Тур: 18. Стадион: Хет Куипие.
0'
17' Желтая карточкаБайрам Эмин
54' Желтая карточкаФиннбогасон Альфред
1:0
61' ГолМадсен Николас
2:0
67' ПенальтиМадсен Николас
72' Желтая карточкаArthur Piedfort
82' Желтая карточкаBakary Haidara
90'+6
Ход матча
17'
61'
1:0
67'
2:0
72'
82'
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
89
Шадли
Насер
14
Kyan
Vaesen
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
-
25 Tuur Rommens
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Вестерло
Эйпен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.27
1.07
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
84
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|7 (4)
|0.39
|Стассин Лукас
|4
|0.22
|Фриган Матия
|4
|0.22
|Даци Эрдон
|3
|0.17
|Йоу Гриффин
|2
|0.11
|Байрам Эмин
|1
|0.06
|Бос Джордан
|1
|0.06
|Сидорчук Сергей
|1
|0.06
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.06
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.22
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.17
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.11
|Пантович Милош
|2
|0.11
|Палссон Виктор
|2
|0.11
|Yentil van Genechten
|2
|0.11
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.06
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.06
|Деом Жером
|1
|0.06
|Кейта Амаду
|1
|0.06
|Jan Kral
|1
|0.06
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Arthur Piedfort
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Дэвидсон Джейсон
|2
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Кейта Амаду
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Эйпен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
6
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
10
8
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Эйпен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
6
33%
4
27%
76-90
Забито
14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
7
50%
2
15%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
5
36%
5
25%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Забито
26
23
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
2
8%
2
9%
1-15
5
19%
5
22%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
10
38%
5
22%
76-90
Пропущено
32
35
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
13%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
9
28%
9
26%
61-75
7
22%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2
Эйпен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3
Результаты матчей
Вестерло
Эйпен
Точный счет
1:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:3
4 раза 44%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:3
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
810
414
216
216
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6