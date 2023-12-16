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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Gustavo Correia
Риу Аве
0:1
Второй тайм: 67'
Визела
0'
37' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
45' Желтая карточка
Эшковал Жоау
50' Желтая карточка
Перейра Андре
52' Желтая карточка
Лакава Матиас
0:1
55' Гол
Эссанд Самюэль
63' Желтая карточка
Жосуэ Са

Ход матча

37'
Боатенг Эммануль
 
45'
 
Эшковал Жоау
50'
Перейра Андре
 
52'
 
Лакава Матиас
55'
0:1
Эссанд Самюэль
(Силва Томаш)
61'
Эрнани Жорже
Жока
 
61'
Граса Жоау
Идрисси Амин
 
61'
Руиз Леонардо
Перейра Андре
 
63'
Жосуэ Са
 
Прогнозы 115
Риу Аве 73.9% (85)
X 21.7% (25)
Визела 4.3% (5)
Все прогнозы
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Риу Аве
Ничья
Визела
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Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
22
Боатенг
Эммануль
II
95
Перейра
Андре
14
Жока
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
5
Оливейра
Андерсон
3
Вилсон
Бруно
25
Эшковал
Жоау
20
Гарсия
Самуэль
90
Наскименто
Диого
34
Ортис
Педро
17
Лакава
Матиас
99
Эссанд
Самюэль
8
Мендес
Алексис
Риу Аве
3-4-3
Визела
4-3-3

История личных встреч

Риу Аве
Визела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ГЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коштинья 2 (2) 0.14
Боатенг Эммануль II 2 0.14
Сантос Адерлан 2 0.14
Руиз Леонардо 2 (1) 0.14
Жока 1 0.07
Зе Мануэль 1 0.07
Перейра Андре 1 0.07
Miguel Nobrega 1 0.07
Роналдо Фабио 1 0.07
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 7 0.5
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.14
Морейра Нуну 1 0.07
Сан-Луи Дилан 1 0.07
Перейра Матеус 1 0.07
Соро Альберто 1 0.07
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Граса Жоау 4 0
Идрисси Амин 4 0
Сантос Адерлан 3 0
Перейра Андре 3 0
Miguel Nobrega 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жонатан Луис 2 0
Жосуэ Са 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 5 0
Эшковал Жоау 4 0
Ортис Педро 4 0
Гарсия Самуэль 3 0
Лакава Матиас 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Соро Альберто 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

4
3
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Визела
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
22%
4
18%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
8
35%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0
Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4
Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0
Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0

Результаты матчей

Риу Аве
Визела

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
4
9
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 4 3 15 - 11 22
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Боавишта
 Заявка 13 4 3 6 20 - 27 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Эшторил
 Заявка 13 4 1 8 24 - 23 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Визела
 1:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 21 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 3 3 7 25 - 26 12
16.
Риу Аве
 0:1 Заявка 14 2 5 7 15 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 13 3 1 9 15 - 35 10
18.
Арока
 Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
9.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14.
Риу Аве
 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Арока
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18.
Визела
 1:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Визела
 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
12.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Риу Аве
 0:1 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 5
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • 50'
    Перейра Андре получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Эшковал Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Боатенг Эммануль II получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 41.7% пользователей.
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Прогнозы 115
Риу Аве 73.9% (85)
X 21.7% (25)
Визела 4.3% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Визела
9.43
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3.97
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4.20
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Где смотреть матч Риу Аве 0:1 Визела онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Визела

Исход игры
Риу Аве
73.9% (85)
Ничья
21.7% (25)
Визела
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
49.12% (56)
Нет
50.88% (58)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
41.7% (48)
2:1 Риу Аве
25.2% (29)
1:1 Ничья
19.1% (22)
2:0 Риу Аве
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:2 Визела
1.7% (2)
0:1 Визела
1.7% (2)
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