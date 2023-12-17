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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Винтертур
1:0
Второй тайм: 80'
Лозанна
0'
54' Желтая карточка
Дабанлы Беркай
57' Желтая карточка
Роше Джейми
64' Желтая карточка
Дзуффи Лука
1:0
74' Гол
Ди Джусто Маттео

Ход матча

46'
Adrian Gantenbein
Туркес Алдин
 
46'
Ди Джусто Маттео
Стильхарт Базиль
 
54'
 
Дабанлы Беркай
57'
 
Роше Джейми
63'
 
Лабо Бригтон
Кустодио Оливье
64'
Дзуффи Лука
 
74'
Буркарт Нишан
Лтайеф Сайфалла
 
74'
Thibault Corbaz
Randy Schneider
 
74'
Ди Джусто Маттео
1:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Лозанна
4.30
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40.67
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Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
4
Стильхарт
Базиль
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
6
Randy
Schneider
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
10
Кустодио
Оливье
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
11
Диабате
Фуссейни
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
Винтертур
4-2-3-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Лозанна

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:5
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:6
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
5:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
5:2
ЧЛ
3:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:3

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.62

Среднее время на гол

52
55

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.92
2

Среднее время на гол

46
45

Всего голов

44
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.79

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

49
50

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 6 0.33
Ди Джусто Маттео 5 0.28
Samuel Ballet 5 0.28
Туркес Алдин 4 (1) 0.22
Стильхарт Базиль 2 0.11
Буркарт Нишан 2 0.11
Буэсс Роман 2 (1) 0.11
Randy Schneider 1 0.06
Adrian Gantenbein 1 0.06
Шеттин Тобиас 1 0.06
Арнольд Ремо 1 0.06
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 7 (4) 0.39
Саншеш Алвин 4 0.22
Калу Самуэль 3 0.17
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.17
Лабо Бригтон 3 0.17
Бальде Алиу 2 0.11
Илие Рареш 1 0.06
Каблан Крис 1 0.06
Dominik Schwizer 1 0.06
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Ballet 6 0
Стильхарт Базиль 5 0
Сидлер Сильван 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Шеттин Тобиас 3 0
Randy Schneider 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Кустодио Оливье 4 0
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Бернед Антуан 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0

Результаты матчей

Винтертур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
10
Винтертур
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лозанна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

7
12
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Лозанна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
4
24%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
7
47%
61-75
6
35%
5
33%
76-90

Пропущено

28
11
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
18%
2
18%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
2
18%
31-45
4
14%
2
18%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
11
39%
4
36%
76-90

Забито

30
27
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
17%
1
4%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
6
20%
4
15%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
4
13%
7
26%
61-75
9
30%
10
37%
76-90

Пропущено

40
27
18 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
7
18%
3
11%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
7
18%
4
15%
31-45
4
10%
8
30%
30%
46-60
4
10%
5
19%
61-75
14
35%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Винтертур
Лозанна

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

5:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
3
1.5
4
5
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
2
11
6
1.5
7
10
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 17 7 4 6 24 - 28 25
7.
Винтертур
 1:0 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Грасcхоппер
 18 6 3 9 27 - 26 21
9.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
10.
Лозанна
 0:1 18 5 5 8 25 - 30 20
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Винтертур
 1:0 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
8.
Лозанна
 0:1 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
9.
Лозанна
 0:1 9 1 2 6 10 - 19 5
10.
Винтертур
 1:0 9 1 2 6 18 - 27 5
11.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Винтертур.
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Винтертур
Ничья
Лозанна
4.30
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5.06
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Винтертур
Лозанна
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