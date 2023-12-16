Тур: 16. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Luca Zufferli
0'
1:0
11' ГолПикколи Роберто
17' Undefined phrase: football_event_Жендрей Валентен
17' Желтая карточкаРоберто Д'Аверса
24' Желтая карточкаОколи Меме
1:1
33' ПенальтиЖорже Кайо
38' Желтая карточкаИбрагимович Арийон
43' Желтая карточкаБарренечеа Энцо
73' Желтая карточкаБлен Алексис
2:1
89' ГолРамадани Юльбер
90' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
90'+6
Ход матча
11'
1:0
17'
17'
24'
33'
1:1
43'
73'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
153 Количество передач 201
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
20
Лирола
Поль
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Фрозиноне
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.25
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.19
|Банда Ламек
|2
|0.13
|Уден Реми
|2
|0.13
|Алмквист Понтус
|2
|0.13
|Сансоне Никола
|1
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Рамадани Юльбер
|1
|0.06
|Рафья Хамза
|1
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.06
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|6 (1)
|0.38
|Брешианини Марко
|2
|0.13
|Маццители Лука
|2
|0.13
|Монтеризи Иларио
|2
|0.13
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.13
|Рейньер Жезус
|1
|0.06
|Романьоли Симоне
|1
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.06
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.06
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.06
|Чуни Марвин
|1
|0.06
|Жорже Кайо
|1 (1)
|0.06
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|7
|0
|Гонсалес Хоан
|5
|0
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Понграчич Марин
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Банда Ламек
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|6
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Маццители Лука
|3
|1
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Фрозиноне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
13
Лечче
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Фрозиноне
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
6
55%
1
14%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
36%
3
19%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
4
44%
4
29%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
20
21
4 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
15%
3
14%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
6
30%
5
24%
61-75
8
40%
4
19%
76-90
Пропущено
20
26
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
5%
2
8%
1-15
6
30%
6
23%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
25%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2
Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0
Результаты матчей
Лечче
Фрозиноне
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лечче
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
45
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
610
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 27
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|12.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
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|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 2:1 Фрозиноне
Исход игры
Лечче
72.6% (85)
Ничья
23.9% (28)
Фрозиноне
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (38)
Меньше
66.67% (76)
Обе команды забьют
Да
57.02% (65)
Нет
42.98% (49)
Популярный счёт
1:0 Лечче
34.2% (40)
2:1 Лечче
29.1% (34)
1:1 Ничья
23.1% (27)
2:0 Лечче
5.1% (6)
3:2 Лечче
1.7% (2)
0:1 Фрозиноне
1.7% (2)
1:2 Фрозиноне
1.7% (2)
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