Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаCleiton Silva
12' Желтая карточкаТири
17' Желтая карточкаSouvik Chakraborty
29' Желтая карточкаРэйн Дилип Джаеш
43' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
54' Желтая карточкаHijazi Maher
76' Желтая карточкаGursimrat Gill
90'+10
Ход матча
11'
12'
29'
43'
54'
76'
4
Тири
29
Сингх
Бипин
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
24
Стюарт
Грэг
22
Кумар
Нишу
19
Hijazi
Maher
21
Креспо
Сауль
26
Эррера
Борха
29
Сингх
Наорем
82
P
V
Vishnu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
- Защитник
-
29 Сингх БипинЗащитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ВалпуяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
29 Сингх НаоремНападающий
- Нападающий
-
82 P V VishnuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
11 Nanda Kumar
-
-
-
62 Aman CK
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Мумбаи Сити
Ист Бенгал
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
108
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.75
|Стюарт Грэг
|1
|0.13
|Чхангте Лаллианзуала
|1 (1)
|0.13
|Гриффитс Ростин
|1
|0.13
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.13
|Лаленгмавия
|1
|0.13
|Мишра Акаш
|1
|0.13
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
|Сингх Пратап Викрам
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|5 (1)
|0.56
|Nanda Kumar
|2
|0.22
|Сингх Наорем
|2
|0.22
|Эррера Борха
|1
|0.11
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|3
|1
|Стюарт Грэг
|3
|0
|Сингх Мехтаб
|3
|0
|Сингх Пратап Викрам
|3
|0
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Лаченпа Пхурба
|0
|1
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Тири
|1
|0
|Мишра Акаш
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Souvik Chakraborty
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Cleiton Silva
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Hijazi Maher
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
7
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ист Бенгал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0
Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Ист Бенгал
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
22
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
53
27
17
18
17
18
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|4