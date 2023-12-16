Тур: 16. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Маринелли Ливио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
99
Бериша
Этрит
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Эмполи
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Среднее время на гол
69
100
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
105
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|3
|0.19
|Радоньич Неманья
|3
|0.19
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.13
|Санабрия Антонио
|2 (1)
|0.13
|Влашич Никола
|1
|0.06
|Илич Иван
|1
|0.06
|Шуурс Перр
|1
|0.06
|Тамез Адриен
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.19
|Коваленко Виктор
|2
|0.13
|Канчельери Маттео
|1
|0.06
|Фаццини Якопо
|1
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|Бальданци Томмазо
|1
|0.06
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|5
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Белланова Рауль
|4
|0
|Юрич Иван II
|2
|1
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|7
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Какаче Либерато
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Фаццини Якопо
|3
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Торино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эмполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
5
1
Торино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Эмполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Пропущено
5
14
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
4
36%
4
31%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Пропущено
16
27
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
4
25%
5
19%
46-60
6
38%
6
22%
61-75
2
13%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1
Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2
Результаты матчей
Торино
Эмполи
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Торино
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
78
312
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 27
|13
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 15
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Эмполи
Исход игры
Торино
90.4% (113)
Ничья
8.8% (11)
Эмполи
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.87% (47)
Меньше
59.13% (68)
Обе команды забьют
Да
46.09% (53)
Нет
53.91% (62)
Популярный счёт
2:1 Торино
35.2% (44)
1:0 Торино
35.2% (44)
2:0 Торино
12% (15)
1:1 Ничья
5.6% (7)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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