матча
4'
1:0
14'
1:1
28'
43'
45'
54'
71'
1:3
90'
90'
97
Хамед
Яссер
25
Thoi
Singh
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
26
Юсте
Эктор
44
Asish
Rai
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх МанвирНападающий
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
17 Gani Nigam
-
23 Bekey Oram
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
-
11 Сингх МанвирНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
77 Ravi Rana
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Нортист Юнайтед
АТК
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
81
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.3
|Konsam Singh
|2
|0.2
|Альбьяк Нестор
|1
|0.1
|Asheer Akhtar
|1
|0.1
|Сабако Мичел
|1
|0.1
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.1
|Jithin M.S
|0
|0
|Филиппото Ромен
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садику Армандо
|3
|0.43
|Каммингс Джейсон
|3
|0.43
|Петратос Димитри
|2
|0.29
|Сингх Манвир
|2
|0.29
|Колако Листон
|1
|0.14
|Kiyan Nassiri
|1
|0.14
|Хэмилл Брендан
|1
|0.14
|Hugo Boumous
|1
|0.14
|Deepak Tangri
|1
|0.14
|Asish Rai
|1
|0.14
|Босе Субхасиш
|1
|0.14
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|5
|0
|Asheer Akhtar
|4
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Dinesh Singh
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Redeem Tlang
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Macarton Nickson
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Asish Rai
|2
|0
|Садику Армандо
|1
|0
|Hugo Boumous
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Колако Листон
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Deepak Tangri
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
0
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АТК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
АТК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
10
4
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
2
50%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
18
7
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
17%
2
29%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5
Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
АТК
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
21
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
28
61
19
43
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|4