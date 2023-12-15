Тур: 14. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Claudio Pereira
0'
8' Желтая карточкаМатеус де Андраде
71' Желтая карточкаЛео Родригес
81' Желтая карточкаИсидоро Фабрисио
90'+5
Ход матча
60'
71'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
98
Дида
Нельсон
25
Шинга
12
Фелипе
Жан
18
Вито
17
Рейш
Жоау
29
Кикаш
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
98 Дида НельсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 ШингаЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фаренсе
Эштрела
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
112
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.29
|Дуарте Бруно
|4 (2)
|0.29
|Кошта Руи
|3
|0.21
|Беллуми Мохамед
|3
|0.21
|Фалькао Клаудио
|3
|0.21
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.14
|Элвис
|1
|0.07
|Мускат Зак
|1
|0.07
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.07
|Матиаш Марку
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|3 (1)
|0.21
|Кикаш
|3
|0.21
|Тавареш Роналду
|2
|0.14
|Кордейру Леонарду
|2
|0.14
|Перейра Рональд
|1
|0.07
|Андре Силва
|1
|0.07
|Фелипе Жан
|1
|0.07
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
|Н'До Режис
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исидоро Фабрисио
|3
|1
|Пастор
|4
|0
|Матеус де Андраде
|4
|0
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Мускат Зак
|1
|1
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Касерес Факундо
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Перейра Рональд
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Эштрела
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Фаренсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
9
5
Фаренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Эштрела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
13
6
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
7
70%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
3
43%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Забито
23
13
14 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
8
35%
1
8%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
6
35%
10
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0
Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Эштрела
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4
Результаты матчей
Фаренсе
Эштрела
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
44
34
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
25
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
59
410
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|24 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|25 - 26
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 35
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 0:0 Эштрела
Исход игры
Фаренсе
66.7% (78)
Ничья
24.8% (29)
Эштрела
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
1:0 Фаренсе
35.9% (42)
2:1 Фаренсе
29.1% (34)
1:1 Ничья
23.9% (28)
0:1 Эштрела
3.4% (4)
1:2 Эштрела
3.4% (4)
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