Тур: 18. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
54' Желтая карточкаДабанлы Беркай
57' Желтая карточкаРоше Джейми
64' Желтая карточкаДзуффи Лука
1:0
74' ГолДи Джусто Маттео
Ход матча
54'
57'
64'
74'
1:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
22
Калу
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Винтертур
Лозанна
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.62
Среднее время на гол
52
55
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.92
2
Среднее время на гол
46
45
Всего голов
44
43
Голов в среднем за матч
1.83
1.79
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
49
50
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.33
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.28
|Samuel Ballet
|5
|0.28
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.22
|Стильхарт Базиль
|2
|0.11
|Буркарт Нишан
|2
|0.11
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.11
|Randy Schneider
|1
|0.06
|Adrian Gantenbein
|1
|0.06
|Шеттин Тобиас
|1
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.06
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|7 (4)
|0.39
|Саншеш Алвин
|4
|0.22
|Калу Самуэль
|3
|0.17
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.17
|Лабо Бригтон
|3
|0.17
|Бальде Алиу
|2
|0.11
|Илие Рареш
|1
|0.06
|Каблан Крис
|1
|0.06
|Dominik Schwizer
|1
|0.06
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Ballet
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Шеттин Тобиас
|3
|0
|Randy Schneider
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Кустодио Оливье
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
10
Винтертур
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лозанна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
7
12
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Лозанна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
4
24%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
7
47%
61-75
6
35%
5
33%
76-90
Пропущено
28
11
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
18%
2
18%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
2
18%
31-45
4
14%
2
18%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
11
39%
4
36%
76-90
Забито
30
27
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
17%
1
4%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
6
20%
4
15%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
4
13%
7
26%
61-75
9
30%
10
37%
76-90
Пропущено
40
27
18 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
7
18%
3
11%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
7
18%
4
15%
31-45
4
10%
8
30%
30%
46-60
4
10%
5
19%
61-75
14
35%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1
Результаты матчей
Винтертур
Лозанна
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
5:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
53
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
152
116
710
215
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|40 - 17
|38
|2.
|18
|10
|3
|5
|33 - 21
|33
|3.
|18
|8
|7
|3
|31 - 17
|31
|4.
|17
|8
|6
|3
|28 - 20
|30
|5.
|17
|8
|1
|8
|30 - 28
|25
|6.
|17
|7
|4
|6
|24 - 28
|25
|7.
|1:0
|18
|6
|4
|8
|32 - 39
|22
|8.
|18
|6
|3
|9
|27 - 26
|21
|9.
|18
|5
|6
|7
|23 - 37
|21
|10.
|0:1
|18
|5
|5
|8
|25 - 30
|20
|11.
|17
|4
|3
|10
|22 - 33
|15
|12.
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|2.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|6.
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|7.
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|8.
|9
|1
|3
|5
|8 - 20
|6
|9.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|10.
|1:0
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|9 - 20
|4
|12.
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6