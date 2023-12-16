Тур: 14. Стадион: Бесса. Главный судья: Вериссиму Фабиу
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМакута Гайус
15' Желтая карточкаАгра Салвадор
16' Желтая карточкаРибейро Томас
28' Желтая карточкаДа Луз Нелсон
0:1
30' ГолСилва Жота
49' Желтая карточкаПерес Себастьян
57' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
76' Желтая карточкаМальейру Педро
80' Желтая карточкаБоженик Роберт
1:1
90' ПенальтиМораиш Тиагу
90'+9
Ход матча
13'
15'
16'
28'
30'
0:1
49'
57'
76'
80'
90'
1:1
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
14
Варела
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
22
Буцке
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jorge Couto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Витория Гимарайнш
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.7
Среднее время на гол
80
128
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.38
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
65
93
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|6
|0.43
|Мораиш Тиагу
|5 (1)
|0.36
|Агра Салвадор
|2
|0.14
|Мальейру Педро
|2
|0.14
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.07
|Тавареш Мартим
|1
|0.07
|Вукотич Илия
|1
|0.07
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.07
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|5
|0.36
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|5
|0.36
|Силва Жота
|4
|0.29
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.14
|Силва Даниэл
|1
|0.07
|Гашпар Бруну
|1
|0.07
|Хэндель Томаш
|1
|0.07
|Да Луз Нелсон
|1
|0.07
|Рибейро Томас
|1
|0.07
|Силва Ману
|1
|0.07
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.07
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|6
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Мальейру Педро
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Рибейро Томас
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Феррейра Зе
|3
|0
|Андре Андре
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Витория Гимарайнш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
2
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
15
Боавишта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Витория Гимарайнш
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
25%
3
38%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
4
25%
2
29%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
25%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
30%
6
25%
76-90
Пропущено
29
17
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
10%
1
6%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
7
24%
4
24%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1
Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1
Результаты матчей
Боавишта
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
52
26
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
24
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
77
311
410
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|24 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Боавишта
20.2% (23)
Ничья
27.2% (31)
Витория Гимарайнш
52.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
37.7% (43)
1:1 Ничья
23.7% (27)
0:1 Витория Гимарайнш
11.4% (13)
2:1 Боавишта
8.8% (10)
1:0 Боавишта
7.9% (9)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:3 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
2:0 Боавишта
1.8% (2)
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