Тур: 14. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Manuel Oliveira
3:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаМухика Рафаэль
0:0
40' Не забитый пенальтиТиба Педру
1:0
45' ГолМухика Рафаэль
2:0
61' ГолМухика Рафаэль
3:0
78' ГолМухика Рафаэль
85' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
90'+4
Ход матча
38'
40'
0:0
45'
61'
2:0
78'
3:0
84'
85'
26
Веверсон
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
76
Нету
Мартим
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ВеверсонЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арока
Жил Висенте
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.67
Среднее время на гол
126
135
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.15
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
65
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|7
|0.5
|Гонсалес Кристо
|6
|0.43
|Джейсон
|2
|0.14
|Силла Морлей
|1
|0.07
|Сантуш Педру
|1
|0.07
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Букия Андре
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.36
|Депу
|3
|0.21
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.21
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.14
|Коррея Фелиш
|2
|0.14
|Роко Батурина
|2
|0.14
|Шаброль Тиджани
|2
|0.14
|Мигель Монтейру
|1
|0.07
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.07
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.07
|Перейра Габриэл
|1
|0.07
|Рубен Мигель
|1
|0.07
|Уилсон Роан
|1
|0.07
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Сантуш Педру
|4
|0
|Трецца Альфонсо
|4
|0
|Куасси Эбуэ
|2
|1
|Мухика Рафаэль
|2
|1
|Эшгаю Тьягу
|3
|0
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|5
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Нету Мартим
|4
|0
|Гбане Мори
|4
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Результаты матчей
Арока
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
17
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Жил Висенте
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
4
57%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
5
29%
29%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
13%
3
16%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
5
45%
76-90
Забито
17
26
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
6%
3
12%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
3
18%
7
27%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
4
24%
4
15%
76-90
Пропущено
20
28
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
2
10%
8
29%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
4
20%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1
Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1
Результаты матчей
Арока
Жил Висенте
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арока
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
52
26
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
59
68
311
311
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|24 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогнозы на матч Арока 3:0 Жил Висенте
Исход игры
Арока
50.9% (58)
Ничья
33.3% (38)
Жил Висенте
15.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (36)
1:0 Арока
28.9% (33)
2:1 Арока
19.3% (22)
1:2 Жил Висенте
9.6% (11)
0:1 Жил Висенте
4.4% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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