Тур: 16. Стадион: Луиджи Феррарис.
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дженоа
Ювентус
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
128.6%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
32 матча
15.6%
15.6%
68.8%
5 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
12.5%
40.6%
46.9%
4 победы 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.2
0.76
Среднее время на гол
75
117
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
2.12
1.73
Среднее время на гол
42
51
Всего голов
54
39
Голов в среднем за матч
1.69
1.22
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|5
|0.33
|Ретеги Матео
|3
|0.2
|Малиновский Руслан
|2
|0.13
|Торсби Мортен
|1
|0.07
|Дрэгушин Раду
|1
|0.07
|Бани Маттиа
|1
|0.07
|Бираски Давиде
|1
|0.07
|Мессиас Жуниор
|1
|0.07
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (1)
|0.33
|Кьеза Федерико
|4
|0.27
|Гатти Федерико
|3
|0.2
|Рабио Адриен
|2
|0.13
|Милик Аркадиуш
|2
|0.13
|Камбьясо Андреа
|1
|0.07
|Локателли Мануэль
|1
|0.07
|Данило Луис
|1
|0.07
|Ругани Даниэле
|1
|0.07
|Бремер Глейсон
|1
|0.07
|Миретти Фабио
|1
|0.07
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Бани Маттиа
|5
|0
|Френдруп Мортен
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Локателли Мануэль
|4
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ювентус
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Дженоа
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Ювентус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
12
Дженоа
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ювентус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
50%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
16
23
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
7
44%
1
4%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
6
26%
76-90
Пропущено
19
9
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
8
42%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1
Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1
Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1
Результаты матчей
Дженоа
Ювентус
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
312
78
114
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 27
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа - Ювентус
Исход игры
Дженоа
4.3% (2)
Ничья
2.1% (1)
Ювентус
93.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (28)
Меньше
37.78% (17)
Обе команды забьют
Да
62.22% (28)
Нет
37.78% (17)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
53.2% (25)
0:2 Ювентус
21.3% (10)
0:1 Ювентус
12.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!