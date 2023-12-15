Васкес из аута вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Дрэгушин в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Гатти.

Дрэгушин теперь уже в центре поля нарушил правила против Миретти. "Ювентус" никуда не стал спешить при розыгрыше мяча.

Васкес из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Мессиасу, Бремер грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

Бадель в центре поля нарушил правила против Кьезы. Никак "Дженоа" не получается вернуть себе контроль над мячом.

Сабелли с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Васкес с острого угла выполнил поперечную передачу на правый угол вратарской, Гудмундссон совсем немного не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам из очень выгодной позиции.

Одну минуту добавил Давиде Масса к основному времени первого тайма.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Генуе "Ювентус" с минимальным счётом переигрывает местный "Дженоа". Пока что единственный мяч в этом противостоянии был забит в середине тайма с пенальти. Будем надеяться, что во второй половине матча команда Альберто Джилардино добавит, чтобы наша игра стала значительно интереснее.

Влахович вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, де Винтер немного прихватил Душана за футболку и форвард "Ювентуса" упал на газон, Давиде Масса показал, что пока что пенальти для "Ювентуса" достаточно, будет удар от ворот.

Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Бадель грамотно сыграл по позиции и выбил мяч к центру поля.

Локателли в центре поля нарушил правила. Игроки "Дженоа" не смогли быстро разыграть стандарт.

Гудмундссон по правому флангу убежал к лицевой линии поля и затем выполнил подачу к линии вратарской, Данило отработал в обороне и перехватил мяч.

Угловой у ворот "Ювентуса". Гудмундссон выполнил подачу в центр штрафной площади, Васкес при обработке мяча сместился на левый угол штрафной, а затем Хоан пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Заканчивается постепенно первый тайм, конечно же для "Ювентуса" сейчас будет особенно важно не пропустить перед перерывом.

Локателли из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Камбьясо, защитники "Дженоа" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Васкес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Маккенни и улетел в аут.

Кьеза с правой половины поля выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Влахович под давлением Дрэгушина в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Сабелли с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Камбьясо оступился и упал на газон, а следом упал Васкес, Давиде Масса показал, что никакого пенальти не будет.

"Ювентус" продолжает больше времени работать с мячом, но при этом уже временами и центр поля туринскому клубу преодолеть проблематично.

Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович в борьбе с Васкесом не смог головой пробить по воротам.

Костич после подачи в штрафную площадь не успел выбежать из офсайда и уже после обратной передачи на левый фланг Филип оказался в офсайде.

Пенальти назначается в ворота "Дженоа". Хозяева поля на правой половине поля сами себе привезли проблемы под прессингом, в итоге последовала передача на ход Кьезе на правый угол штрафной площади, Мартинес при игре на выходе зацепил Федерико, Давиде Масса сразу же дал свисток и указал на "точку".

ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Кьеза!!! Федерико Кьеза с "точки" уверенно пробил под левую штангу, Мартинес гадал и прыгнул в правый угол ворот.

Удалось "Ювентусу" за счёт класса открыть счёт в матче в Генуе. Теперь уже "Дженоа" постепенно придётся добавлять в атаке.

Гудмундссон с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" сыграли немного сумбурно, но всё же Гатти опередил Васкеса и выбил мяч на угловой.

Гудмундссон с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бремер хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг.

21' "Ювентус" пытается пока что искать за счёт забросов к штрафной площади, но данная тактика успеха туринскому клубу не приносит.

20' "Дженоа" пока что довольно неплохо смотрится на домашнем поле, игра на контратаках у команды Альберто Джилардино поставлена грамотно.

19' Гудмундссон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Винтер под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

18' Бадель с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Мессиас головой сбросил мяч к левому углу вратарской, никто из игроков "Ювентуса" не касался мяча, но Давиде Масса ошибся и назначил угловой.

17' Гудмундссон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Васкес под давлением соперника не смог пробить по воротам, а затем игроки "Ювентуса" перехватили мяч.

16' Гудмундссон со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бремер под давлением соперника головой выбил мяч на угловой.

15' Бремер на левом фланге нарушил правила против Мессиаса. Игроки "Дженоа" теперь уже тщательно готовятся к стандарту.

14' Кьеза с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Дженоа" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на правый фланг.

13' Камбьясо убежал по правой половине поля в штрафную площадь и затем под давлением Бани выполнил передачу на Кьезу, Федерико с острого угла плотно пробил в ближний угол ворот, Мартинес сложился и перевёл мяч на угловой.

12' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади от Данило, Влахович под давлением соперника никак не мог добраться до мяча.

11' Кьеза со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, в итоге игроки "Дженоа" позволили ему уйти в аут.

10' Гатти совершил проход вперёд по правому флангу и заставил Френдрупа нарушить правила. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту.

9' Костич с углового выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Кьеза в касание пробил по воротам, но попал в соперника.

8' Маккенни выполнил передачу на ход Камбьясо по правому флангу, Андреа неплохо поработал у лицевой линии поля и в итоге заработал угловой для своей команды.

7' Малиновский пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Щесны сыграл без ошибок и в итоге намертво поймал его.

6' Влахович в центре поля огрел по ногам Гудмундссона. Игроки "Дженоа" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

5' Костич с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Дрэгушин грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут.

4' В достаточно среднем темпе начинается игра, но конечно же "Дженоа" не будет форсировать события на поле, а "Ювентус" практически никогда не показывает весёлый футбол.

3' Из центра поля последовал заброс на ход Камбьясо по правому флангу, Андреа забрался в небольшой офсайд.

2' Начало матча началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Антонио Юлиано, который вместе со сборной Италии выигрывал чемпионат Европы в 1968 году. Также Юлиано является рекордсменом "Наполи" по проведённым матчам, во всех турнирах за клуб из Неаполя Антонио сыграл 502 матча.