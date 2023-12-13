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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Дженоа
 
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Ювентус
Прогнозы 48
Дженоа 4.2% (2)
X 2.1% (1)
Ювентус 93.8% (45)
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Дженоа
Ювентус

История личных встреч

Дженоа
Ювентус

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
128.6%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

32 матча

15.6%
15.6%
68.8%
5 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

12.5%
40.6%
46.9%
4 победы 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
К
3:2
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
2:4
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.76

Среднее время на гол

75
117

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

2.12
1.73

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

54
39

Голов в среднем за матч

1.69
1.22

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 5 0.33
Ретеги Матео 3 0.2
Малиновский Руслан 2 0.13
Торсби Мортен 1 0.07
Дрэгушин Раду 1 0.07
Бани Маттиа 1 0.07
Бираски Давиде 1 0.07
Мессиас Жуниор 1 0.07
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (1) 0.33
Кьеза Федерико 4 0.27
Гатти Федерико 3 0.2
Рабио Адриен 2 0.13
Милик Аркадиуш 2 0.13
Камбьясо Андреа 1 0.07
Локателли Мануэль 1 0.07
Данило Луис 1 0.07
Ругани Даниэле 1 0.07
Бремер Глейсон 1 0.07
Миретти Фабио 1 0.07
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 5 0
Бани Маттиа 5 0
Френдруп Мортен 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Джилардино Альберто 3 0
Бадель Милан 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Васкес Хоан 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Торсби Мортен 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Локателли Мануэль 4 0
Камбьясо Андреа 4 0
Гатти Федерико 4 0
Данило Луис 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Маккенни Уэстон 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ювентус
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Дженоа
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Ювентус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
12
Дженоа
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ювентус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
50%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

16
23
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
7
44%
1
4%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
6
26%
76-90

Пропущено

19
9
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
8
42%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1
Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1
Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1

Результаты матчей

Дженоа
Ювентус

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
7
8
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
5.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Лечче
 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
14.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 3 8 22 - 28 15
16.
Кальяри
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Эмполи
 Заявка 15 3 3 9 10 - 27 12
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
19.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 48
    Дженоа 4.2% (2)
    X 2.1% (1)
    Ювентус 93.8% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Ювентус
    5.20
    3.40
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа - Ювентус

    Исход игры
    Дженоа
    4.3% (2)
    Ничья
    2.1% (1)
    Ювентус
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    62.22% (28)
    Нет
    37.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    53.2% (25)
    0:2 Ювентус
    21.3% (10)
    0:1 Ювентус
    12.8% (6)
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