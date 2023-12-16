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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Арока
3:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
38' Желтая карточка
Мухика Рафаэль
0:0
40' Не забитый пенальти
Тиба Педру
1:0
45' Гол
Мухика Рафаэль
2:0
61' Гол
Мухика Рафаэль
3:0
78' Гол
Мухика Рафаэль
85' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
90'+4
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
26
Веверсон
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
28
Эшгаю
Тьягу
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
10
Джейсон
43
Витиньо
Виктор
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
42
Эндрю
4
Лопес
Мануэль
26
Рубен
Мигель
13
Перейра
Габриэл
23
Бута
Леонарду
76
Нету
Мартим
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
8
Домингес
Максим
70
Коррея
Фелиш
9
Алипур
Али
Арока
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Жил Висенте

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПВЛ
0:3
ПВЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.67

Среднее время на гол

126
135

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.15
1.38

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
65

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 7 0.5
Гонсалес Кристо 6 0.43
Джейсон 2 0.14
Силла Морлей 1 0.07
Сантуш Педру 1 0.07
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Букия Андре 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.36
Депу 3 0.21
Тиба Педру 3 (1) 0.21
Фудзимото Канья 2 (1) 0.14
Коррея Фелиш 2 0.14
Роко Батурина 2 0.14
Шаброль Тиджани 2 0.14
Мигель Монтейру 1 0.07
Мурило Коста 1 (1) 0.07
Фильо Жозе Карлос 1 0.07
Перейра Габриэл 1 0.07
Рубен Мигель 1 0.07
Уилсон Роан 1 0.07
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 5 0
Симау Давид 3 1
Сантуш Педру 4 0
Трецца Альфонсо 4 0
Куасси Эбуэ 2 1
Мухика Рафаэль 2 1
Эшгаю Тьягу 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 6 0
Фильо Жозе Карлос 5 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 4 0
Гбане Мори 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 1 0
Бута Леонарду 1 0

Результаты матчей

Арока
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
17
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Жил Висенте
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
4
57%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
5
29%
29%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
13%
3
16%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
1
13%
4
21%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
5
45%
76-90

Забито

17
26
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
6%
3
12%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
3
18%
7
27%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
4
24%
4
15%
76-90

Пропущено

20
28
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
2
10%
8
29%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
4
20%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1
Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1

Результаты матчей

Арока
Жил Висенте

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арока
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
2
6
2.5
3
4
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
6
8
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 4 3 15 - 11 22
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Боавишта
 Заявка 13 4 3 6 20 - 27 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Эшторил
 Заявка 13 4 1 8 24 - 23 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 Заявка 13 3 1 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
9.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
14.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
17.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 5
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Витиньо Виктор уходит с поля и его заменяет Трецца Альфонсо
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      ГОООООЛ - Мухика Рафаэль Арока забивает ударом головой
    • 46'
      Гонсалес Кристо сделал результативную передачу.
    • 40'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Тиба Педру бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 38'
      Мухика Рафаэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Арока 50.9% (58)
    X 33.3% (38)
    Жил Висенте 15.8% (18)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арока 3:0 Жил Висенте онлайн

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    Прогнозы на матч Арока 3:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Арока
    50.9% (58)
    Ничья
    33.3% (38)
    Жил Висенте
    15.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (36)
    1:0 Арока
    28.9% (33)
    2:1 Арока
    19.3% (22)
    1:2 Жил Висенте
    9.6% (11)
    0:1 Жил Висенте
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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