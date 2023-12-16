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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Наполи
2:1
Конец матча
Кальяри
0'
45' Желтая карточка
Осимхен Виктор
45' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
45' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
45' Желтая карточка
Ррахмани Амир
63' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
1:0
69' Гол
Осимхен Виктор
1:1
72' Гол
Паволетти Леонардо
2:1
75' Гол
Кварацхелия Хвича
85' Желтая карточка
Руй Мариу
88' Желтая карточка
Политано Маттео
90' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк
90'+8

Ход матча

45'
Осимхен Виктор
 
45'
 
Гольданига Эдоардо
45'
 
Паволетти Леонардо
45'
Ррахмани Амир
 
46'
 
Оберт Адам
Петанья Андреа
46'
 
Дейола Алессандро
Янкто Якуб
59'
Руй Мариу
Натан
 
59'
Распадори Джакомо
Каюсте Йенс
 
63'
 
Ауджелло Томмазо
67'
 
Дзаппа Габриэле
Нандес Найтан
68'
 
Лувумбо Зито
Ористанио Гаэтано
69'
Осимхен Виктор
(Руй Мариу)
1:0
72'
1:1
Паволетти Леонардо
(Лувумбо Зито)
75'
Кварацхелия Хвича
(Осимхен Виктор)
2:1
79'
 
Лападула Джанлука
Гольданига Эдоардо
82'
Гаэтано Джанлука
Осимхен Виктор
 
85'
Руй Мариу
 
88'
Политано Маттео
 
90'
Дзаноли Алессандро
Политано Маттео
 
90'
Линдстрём Йеспер
Кварацхелия Хвича
 
90'
Замбо-Ангисса Андре-Франк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 558 Количество передач 269
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Наполи 97% (130)
X 3% (4)
Кальяри 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
3
Натан
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
22
Скуффет
Симоне
8
Нандес
Найтан
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
29
Макумбу
Антуан
16
Прати
Маттео
21
Янкто
Якуб
19
Ористанио
Гаэтано
30
Паволетти
Леонардо
32
Петанья
Андреа
Наполи
4-3-3
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Наполи
Кальяри

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:5
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
6:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

2.31
1.93

Среднее время на гол

39
46

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.71
1.15

Среднее время на гол

126
78

Всего голов

40
42

Голов в среднем за матч

1.48
1.56

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.44
Кварацхелия Хвича 5 0.31
Политано Маттео 5 (1) 0.31
Распадори Джакомо 3 0.19
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.13
Элмас Эльиф 2 0.13
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Симеоне Джованни 1 0.06
Эстигор Лео 1 0.06
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.25
Лувумбо Зито 3 0.19
Виола Николас 2 0.13
Доссена Альберто 2 0.13
Ористанио Гаэтано 1 0.06
Нандес Найтан 1 (1) 0.06
Лападула Джанлука 1 0.06
Дзаппа Габриэле 1 0.06
Макумбу Антуан 1 0.06
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Петанья Андреа 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 4 0
Натан 2 1
Руй Мариу 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Кварацхелия Хвича 3 0
Политано Маттео 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Осимхен Виктор 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Жуан Жезус 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Макумбу Антуан 2 1
Паволетти Леонардо 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Лувумбо Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Виола Николас 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Нандес Найтан 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Наполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Наполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Кальяри
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

16
9
Наполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Кальяри
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
2
33%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
4
31%
5
38%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
44%
6
55%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
4
67%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
4%
1
6%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
5
18%
4
24%
61-75
8
29%
8
47%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
11%
3
11%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
5
26%
7
25%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2
Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9
Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1

Результаты матчей

Наполи
Кальяри

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Наполи
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
5.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
6.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Торино
 1:0 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
11.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 3 8 22 - 28 15
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
18.
Эмполи
 0:1 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Торино
 1:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
8.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
9.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
11.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 0:1 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 1:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Наполи Осимхен Виктор 7 (2)
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Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
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