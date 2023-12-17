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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Брюгге
2:0
Конец матча
Гент
0'
1:0
24' Пенальти
Родригеш Тьяго
40' Красная карточка
Кандусс Исмаэль
2:0
41' Пенальти
Родригеш Тьяго
90'+4
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
15
Рафаэль
Онедика
27
Нильсен
Каспер
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Фортуна
Нуриу
18
Самуаз
Матисс
19
Фофанан
Малик
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
10
Тиссудали
Тарик
11
Кейперс
Уго
Брюгге
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Брюгге
Гент

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
39.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед

57 матчей

40.4%
19.3%
40.3%
23 победы 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

33.3%
38.6%
28.1%
19 побед 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
18 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
2:0
С
1:0
К
0:3
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
6:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ТМС
2:3
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:0
К
2:1
ЛП
4:1
С
1:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Среднее время на гол

61
68

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

1.66
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

89
68

Голов в среднем за матч

1.56
1.19

Тотал матчей

2.5
55
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
17
Больше 30%
Меньше 70%
40
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.39
Родригеш Тьяго 7 (3) 0.39
Синкернагель Филип 4 0.22
Ванакен Ханс 3 0.17
Ютгла Ферран 3 0.17
Бушанан Тажон 2 0.11
Нуса Антонио 2 0.11
Кюйпер Максим 1 0.06
Мехеле Брэндон 1 0.06
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 6 0.33
Кейперс Уго 5 (1) 0.28
Хон Хён-Сок 3 0.17
Орбан Гифт 3 0.17
Де Сар Жюльен 3 (3) 0.17
Самуаз Матисс 2 0.11
Кумс Свен 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Фофанан Малик 1 0.06
Торунарига Джордан 1 0.06
Кандусс Исмаэль 1 0.06
Гандельман Омри 0 0
Браун Арчи 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 3 1
Ветлесен Уго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Одои Денис 2 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Баланта Эдер 2 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Самуаз Матисс 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кандусс Исмаэль 0 1
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Фофанан Малик 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
4
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
17
Брюгге
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Гент
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
7
41%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
4
33%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

30
27
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
1
4%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
6
20%
9
33%
31-45
4
13%
6
22%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
5
17%
5
19%
76-90

Пропущено

16
23
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
2
13%
5
22%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
5
31%
5
22%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0
Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2
Гент
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2
Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1

Результаты матчей

Брюгге
Гент

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
9
9
3
15
2.5
5
13
3
15
3.5
1
17
2
16
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 40 - 18 41
2.
Андерлехт
 17 10 5 2 34 - 19 35
3.
Гент
 18 8 8 2 30 - 20 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Брюгге
 18 8 6 4 31 - 15 30
6.
Генк
 17 7 7 3 33 - 18 28
7.
Серкль Брюгге
 18 9 1 8 22 - 20 28
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Стандард
 18 5 7 6 18 - 25 22
10.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
11.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
5.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
9.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
10.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
11.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
12.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
5.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 6
Весь список
  • 46'
    Фортуна Нуриу уходит с поля. Лагэ Брам выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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