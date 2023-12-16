Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
1:0
44' ПенальтиХави Эрнандес
45' Желтая карточкаМанзорро Жереми
86' Желтая карточкаСингх Суреш
90' Желтая карточкаДамьянович Славко
90'+10
Ход матча
44'
1:0
45'
86'
11
Чхетри
Сунил
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
11
Komal
Thatal
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
29 Ashish Jha
-
-
24 Rohit Danu
-
49 Harsh Patre
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Renedy Singh
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Komal ThatalПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
39 Амбри СтивНападающий
-
-
-
27 Emil Benny
-
-
77 Nikhil Barla
-
17 Imran Khan
-
31 Vishal Yadav
-
Главный тренер: Scott Cooper
История личных встреч
Бенгалуру
Джамшедпур
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
83
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.27
|Хави Эрнандес II
|3 (1)
|0.27
|Уильямс Райан
|2
|0.18
|Мэйн Кёртис
|2
|0.18
|Harsh Patre
|1
|0.09
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|2
|0.2
|Laldinpuia Pc
|1
|0.1
|Rei Tachikawa
|1
|0.1
|Sanan Mohammed
|1
|0.1
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.1
|Nikhil Barla
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Дамьянович Славко
|4
|0
|Сингх Суреш
|2
|1
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Кумар Рохит
|3
|0
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Pratik Chowdhary
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Jitendra Singh
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Бенгалуру
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Джамшедпур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
3
Бенгалуру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Джамшедпур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
1
9%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2
Результаты матчей
Бенгалуру
Джамшедпур
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
46
38
28
110
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|4