Тур: 18. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
24' ПенальтиРодригеш Тьяго
40' Красная карточкаКандусс Исмаэль
2:0
41' ПенальтиРодригеш Тьяго
90'+4
Ход матча
24'
1:0
40'
41'
2:0
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Нуса АнтониоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
91 Axl De Corte
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Брюгге
Гент
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
39.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед
57 матчей
40.4%
19.3%
40.3%
23 победы 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
33.3%
38.6%
28.1%
19 побед 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
18 побед 21 ничья 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.46
1.31
Среднее время на гол
61
68
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
1.66
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
89
68
Голов в среднем за матч
1.56
1.19
Тотал матчей
2.5
55
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
17
Больше 30%
Меньше 70%
40
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.39
|Родригеш Тьяго
|7 (3)
|0.39
|Синкернагель Филип
|4
|0.22
|Ванакен Ханс
|3
|0.17
|Ютгла Ферран
|3
|0.17
|Бушанан Тажон
|2
|0.11
|Нуса Антонио
|2
|0.11
|Кюйпер Максим
|1
|0.06
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|6
|0.33
|Кейперс Уго
|5 (1)
|0.28
|Хон Хён-Сок
|3
|0.17
|Орбан Гифт
|3
|0.17
|Де Сар Жюльен
|3 (3)
|0.17
|Самуаз Матисс
|2
|0.11
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Фофанан Малик
|1
|0.06
|Торунарига Джордан
|1
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.06
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кандусс Исмаэль
|0
|1
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофанан Малик
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
4
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
17
Брюгге
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Гент
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
7
41%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
4
33%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
30
27
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
1
4%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
6
20%
9
33%
31-45
4
13%
6
22%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
5
17%
5
19%
76-90
Пропущено
16
23
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
2
13%
5
22%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
5
31%
5
22%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0
Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2
Гент
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2
Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1
Результаты матчей
Брюгге
Гент
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
27
36
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
18
36
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
612
99
315
513
315
117
216
117
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|6