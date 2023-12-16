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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Торино
0:0
Первый тайм: 25'
Эмполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 125
Торино 90.4% (113)
X 8.8% (11)
Эмполи 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Торино
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32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
99
Бериша
Этрит
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
18
Марин
Рэзван
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
21
Фаццини
Якопо
28
Камбьяги
Николо
7
Шпенди
Стивен
Торино
3-4-1-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Торино
Эмполи

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
105

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 3 0.19
Радоньич Неманья 3 0.19
Буонджорно Алессандро 2 0.13
Санабрия Антонио 2 (1) 0.13
Влашич Никола 1 0.06
Илич Иван 1 0.06
Шуурс Перр 1 0.06
Тамез Адриен 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Белланова Рауль 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.19
Коваленко Виктор 2 0.13
Канчельери Маттео 1 0.06
Фаццини Якопо 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Бальданци Томмазо 1 0.06
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Белланова Рауль 4 0
Юрич Иван II 2 1
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Сек Демба 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 7 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Какаче Либерато 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Фаццини Якопо 3 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Торино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эмполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

5
1
Торино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Эмполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
4
36%
4
31%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Пропущено

16
27
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
4
25%
5
19%
46-60
6
38%
6
22%
61-75
2
13%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1
Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2

Результаты матчей

Торино
Эмполи

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Торино
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
8
3
12
1.5
2
13
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
5.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
6.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 0:0 Заявка 16 5 6 5 13 - 16 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 3 8 22 - 28 15
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Эмполи
 0:0 Заявка 16 3 4 9 10 - 27 13
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
19.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
8.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
9.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
10.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
11.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
12.
Торино
 0:0 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Эмполи
 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 15 8
12.
Сассуоло
 Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Наполи Осимхен Виктор 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
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    • До матча
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    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 125
    Торино 90.4% (113)
    X 8.8% (11)
    Эмполи 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Эмполи
    1.65
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    6.55
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    6.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Эмполи

    Исход игры
    Торино
    90.4% (113)
    Ничья
    8.8% (11)
    Эмполи
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    35.2% (44)
    1:0 Торино
    35.2% (44)
    2:0 Торино
    12% (15)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Торино
    Эмполи
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