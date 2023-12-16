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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Боавишта
1:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
13' Желтая карточка
Макута Гайус
15' Желтая карточка
Агра Салвадор
16' Желтая карточка
Рибейро Томас
28' Желтая карточка
Да Луз Нелсон
0:1
30' Гол
Силва Жота
49' Желтая карточка
Перес Себастьян
57' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
76' Желтая карточка
Мальейру Педро
80' Желтая карточка
Боженик Роберт
1:1
90' Пенальти
Мораиш Тиагу
90'+9

Ход матча

13'
Макута Гайус
 
15'
Агра Салвадор
 
16'
 
Рибейро Томас
28'
 
Да Луз Нелсон
30'
0:1
Силва Жота
(Силва Тьягу)
49'
Перес Себастьян
 
57'
Абаскаль Родриго
 
63'
 
Да Луз Нелсон
Силва Тьягу
63'
 
Силва Даниэл
Сантуш Нуну
67'
Рейзиньо Мигель
Лоуренсу Бруну
 
76'
Мальейру Педро
 
76'
Ватай Масаки
Агра Салвадор
 
78'
 
Сафира Алиссон
Буцке Адриан
80'
Боженик Роберт
 
86'
 
Феррейра Зе
Силва Жота
90'
Мораиш Тиагу
1:1
90'
Камара Ибраима
Перес Себастьян
 
Прогнозы 114
Боавишта 20.2% (23)
X 27.2% (31)
Витория Гимарайнш 52.6% (60)
Все прогнозы
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
7
Агра
Салвадор
8
Лоуренсу
Бруну
II
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
2
Мигель
Магальяеш
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
22
Буцке
Адриан
20
Да
Луз
Нелсон
Боавишта
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Витория Гимарайнш

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
LC2S
2:2
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.7

Среднее время на гол

80
128

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.38
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

65
93

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 6 0.43
Мораиш Тиагу 5 (1) 0.36
Агра Салвадор 2 0.14
Мальейру Педро 2 0.14
Рейзиньо Мигель 1 0.07
Тавареш Мартим 1 0.07
Вукотич Илия 1 0.07
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.07
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 5 0.36
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.36
Силва Жота 4 0.29
Силва Тьягу 2 (1) 0.14
Силва Даниэл 1 0.07
Гашпар Бруну 1 0.07
Хэндель Томаш 1 0.07
Да Луз Нелсон 1 0.07
Рибейро Томас 1 0.07
Силва Ману 1 0.07
Сафира Алиссон 1 (1) 0.07
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 6 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Пети Арманду 2 1
Рейзиньо Мигель 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Боженик Роберт 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Мальейру Педро 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Агра Салвадор 1 0
Вукотич Илия 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Рибейро Томас 3 0
Силва Ману 3 0
Феррейра Зе 3 0
Андре Андре 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Вильянуэва Микель 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0

Результаты матчей

Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Витория Гимарайнш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
2
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
15
Боавишта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Витория Гимарайнш
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
25%
3
38%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
25%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
30%
6
25%
76-90

Пропущено

29
17
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
10%
1
6%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
7
24%
4
24%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1
Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1

Результаты матчей

Боавишта
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
2
6
2.5
3
4
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
7
7
3
11
2.5
4
10
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 8 2 4 24 - 17 26
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 4 3 15 - 11 22
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Эшторил
 Заявка 13 4 1 8 24 - 23 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 Заявка 13 3 1 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
9.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
13.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
17.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 114
    Боавишта 20.2% (23)
    X 27.2% (31)
    Витория Гимарайнш 52.6% (60)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Боавишта
    20.2% (23)
    Ничья
    27.2% (31)
    Витория Гимарайнш
    52.6% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    37.7% (43)
    1:1 Ничья
    23.7% (27)
    0:1 Витория Гимарайнш
    11.4% (13)
    2:1 Боавишта
    8.8% (10)
    1:0 Боавишта
    7.9% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
    2:0 Боавишта
    1.8% (2)
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