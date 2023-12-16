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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
1:0
Перерыв
Джамшедпур
0'
1:0
44' Пенальти
Хави Эрнандес
45' Желтая карточка
Манзорро Жереми

Ход матча

44'
Хави Эрнандес
1:0
45'
 
Манзорро Жереми
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Бенгалуру
Ничья
Джамшедпур
2.15
5.50
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Все Коэффициенты
1
Сандху
Гурприт
32
Синг
Наорем
Рошан
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
14
Jessel
Carneiro
8
Сингх
Суреш
6
Веендорп
Кезиа
19
Нарзари
Холичаран
10
Хави
Эрнандес
II
39
Sivasakthi
Narayanan
11
Чхетри
Сунил
32
Rehenesh
TP
4
Laldinpuia
Pc
91
Элсинью
24
Pratik
Chowdhary
16
Muhammed
Uvais
7
Доунгел
Семинлен
3
Jitendra
Singh
10
Манзорро
Жереми
11
Komal
Thatal
20
Стеванович
Ален
99
Чима
Даниэль
Бенгалуру
Джамшедпур

История личных встреч

Бенгалуру
Джамшедпур

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
СИ
0:3
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
3:2
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.83

Среднее время на гол

78
108

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.23
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
83

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.27
Хави Эрнандес II 3 (1) 0.27
Уильямс Райан 2 0.18
Мэйн Кёртис 2 0.18
Harsh Patre 1 0.09
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 2 0.2
Laldinpuia Pc 1 0.1
Rei Tachikawa 1 0.1
Sanan Mohammed 1 0.1
Амбри Стив 1 (1) 0.1
Nikhil Barla 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синг Наорем Рошан 1 2
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Дамьянович Славко 3 0
Кумар Рохит 3 0
Сингх Суреш 1 1
Хави Эрнандес II 2 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Chingambam Shivaldo Singh 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Pratik Chowdhary 3 0
Nikhil Barla 3 0
Jitendra Singh 2 0
Emil Benny 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Imran Khan 1 0
Laldinpuia Pc 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Бенгалуру
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Джамшедпур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
3
Бенгалуру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2

Результаты матчей

Бенгалуру
Джамшедпур

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
2
7
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
АТК
 7 6 1 0 17 - 7 19
4.
Мумбаи Сити
 7 4 3 0 13 - 6 15
5.
Дели Динамос
 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Ченнаин
 10 3 3 4 15 - 18 12
7.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
8.
Бенгалуру
 1:0 11 2 4 5 11 - 18 10
9.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 11 - 8 9
10.
Джамшедпур
 0:1 10 1 3 6 6 - 11 6
11.
Пенджаб
 10 0 5 5 8 - 17 5
12.
Хайдарабад
 9 0 4 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Бенгалуру
 1:0 5 2 2 1 6 - 8 8
5.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Джамшедпур
 0:1 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Пенджаб
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
6.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
7.
Хайдарабад
 6 0 3 3 4 - 7 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
10.
Бенгалуру
 1:0 6 0 2 4 5 - 10 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 0:1 5 0 1 4 1 - 5 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 3 (5)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Ист Бенгал Пардо Хосе Антонио 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Манзорро Жереми получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Г О О О О Л - Хави Эрнандес II из команды Бенгалуру забивает с точки!
  • Судья начинает матч
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