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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Вестерло
0:0
Первый тайм: 18'
Эйпен
0'
17' Желтая карточка
Байрам Эмин

Ход матча

17'
Байрам Эмин
 
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Эйпен
1.81
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4.10
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5.00
Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
89
Шадли
Насер
14
Kyan
Vaesen
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
8
Мёхвальд
Кевин
6
Байе
Брандон
18
Кейта
Амаду
3
Дэвидсон
Джейсон
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нуху
Айзек
Вестерло
4-2-3-1
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Эйпен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:3
ЛП
3:3
ЛП
1:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:0
БВЛ
2:0
БВЛ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.27
1.07

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
84

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 5 (3) 0.28
Стассин Лукас 4 0.22
Фриган Матия 4 0.22
Даци Эрдон 3 0.17
Йоу Гриффин 2 0.11
Байрам Эмин 1 0.06
Бос Джордан 1 0.06
Сидорчук Сергей 1 0.06
Йорданов Эдиссон 1 0.06
Tuur Rommens 1 0.06
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.22
Чарльз-Кук Риган 3 0.17
Gary Magnee 2 (1) 0.11
Пантович Милош 2 0.11
Палссон Виктор 2 0.11
Yentil van Genechten 2 0.11
Финнбогасон Альфред 1 0.06
Мёхвальд Кевин 1 0.06
Деом Жером 1 0.06
Кейта Амаду 1 0.06
Jan Kral 1 0.06
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Байрам Эмин 4 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Даци Эрдон 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Bakary Haidara 2 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 4 0
Мёхвальд Кевин 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Дэвидсон Джейсон 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Кейта Амаду 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Вестерло
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Эйпен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
6
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Эйпен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

10
8
Вестерло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Эйпен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
7
50%
2
15%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
5
36%
5
25%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
8%
2
9%
1-15
5
21%
5
22%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
10
42%
5
22%
76-90

Пропущено

32
33
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
13%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
5
16%
6
18%
31-45
5
16%
4
12%
46-60
9
28%
7
21%
61-75
7
22%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2
Эйпен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3

Результаты матчей

Вестерло
Эйпен

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:3
4 раза 44%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:3
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
4
13
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 40 - 18 41
2.
Андерлехт
 17 10 5 2 34 - 19 35
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Генк
 17 7 7 3 33 - 18 28
6.
Брюгге
 17 7 6 4 29 - 15 27
7.
Серкль Брюгге
 17 8 1 8 20 - 19 25
8.
Сент-Трейден
 17 5 8 4 21 - 25 23
9.
Стандард
 17 5 6 6 18 - 25 21
10.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
11.
РВДМ 47
 17 4 6 7 18 - 31 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 17 4 5 8 18 - 28 17
13.
Эйпен
 0:0 18 4 4 10 20 - 36 16
14.
Вестерло
 0:0 18 3 6 9 23 - 33 15
15.
АХ Лёвен
 17 3 4 10 21 - 32 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 0:0 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 0:0 9 1 2 6 9 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 0:0 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Эйпен
 0:0 9 2 2 5 8 - 15 8
13.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
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Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Байрам Эмин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Эйпен
1.81
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4.10
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5.00
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