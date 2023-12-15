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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Фаренсе
0:0
Конец матча
Эштрела
0'
8' Желтая карточка
Матеус де Андраде
71' Желтая карточка
Лео Родригес
81' Желтая карточка
Исидоро Фабрисио
90'+5

Ход матча

8'
Матеус де Андраде
 
59'
 
Н'До Режис
Перейра Рональд
60'
 
Андре Силва
Кикаш
68'
Кошта Руи
Матиаш Марку
 
68'
Исидоро Фабрисио
Гонсалвеш Витор
 
71'
 
Лео Родригес
75'
Элвис
Матеус де Андраде
 
75'
Барбоза Рафаэл
Беллуми Мохамед
 
77'
 
Тавареш Роналду
Лео Родригес
81'
Исидоро Фабрисио
 
90'
 
Родригес Густаво
Вито
90'
 
Келиано Мануэль
Фелипе Жан
Прогнозы 117
Фаренсе 66.7% (78)
X 24.8% (29)
Эштрела 8.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
80
Гонсалвеш
Витор
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
98
Дида
Нельсон
27
Сантос
Хеверттон
14
Алмейда
Фелипе
25
Шинга
12
Фелипе
Жан
18
Вито
22
Кордейру
Леонарду
17
Рейш
Жоау
90
Перейра
Рональд
29
Кикаш
8
Лео
Родригес
Фаренсе
4-2-3-1
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Эштрела

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП2
2:2
ЛП2
1:1
ЛП2
3:0
ЛП2
3:1
К
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
112

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 4 (1) 0.29
Дуарте Бруно 4 (2) 0.29
Кошта Руи 3 0.21
Беллуми Мохамед 3 0.21
Фалькао Клаудио 3 0.21
Исидоро Фабрисио 2 0.14
Элвис 1 0.07
Мускат Зак 1 0.07
Барбоза Рафаэл II 1 0.07
Матиаш Марку 0 0
Талоша Жоау 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.21
Кикаш 3 0.21
Тавареш Роналду 2 0.14
Кордейру Леонарду 2 0.14
Перейра Рональд 1 0.07
Андре Силва 1 0.07
Фелипе Жан 1 0.07
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Н'До Режис 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исидоро Фабрисио 3 1
Пастор 4 0
Матеус де Андраде 4 0
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Фалькао Клаудио 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Мускат Зак 1 1
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Касерес Факундо 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 3 0
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Перейра Рональд 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Алмейда Фелипе 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Эштрела
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Фаренсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
5
Фаренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Эштрела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
7
70%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
3
43%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Забито

23
13
14 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
8
35%
1
8%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
6
35%
10
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0
Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Эштрела
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4

Результаты матчей

Фаренсе
Эштрела

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 4 3 15 - 11 22
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Боавишта
 Заявка 13 4 3 6 20 - 27 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Эшторил
 Заявка 13 4 1 8 24 - 23 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Жил Висенте
 Заявка 13 3 3 7 25 - 26 12
15.
Риу Аве
 Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 1 9 15 - 35 10
17.
Арока
 Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
9.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
15.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Арока
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 5
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 117
    Фаренсе 66.7% (78)
    X 24.8% (29)
    Эштрела 8.5% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фаренсе 0:0 Эштрела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 0:0 Эштрела

    Исход игры
    Фаренсе
    66.7% (78)
    Ничья
    24.8% (29)
    Эштрела
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    58.62% (68)
    Нет
    41.38% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Фаренсе
    35.9% (42)
    2:1 Фаренсе
    29.1% (34)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    0:1 Эштрела
    3.4% (4)
    1:2 Эштрела
    3.4% (4)
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