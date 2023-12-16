Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Фрозиноне

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Ламек Банда получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Ламек Банда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Лечче

49' Ибрагимович Арийон не смог попасть в створ ударом издали

48' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Ламек Банда из команды Лечче в офсайде

43' Барренечеа Энцо получил желтую карточку от судьи

43' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Фрозиноне

42' Ламек Банда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Уден Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Фрозиноне

39' Ламек Банда нанес удар, но промахнулся очень сильно.

38' Рефери не любит споров - именно за это Ибрагимович Арийон сейчас получил желтую

38' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Жендрей Валентен из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Пикколи Роберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Пикколи Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ламек Банда наказан за толчок Монтеризи Иларио

33' Команда Фрозиноне сравняла счет! Игра продолжается!

33' 'Г О О О О О Л - Жорже Кайо из команды Фрозиноне забивает с пенальти! Он пробил правой. Владимиро Фальконе был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

32' После проверки VAR судья изменил решение - Фрозиноне пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хорошую попытку сделал Брешианини Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Брешианини Марко наказан за толчок Ламек Банда

28' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Соуле Матиас пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

24' Околи Меме получает желтую карточку за толчок соперника.

24' Околи Меме наказан за толчок Ламек Банда

23' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

19' После проверки VAR рефери поменял решение - Фрозиноне не будет бить пенальти!

17' Рефери не любит споров - именно за это Роберто Д'Аверса сейчас получил желтую

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне

17' Ибрагимович Арийон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Фрозиноне

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ламек Банда из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Стефано Турати плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

11' Ламек Банда сделал результативную передачу.

11' Г О О О О Л - Пикколи Роберто забивает с левой ноги!

11' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Рамадани Юльбер пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

4' Удар от ворот произведет Лечче

4' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Фрозиноне

2' О, нет. Из многообещающей позиции Пикколи Роберто из команды Лечче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

2' Жендрей Валентен из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

1' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лечче начинает с центра поля

1' Судья начинает матч