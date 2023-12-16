Тур: 1.
1:0
Перерыв
Ход матча
44'
1:0
45'
11
Чхетри
Сунил
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
11
Komal
Thatal
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
29 Ashish Jha
-
-
24 Rohit Danu
-
49 Harsh Patre
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Renedy Singh
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Komal ThatalПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
39 Амбри СтивНападающий
-
-
-
27 Emil Benny
-
-
77 Nikhil Barla
-
17 Imran Khan
-
31 Vishal Yadav
-
Главный тренер: Scott Cooper
История личных встреч
Бенгалуру
Джамшедпур
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
83
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.27
|Хави Эрнандес II
|3 (1)
|0.27
|Уильямс Райан
|2
|0.18
|Мэйн Кёртис
|2
|0.18
|Harsh Patre
|1
|0.09
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|2
|0.2
|Laldinpuia Pc
|1
|0.1
|Rei Tachikawa
|1
|0.1
|Sanan Mohammed
|1
|0.1
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.1
|Nikhil Barla
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Дамьянович Славко
|3
|0
|Кумар Рохит
|3
|0
|Сингх Суреш
|1
|1
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Pratik Chowdhary
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Jitendra Singh
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Бенгалуру
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Джамшедпур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
3
Бенгалуру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2
Результаты матчей
Бенгалуру
Джамшедпур
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
37
27
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|4.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|7.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|8.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 8
|9
|10.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|6 - 11
|6
|11.
|10
|0
|5
|5
|8 - 17
|5
|12.
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 8
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|7.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|8.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|10.
|1:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|4