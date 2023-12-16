Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

50' Команда Торино имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи

49' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Эмполи

49' Линетти Кароль из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

46' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эмполи

45' Марин Рэзван из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Эмполи

37' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Камбьяги Николо пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

35' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эмполи отменен из-за положения "вне игры".

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эмполи

29' Луперто Себастьяно не смог попасть в створ ударом издали

29' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хорошую попытку сделал Илич Иван . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Команда Торино забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Белланова Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

19' Санабрия Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Родригес Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Войвода Мергим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Эмполи

10' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фаццини Якопо нанес удар головой, но Ваня Милинкович-Савич спокойно отбил мяч.

9' Эбюэхи Тайронн из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Санабрия Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Сапата Дуван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

5' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Эмполи

1' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля

1' Судья начинает матч