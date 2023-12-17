Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
11'
10
Ahmed
Jahouh
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
-
-
-
-
44 Alex Saji
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Дели Динамос
Хайдарабад
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|3
|0.33
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.22
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.22
|Mourtada Sergine Fall
|2
|0.22
|Кришна Рой
|2 (1)
|0.22
|Amey Ranwade
|1
|0.11
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.11
|Lalmalsawma
|1
|0.11
|Годдард Си
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.1
|Пеннанен Петтери
|1
|0.1
|Мойя Хонатан
|1
|0.1
|Hitesh Sharma
|1
|0.1
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурисио Диего
|2
|1
|Ahmed Jahouh
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Гахлот Нарендер
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|3
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|Mark Zothanpuia
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Дели Динамос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
1
Дели Динамос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Хайдарабад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
14%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
33%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5
Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2
Хайдарабад
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1
Результаты матчей
Дели Динамос
Хайдарабад
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|4.
|8
|4
|4
|0
|13 - 6
|16
|5.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|7.
|9
|2
|4
|3
|11 - 8
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|9.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|10
|1
|3
|6
|6 - 11
|6
|11.
|0:0
|10
|0
|5
|5
|5 - 11
|5
|12.
|10
|0
|5
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 8
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|7.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|8.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|4