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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Торино
1:0
Конец матча
Эмполи
0'
1:0
25' Гол
Сапата Дуван
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Эбюэхи Тайронн
45' Желтая карточка
Линетти Кароль
71' Желтая карточка
Белланова Рауль
80' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
81' Желтая карточка
Какаче Либерато
85' Желтая карточка
Влашич Никола
88' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
90'+7

Ход матча

25'
Сапата Дуван
(Белланова Рауль)
1:0
30'
 
Эбюэхи Тайронн
45'
Линетти Кароль
 
61'
 
Дестро Маттиа
Шпенди Стивен
61'
 
Канчельери Маттео
Марин Рэзван
65'
Лазаро Валентино
Войвода Мергим
 
66'
Джиджи Коффи
Тамез Адриен
 
71'
Белланова Рауль
 
76'
 
Раноккья Филиппо
Грасси Альберто
76'
 
Бальданци Томмазо
Мале Юссеф
80'
Буонджорно Алессандро
 
81'
 
Какаче Либерато
85'
Влашич Никола
 
85'
 
Гьяси Эммануэль
Камбьяги Николо
85'
Соппи Брэндон
Белланова Рауль
 
88'
 
Луперто Себастьяно
90'
Пеллегри Пьетро
Сапата Дуван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 441 Количество передач 405
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Торино 90.4% (113)
X 8.8% (11)
Эмполи 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
99
Бериша
Этрит
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
18
Марин
Рэзван
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
21
Фаццини
Якопо
28
Камбьяги
Николо
7
Шпенди
Стивен
Торино
3-4-1-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Торино
Эмполи

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
105

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.25
Радоньич Неманья 3 0.19
Буонджорно Алессандро 2 0.13
Санабрия Антонио 2 (1) 0.13
Влашич Никола 1 0.06
Илич Иван 1 0.06
Шуурс Перр 1 0.06
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.19
Коваленко Виктор 2 0.13
Канчельери Маттео 1 0.06
Фаццини Якопо 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Бальданци Томмазо 1 0.06
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Юрич Иван II 2 1
Буонджорно Алессандро 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Влашич Никола 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Сек Демба 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 7 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Какаче Либерато 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Фаццини Якопо 3 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Эмполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эмполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

5
1
Торино
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Эмполи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
4
36%
4
31%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

16
28
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
0
0%
4
14%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
4
25%
5
18%
46-60
6
38%
6
21%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1
Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2

Результаты матчей

Торино
Эмполи

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Торино
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
7
9
3
13
1.5
2
14
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
5.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
6.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
11.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 3 8 22 - 28 15
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
8.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
9.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
11.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Наполи Осимхен Виктор 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Торино: 53%, Эмполи: 47%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 96'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Джиджи Коффи ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Родригес Рикардо из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Торино 90.4% (113)
    X 8.8% (11)
    Эмполи 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Торино
    90.4% (113)
    Ничья
    8.8% (11)
    Эмполи
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    35.2% (44)
    1:0 Торино
    35.2% (44)
    2:0 Торино
    12% (15)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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