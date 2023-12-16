  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Luca Zufferli
Лечче
2:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
11' Гол
Пикколи Роберто
17' Undefined phrase: football_event_
Жендрей Валентен
17' Желтая карточка
Роберто Д'Аверса
24' Желтая карточка
Околи Меме
1:1
33' Пенальти
Жорже Кайо
38' Желтая карточка
Ибрагимович Арийон
43' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
73' Желтая карточка
Блен Алексис
2:1
89' Гол
Рамадани Юльбер
90' Желтая карточка
Романьоли Симоне
90'+6

Ход матча

11'
Пикколи Роберто
(Банда Ламек)
1:0
15'
 
Монтеризи Иларио
Ойоно Энтони
17'
Жендрей Валентен
 
17'
Роберто Д'Аверса
 
24'
 
Околи Меме
33'
1:1
Жорже Кайо
38'
 
Ибрагимович Арийон
43'
 
Барренечеа Энцо
73'
Блен Алексис
 
76'
Каба Мохамед
Блен Алексис
 
76'
Сансоне Никола
Стрефецца Габриэль
 
77'
 
Харрауи Абдау
Ибрагимович Арийон
83'
Крстович Никола
Уден Реми
 
89'
Рамадани Юльбер
(Галло Антонино)
2:1
90'
 
Хеддира Валид
Барренечеа Энцо
90'
 
Квернадзе Гкоргий
Джелли Франческо
90'
Рафья Хамза
Пикколи Роберто
 
90'
 
Романьоли Симоне

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 153 Количество передач 201
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Лечче 72.6% (85)
X 23.9% (28)
Фрозиноне 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
20
Рамадани
Юльбер
10
Уден
Реми
27
Стрефецца
Габриэль
91
Пикколи
Роберто
22
Банда
Ламек
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
22
Ойоно
Энтони
45
Барренечеа
Энцо
4
Брешианини
Марко
14
Джелли
Франческо
18
Соуле
Матиас
9
Жорже
Кайо
27
Ибрагимович
Арийон
Лечче
4-3-3
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Фрозиноне

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
СB
0:3
СB
2:2
ТМК
4:1
ППД
3:1
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
3:1
СB
0:4
СB
1:3
СB
3:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.25
Пикколи Роберто 3 (1) 0.19
Банда Ламек 2 0.13
Уден Реми 2 0.13
Алмквист Понтус 2 0.13
Сансоне Никола 1 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Рамадани Юльбер 1 0.06
Рафья Хамза 1 0.06
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.06
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 6 (1) 0.38
Брешианини Марко 2 0.13
Маццители Лука 2 0.13
Монтеризи Иларио 2 0.13
Харрауи Абдау 2 (1) 0.13
Рейньер Жезус 1 0.06
Романьоли Симоне 1 0.06
Лирола Поль 1 0.06
Ибрагимович Арийон 1 0.06
Хеддира Валид 1 (1) 0.06
Чуни Марвин 1 0.06
Жорже Кайо 1 (1) 0.06
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 7 0
Гонсалес Хоан 5 0
Роберто Д'Аверса 4 0
Понграчич Марин 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Банда Ламек 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Сансоне Никола 1 0
Блен Алексис 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 6 0
Околи Меме 5 0
Маццители Лука 3 1
Ойоно Энтони 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Джелли Франческо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Жорже Кайо 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0

Результаты матчей

Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Фрозиноне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
13
Лечче
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Фрозиноне
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
6
55%
1
14%
76-90

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
36%
3
19%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
5
31%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
4
44%
4
29%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

20
21
4 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
15%
3
14%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
6
30%
5
24%
61-75
8
40%
4
19%
76-90

Пропущено

20
26
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
5%
2
8%
1-15
6
30%
6
23%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
25%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2
Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0

Результаты матчей

Лечче
Фрозиноне

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лечче
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
5.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 3 8 22 - 28 15
16.
Кальяри
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Эмполи
 Заявка 15 3 3 9 10 - 27 12
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
19.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
8.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
9.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
10.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
11.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
12.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Лечче заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 96'
    Рефери не любит споров - именно за это Романьоли Симоне сейчас получил желтую
  • 95'
    Контроль мяча: Лечче: 40%, Фрозиноне: 60%.
  • 95'
    Жендрей Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Фрозиноне пытается что-то создать.
  • 94'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Валид Кеддира нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Фрозиноне пытается что-то создать.
  • 93'
    Квернадзе Гкоргий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Хамза Рафья из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Соуле Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Жендрей Валентен из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Лечче 72.6% (85)
    X 23.9% (28)
    Фрозиноне 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лечче 2:1 Фрозиноне онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 2:1 Фрозиноне

    Исход игры
    Лечче
    72.6% (85)
    Ничья
    23.9% (28)
    Фрозиноне
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (38)
    Меньше
    66.67% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (65)
    Нет
    42.98% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Лечче
    34.2% (40)
    2:1 Лечче
    29.1% (34)
    1:1 Ничья
    23.1% (27)
    2:0 Лечче
    5.1% (6)
    3:2 Лечче
    1.7% (2)
    0:1 Фрозиноне
    1.7% (2)
    1:2 Фрозиноне
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     