Тур: 16. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Марченаро Маттео
0'
45' Желтая карточкаОсимхен Виктор
45' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
45' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
45' Желтая карточкаРрахмани Амир
63' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
1:0
69' ГолОсимхен Виктор
1:1
72' ГолПаволетти Леонардо
2:1
75' ГолКварацхелия Хвича
85' Желтая карточкаРуй Мариу
88' Желтая карточкаПолитано Маттео
90' Желтая карточкаЗамбо-Ангисса Андре-Франк
90'+8
Ход матча
45'
45'
63'
69'
1:0
72'
75'
85'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
558 Количество передач 269
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Натан
24
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Кальяри
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
27 матчей
59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
2.31
1.93
Среднее время на гол
39
46
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.71
1.15
Среднее время на гол
126
78
Всего голов
40
42
Голов в среднем за матч
1.48
1.56
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.44
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.31
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.31
|Распадори Джакомо
|3
|0.19
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.13
|Элмас Эльиф
|2
|0.13
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Симеоне Джованни
|1
|0.06
|Эстигор Лео
|1
|0.06
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.25
|Лувумбо Зито
|3
|0.19
|Виола Николас
|2
|0.13
|Доссена Альберто
|2
|0.13
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.06
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.06
|Лападула Джанлука
|1
|0.06
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.06
|Макумбу Антуан
|1
|0.06
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Руй Мариу
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Осимхен Виктор
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Макумбу Антуан
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Наполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Кальяри
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
16
9
Наполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Кальяри
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
2
33%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
4
31%
5
38%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
44%
6
55%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
4
67%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
28
17
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
4%
1
6%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
5
18%
4
24%
61-75
8
29%
8
47%
76-90
Пропущено
19
28
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
11%
3
11%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
5
26%
7
25%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
4
21%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2
Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9
Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1
Результаты матчей
Наполи
Кальяри
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Наполи
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
35
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
62
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
106
412
412
115
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|18.
|0:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 28
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6