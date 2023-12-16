Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Наполи

89' Оооо... вот это был удар! Доссена Альберто должен был забить с этой позиции.

89' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Политано Маттео получил желтую карточку от судьи

88' Удар от ворот произведет Кальяри

87' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Руй Мариу получил желтую карточку от судьи

84' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Дейола Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Политано Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Замбо-Ангисса Андре-Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Замбо-Ангисса Андре-Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Лувумбо Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Осимхен Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Г О О О О Л - Кварацхелия Хвича забивает с правой ноги!

75' Осимхен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Гольданига Эдоардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Кальяри

74' Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали

73' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Команда Кальяри сравняла счет! Игра продолжается!

72' Г О О О О Л - Паволетти Леонардо левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

72' Лувумбо Зито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Оберт Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Осимхен Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

69' Руй Мариу из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Распадори Джакомо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Ауджелло Томмазо получил желтую карточку от судьи

62' Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ористанио Гаэтано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Кальяри

58' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Кальяри

55' Замбо-Ангисса Андре-Франк не смог попасть в створ ударом издали

53' Оберт Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Ох, нехорошо это выглядит. Жуан Жезус получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Жуан Жезус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Натан из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Оберт Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Кальяри

46' Хорошую попытку сделал Оберт Адам . Удар в створ, но вратарь начеку