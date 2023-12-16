Тур: 14. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Gustavo Correia
0'
37' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
45' Желтая карточкаЭшковал Жоау
50' Желтая карточкаПерейра Андре
52' Желтая карточкаЛакава Матиас
0:1
55' ГолЭссанд Самюэль
63' Желтая карточкаЖосуэ Са
1:1
72' ГолБоатенг Эммануль
74' Вторая желтая карточкаЛакава Матиас
86' Желтая карточкаLuis Freire
90'+7
Ход матча
37'
45'
50'
52'
55'
0:1
60'
63'
72'
1:1
74'
86'
88'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
14
Жока
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
34
Ортис
Педро
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
-
75 Nuno Namora
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вильяр Пабло
История личных встреч
Риу Аве
Визела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|3
|0.21
|Коштинья
|2 (2)
|0.14
|Сантос Адерлан
|2
|0.14
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.14
|Жока
|1
|0.07
|Зе Мануэль
|1
|0.07
|Перейра Андре
|1
|0.07
|Miguel Nobrega
|1
|0.07
|Роналдо Фабио
|1
|0.07
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|7
|0.5
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.14
|Морейра Нуну
|1
|0.07
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.07
|Соро Альберто
|1
|0.07
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Граса Жоау
|4
|0
|Идрисси Амин
|4
|0
|Сантос Адерлан
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Miguel Nobrega
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Жосуэ Са
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Эшковал Жоау
|4
|0
|Ортис Педро
|4
|0
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Эссанд Самюэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
4
3
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Визела
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
36%
1
10%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
3
20%
5
38%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
21%
4
17%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
8
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0
Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4
Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0
Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0
Результаты матчей
Риу Аве
Визела
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:0
4 раза 29%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
410
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|24 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Визела
Исход игры
Риу Аве
73.9% (85)
Ничья
21.7% (25)
Визела
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
49.12% (56)
Нет
50.88% (58)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
41.7% (48)
2:1 Риу Аве
25.2% (29)
1:1 Ничья
19.1% (22)
2:0 Риу Аве
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:2 Визела
1.7% (2)
0:1 Визела
1.7% (2)
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